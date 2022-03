Etätyö toi mukanaan tavan, joka huolestuttaa unilääkäriä – ”taikapillerin” odotetaan olevan oikotie onneen

Univaikeuksista kärsii yhä useampi. Silti vain harva on valmis tekemään konkreettisia tekoja paremman unen puolesta.

Suomalaisten nukkumaanmeno on siirtynyt etätöiden myötä koko ajan myöhäisemmäksi ja myöhäisemmäksi, kertoo unilääkäri ja dosentti Henri Tuomilehto. Hän on asiasta huolissaan.

Moni kompensoi arjen lyhyitä öitä nukkumalla viikonloppuna enemmän ja käyttämällä vapaapäivät palautumiseen.

– Mielestäni siinä ei ole mitään tolkkua, että viikonloput käytetään arjen univajeen korjaamiseen. Itse ainakin keksin viikonlopuille parempaakin tekemistä.

Unilääkärin tehokkain vinkki unen laadun edistämiseksi on yksinkertainen: mene nukkumaan, kun ensimmäisen kerran illalla väsyttää.

Tämä ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista, sillä olemme haluttomia muuttamaan tottumuksiamme ja luopumaan myöhäisillan vapaahetkistä. Kuuluisa ”oma aika” saattaa pahimmillaan venyä aina pikkutunneille saakka.

Univajeesta huolimatta lyhyet yöunet ovatkin usein ihmisen oma valinta, Tuomilehto harmittelee.

– Vaikka tietoisuus unen merkityksestä on lisääntynyt, ihmisten toimissa unen laadun parantamiseksi ei ole tapahtunut ihmeitä.

Päivätorkut eivät korvaa yöunia

Huonoja yöunia kompensoidaan esimerkiksi päiväunia nukkumalla. Kun lyhyeksi jäänyt yö painaa, selvitään päivästä jotenkuten torkkujen avulla.

Tämä saattaa aiheuttaa katalan kierteen, kuten kerroimme jutussamme aiemmin.

Jos päivät tuntuvat liian raskailta ilman torkkuja tai jos päiväunilla on taipumus venyä, on ihminen yksinkertaisesti liian väsynyt.

Unilääkäri ja dosentti Henri Tuomilehdon mukaan melatoniini toimisi paremmin, jos panostaisimme unen laatuun ensisijaisesti säännöllisten elämäntapojen, terveellisen ravinnon ja liikunnan avulla.

– Unihäiriöinen lähtee helposti kompensoimaan huonoa unta päiväunilla. Se voi kuitenkin vain pahentaa tilannetta, Henri Tuomilehto varoittelee.

Päiväunille on unilääkärin mukaan selkeä pituus: 20–30 minuuttia. Sen jälkeen ihminen vaipuu syvään uneen. Syvästä unesta herääminen on vaikeaa, ja olo on kaikkea muuta kuin virkistynyt.

” Jos torkut venähtävät yli puolituntisiksi, unen rakenne muuttuu.

– Jos torkut venähtävät yli puolituntisiksi, unen rakenne muuttuu ja ihminen alkaa nukkua syvää unta. Tämä vaikuttaa nukahtamiseen illalla, mutta on ennen kaikkea pois yön palauttavasta unesta. Syvä uni kärsii, ja univajetta kompensoidaan jälleen seuraavana päivänä päiväunilla, unilääkäri selittää.

Viheliäinen kierre pahenee, jos päiväunien myötä nukkumaanmeno siirtyy entisestään myöhäisemmäksi, unilääkäri varoittaa.

Melatoniinista etsitään nopeaa ratkaisua

Unirytmin muuttuessa myöhäisemmäksi moni turvautuu melatoniinin, jonka odotetaan tuovan unen silmään nopeasti ja takaavan levolliset yöunet. Erilaisten melatoniinivalmisteiden käyttö onkin kasvanut viime vuosina runsaasti, kuten uutisoimme taannoin.

Henri Tuomilehdon kokemuksen mukaan syy melatoniinivalmisteiden huimasti kasvavaan käyttöön on yksinkertainen: kärsimme univaikeuksista.

” Pillerin toivotaan olevan oikotie onneen.

Hän kuvailee nykyihmistä ”oikotien etsijäksi”: apu univaikeuksiin halutaan mahdollisimman nopeasti. Koska uniongelmat olisivat kiva saada kuntoon sormia näpäyttämällä, tuntuu melatoniinin tukeutuminen yksinkertaiselta ratkaisulta. Sen odotetaan tuudittavan meidät höyhensaarille taikapillerin lailla.

– Todellisuudessa melatoniinikin toimisi paremmin, jos panostaisimme unen laatuun ensisijaisesti säännöllisten elämäntapojen, terveellisen ravinnon ja liikunnan avulla.

Valitettavasti olemme kuitenkin turhan usein liian laiskoja tähän.

– Vain pieni joukko meistä on oikeasti valmiita näkemään vaivaa nukkumisen eteen. Sen sijaan pillerin toivotaan olevan oikotie onneen.