Pitäisikö fruktoosia välttää? Tietyn tuotteen ei pidä kuulua kenenkään ruokavalioon kuin satunnaisesti

Monella menee sekaisin se, että hedelmän oma luontainen fruktoosi on terveyden kannalta täysin eri asia kuin lisätty fruktoosi.

Fruktoosi eli hedelmäsokeri on usein nostettu esiin haitallisessa mielessä.

– Tämän myötä moni on alkanut välttelemään kokonaan hedelmiä ajatellen niiden sisältävän liikaa sokereita, kertoo laillistettu ravitsemusterapeutti Pirjo Saarnia teoksessaan Irti sokerikoukusta 2 viikossa (WSOY).

Saman ilmiön on havainnut Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ravitsemusterapeutti Anna-Maria Teeriniemi. Häneltä kysytään ”ainakin kerran kuukaudessa”, saako banaaneita syödä.

Lue lisää: Banaaneista kysytään usein, lääkäri kertoo – näin painonpudotus onnistuu, mutta kalorien laskeminen ei toimi

Fruktoosi ei ole syy vältellä hedelmiä

Saarnia kertoo kirjassaan sen olevan totta, että hedelmät sisältävät melko paljon hedelmän omia sokereita, kuten juuri fruktoosia.

Fruktoosi ei kuitenkaan ole syy vältellä hedelmiä, sillä paljon antioksidantteja ja vitamiineja sisältävät hedelmät ovat hyödyllisiä terveydelle.

– Hedelmä tai kaksi siis kannattaa ehdottomasti syötä päivittäin.

Hedelmien sisältämästä sokerista kysytään ravitsemusterapeuteilta usein.

Asia joka ihmisillä menee helposti sekaisin on se, että hedelmän oma luontainen fruktoosi on terveyden kannalta eri asia kuin lisätty fruktoosi.

Lisättyä fruktoosia on esimerkiksi juomissa ja hilloissa.

– Se fruktoosi, josta varoitellaan, tarkoittaa nimenomaan tuotteisiin lisättyä hedelmäsokeria, Saarnia korostaa.

Lisätty fruktoosi saattaa jopa kaksinkertaistaa maksan rasvoittumisen

Lisätyn fruktoosin haitallisuudesta saatiin viime vuonna uutta tietoa. Sveitsiläistutkimuksen mukaan sen runsas käyttö pahentaa maksan rasvoittumista merkittävästi.

Lue lisää: Yksi ainesosa saattaa jopa kaksinkertaistaa maksan rasvoittumisen: ”Ei pidä kuulua kenenkään ruokavalioon kuin aivan satunnaisesti”

Tutkimuksessa terveet nuoret miehet joivat makeutettuja juomia kuusi desilitraa päivässä seitsemän viikon ajan.

Makeutetuista juomista on hyvin helppoa saada liikaa fruktoosia.

Juomissa oli joko fruktoosia, glukoosia tai sakkaroosia eli pöytäsokeria, joka sisältää sekä fruktoosia että glukoosia. Osa koehenkilöistä kuului kontrolliryhmään, eli heidän ruokavalioonsa makeutetut juomat eivät kuuluneet.

Tutkijat havaitsivat, että jo muutaman viikon kuluessa niillä osallistujilla, jotka joivat fruktoosilla tai sakkaroosilla makeutettuja juomia, kehon oma rasvantuotanto maksassa oli kaksinkertaistunut verrattuna kontrolliryhmään ja niihin, joiden juomissa oli vain glukoosia.

Tulos on linjassa jo aiemmin tiedetyn kanssa. Myös Terveyskirjaston mukaan runsas lisätyn fruktoosin käyttö lisää maksan rasvoittumista sekä insuliiniresistenssiä ja keskivartalolihavuutta.

”Ei pidä kuulua kenenkään ruokavalioon muuten kuin aivan satunnaisesti”

Makeutetuista juomista ihmiset saavatkin helposti liikaa fruktoosia, kommentoi tutkimustulosta Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa makeuttamiseen käytetään korkeafruktoosista maissisiirappia, joka on muokattu sellaiseksi, että siinä on erityisen paljon fruktoosia. Se on kätevää, koska fruktoosi on makeampaa kuin glukoosi, Schwab kertoi.

Samanlaisia määriä fruktoosia ei mitenkään voi saada hedelmistä ja marjoista, joten professorin mukaan niitä ei pidä alkaa vältellä.

– Sen sijaan makeutettujen juomien ei pidä kuulua kenenkään ruokavalioon muuten kuin aivan satunnaisesti. Kukaan ei tarvitse niitä, Schwab painotti.