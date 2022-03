Salakavala glaukooma löytyy usein sattumalta – voi johtaa jopa sokeutumiseen

Aikaisemmin viherkaihiksi kutsuttu silmäsairaus yleistyy väestön ikääntyessä. Syytä sairauteen ei tiedetä.

Glaukooma on vakava näköhermon sairaus, joka etenee tyypillisesti oireettomana. Usein se löydetään sattumalta.

Tyypillinen tilanne on se, että sairaus paljastuu sivulöydöksenä silmälääkärin tarkastuksessa.

Alkuvaiheessa vauriot ovat hyvin huomaamattomia. Näköalueen laidoissa tapahtuu kaventumista, mutta tarkka näkö säilyy pitkään. Siinä vaiheessa kun itse havaitsee näkökenttäpuutoksia, hermovaurio on edennyt jo pitkälle.

Edetessään glaukooma voi aiheuttaa pysyviä vaurioita näköhermoon tai jopa sokeutumisen.

Silmänpaine ei aina nouse

Glaukooman yleisin riskitekijä on kohonnut silmänpaine. Muita ovat perimä, likinäköisyys ja diabetes.

Glaukoomaa kutsutaan myös silmänpainetaudiksi, vaikka kaikilla potilailla silmänpaine ei nouse. Jopa puolella potilaista silmänpaine on normaalialueella (10–21 mmHg).

” Törmään viikoittain potilaiden väärään käsitykseen, että jos silmänpaine on hyvällä tasolla, kaikki on ok.

Nimitys silmänpainetauti saattaa suorastaan johtaa harhaan.

– Ihan viikoittain törmään potilaiden väärään käsitykseen, että jos silmänpaine on hyvällä tasolla, kaikki on ok, sanoi Mehiläisen silmälääkäri, dosentti Marko Määttä jutussamme.

Sairautta ei kuitenkaan voi havaita vain painetta mittaamalla, vaan siihen tarvitaan monipuolisempi tutkimus.

Glaukoomayhdistys ry. suosittelee kaikille yli 40-vuotiaille säännöllisiä silmälääkärikäyntejä. Glaukooman voi varmuudella todeta vain silmälääkäri.

Varhain toteaminen tärkeää

Glaukoomaa hoidetaan alentamalla silmänpainetta silmätipoilla, laserhoidolla tai leikkauksilla.

Varhain aloitetulla hoidolla pystytään vähentämään näkökyvyn vakavan heikentymisen riskiä.

Silmälääkärissä kannattaa käydä viimeistään ikänäköoireiden ilmaannuttua, tyypillisesti noin 45 vuoden iässä. Sen jälkeen silmät on syytä tarkistuttaa aina 3–5 vuoden välein.

60-vuotiaasta lähtien silmät on hyvä tarkistuttaa kolmen vuoden välein. Jos suvussa on suuri alttius glaukoomaan, tarkastuksia on syytä tehdä tiheämmin.

Suomessa glaukoomapotilaita on arviolta 200 000. Puolet ei tiedä sairaudestaan.

