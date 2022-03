Näin yleistä nivelrikko on – naisilla sairaus on usein pahempi

Nivelrikkoa potee yli 500 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa.

Nivelrikko on yleisin kroonista kipua aiheuttava sairaus ja maailman yleisin nivelsairaus.

Mahdollisesti yli 500 miljoonaa ihmistä sairastaa nivelrikkoa ja potilaiden määrä todennäköisesti suurenee tulevaisuudessa. Väestön ikääntyminen ja lihavuus ovat tärkeimmät syyt kehitykselle.

Tiedot perustuvat yli 200 maata kattaviin tietoihin vuosilta 1990–2019, ja niiden perusteella nivelrikkoa sairastavia on nykyään yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 1990.

Vuonna 1990 nivelrikkoa sairasti arviolta 250 miljoonaa ihmistä, kun vuonna 2019 heitä oli jo 530 miljoonaa. Suurin osa näistä on polven ja käsien nivelrikkoja.

Kehitys havaitaan ympäri maailmaa, mutta etenkin varakkaissa maissa. Nivelrikko on lisäksi yleisempi iäkkäillä ja naisilla. Naisten nivelrikot ovat myös useammin pahoja.

Väestön kasvu ja ikääntyminen sekä lihavuuden yleistyminen ovat todennäköisimmät selitykset kehitykselle. Vuodesta 1990 maailman väkiluku on kasvanut 50 prosenttia ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on suurentunut. Vuonna 1990 yli 65-vuotiaita oli 9 prosenttia ja vuonna 2019 jo14 prosenttia ihmiskunnasta. Nykyään lähes 2 miljardia aikuista ja 340 miljoonaa lasta on lihavia, tutkijat kirjoittavat.

Nivelrikkoja ei todeta yleensä alle 45-vuotiailla, mutta iän myötä ne yleistyvät huomattavasti. Iän ja ylipainon lisäksi sairastumiselle altistavat vammat, raskas työ ja kuormitus sekä nivelten kehityshäiriöt ja perimä.