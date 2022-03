Tutkimus: Suomessa tehdään jopa 4 000 turhaa olkapääleikkausta vuodessa

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että osa kiertäjäkalvosimen jännerepeämistä voidaan hoitaa tehokkaasti fysioterapialla.

Rappeumaperäinen kiertäjäkalvosimen jännerepeämä ei vaadi leikkausta, vaan kuntoutuu yhtä hyvin fysioterapian avulla.

Tämä selviää ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, LL Anssi Ryösän tuoreesta väitöstutkimuksesta. Rappeumaperäisiä, pääosin ylemmän lapalihaksen alueella olevia kiertäjäkalvosimen jännerepeämiä hoidettaessa leikkauksella ja sen jälkeisellä fysioterapialla ei saavuteta etua pelkkään fysioterapiaan verrattuna.

Kiertäjäkalvosimen repeämä on yleinen vaiva keski-ikäisillä ja iäkkäämmillä. Sitä pidetään yhtenä suurimmista syistä olkapään kivuille. Se on harvinainen alle 40-vuotiailla, mutta joka neljännellä 60-vuotiaalla ja jo lähes joka toisella 70-vuotiaalla on arvioitu olevan kiertäjäkalvosimen läpirepeämä. Noin kolmasosalle se aiheuttaa kipua ja heikkoutta.

Erityisesti tähystysmenetelmien käyttöönoton myötä leikkausmäärät ovat maailmalla voimakkaasti nousseet ilman, että käytäntö perustuisi näyttöön perustuvaan hoitosuositukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan viime vuosina Suomessa on tehty kiertäjäkalvosimen korjausleikkauksia vuodessa noin 4 000.

” Korjausleikkauksella ei todennäköisesti saavuteta 1–5 vuoden seurannassa kliinisesti merkittävää parannusta fysioterapiaan verrattuna.

Ryösän väitöstutkimuksessa vertailtiin fysioterapian, olkalisäkkeen avarrusleikkauksen ja jännerepeämän korjausleikkauksen välisiä eroja hoitotuloksissa viiden vuoden kohdalla potilailla, joilla oli ylemmän lapalihaksen jänteen rappeumaperäinen repeämä.

Anssi Ryösä väittelee rappeumaperäisten kiertäjäkalvosimen jännerepeäminen hoidosta.

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin jännerepeämän korjausleikkauksen jälkeisen ohjatun fysioterapian vaikuttavuutta verrattuna ei-ohjattuun fysioterapiaan.

– Yhteenvetona voidaan todeta, että korjausleikkauksella ei todennäköisesti saavuteta 1–5 vuoden seurannassa kliinisesti merkittävää parannusta fysioterapiaan verrattuna, kun tulosmittarina käytetään olkapään kipua tai toimintaa, Ryösä sanoo.

” Tutkimustulosten tulisi vaikuttaa kliiniseen päätöksentekoon hoitovaihtoehdoista.

Ryösän mukaan lääkäreiden tulisikin suosia fysioterapiaa ensisijaisena hoitomuotona rappeumaperäisissä kiertäjäkalvosimen jännerepeämissä.

– Tutkimustulosten tulisi vaikuttaa kliiniseen päätöksentekoon hoitovaihtoehdoista. Tuloksia ei silti tässä kohtaa voida yleistää koskemaan tapaturmaisten repeämien hoitoa. Erityisesti ylemmän lapalihaksen tapaturmaisen jännerepeämän korjausleikkauksen teho pitää siis vielä selvittää, Ryösä kertoo.

”Treatment of patients with rotator cuff tears - Comparative evidence on the effectiveness of tendon repair and conservative treatment for mainly supraspinatus tendon tears” tarkistetaan Turun yliopistossa perjantaina 18.3.

