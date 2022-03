Väärinkäsitykset vaimon kanssa paljastivat Esan muistisairauden 26 vuotta sitten – ”Olen elävä esimerkki siitä, miten tärkeää on hakeutua ajoissa tutkimuksiin”

Seinäjokelaisella Esa Hernesmaalla todettiin alkava muistisairaus jo 26 vuotta sitten. Lääkkeiden avulla hän on pystynyt viettämään hyvää elämää näin pitkään.

”Minulla todettiin muistisairaus vähän yli 50-vuotiaana, vuonna 1997. Työskentelin kirvesmiehenä.

Hakeuduin tutkimuksiin vaimoni pyynnöstä. Kerroin muistiongelmista samassa yhteydessä, kun minulle oli tehty olkapääleikkaus ja menin kuntoutukseen.

Meillä oli tullut vaimon kanssa jatkuvasti väärinkäsityksiä, sillä muistin asioita eri tavalla kuin hän. Huolestuin itsekin, sillä oma äitini oli sairastunut 60-vuotiaana Alzheimerin tautiin, ja pelkäsin, tuleeko se olemaan minunkin kohtaloni. Äiti joutui makaamaan yli kymmenen vuotta muiden käänneltävänä, eikä pystynyt edes puhumaan.

” Meillä oli tullut vaimon kanssa jatkuvasti väärinkäsityksiä, sillä muistin asioita eri tavalla kuin hän.

Jo kahdeksan vuotta aiemmin olin jo käynyt varmuuden vuoksi neurologisissa tutkimuksissa, sillä äitini kohtalo huolestutti. Silloin olin noin 45-vuotias. Mitään merkkejä muistisairaudesta ei siinä vaiheessa löytynyt.

Kun minulle sitten vähän päälle viisikymppisenä tehtiin sairaalassa kaikki mahdolliset testit selkäydinkokeista aivofilmeihin, niiden perusteella diagnoosiksi tuli alkava Alzheimer -tyyppinen dementia. Diagnoosi tehtiin neuropsykologisen testin ja perimän perusteella. Aivoissani ei vielä havaittu tuhoja.

– Joka päivälle on jotakin menoa, mikä on tärkeää sairauden kannalta. Harmillisesti harrastukset ja kokoontumiset ovat olleet tauolla koronan aikana, Esa Hernesmaa kertoo.

Tein työtä kerrostalotyömailla. Koska nostelin betonielementtejä, ja vaarana oli, että sokka jää kiinnittämättä takiani, katsottiin, että työ olisi liian vaarallista. Riskejä ei haluttu ottaa. Päätös pysyvästä työkyvyttömyyseläkkeestä tuli kolme viikkoa diagnoosin jälkeen.

Pääsin heti hoitoon ja mukaan lääkekokeiluun saman tien kun diagnoosi oli tehty. Kokeilu kesti puoli vuotta. Hoitoa jatkettiin sen jälkeen Ariceptilla, joka oli helkkarin kallis lääke. Se vaihdettiin Donoceptiksi, jossa on sama vaikuttava aine. Koko tämän ajan minulla on ollut sama lääkitys. Myöhemmin rinnalle tuli vielä Memantin.

Muistisairausdiagnoosi oli itselleni helpotus, sillä se selitti, miksi muistini pätkii. Sen sijaan vaimolleni se oli valtava shokki. Tietenkin ensimmäinen ajatus oli, miten vaikeaksi elämämme oikein muuttuisi ja käykö minulle samoin kuin äidille. Kun katsoo monia, jotka ovat sairastuneet samaan aikaan, he ovat melkein kaikki kuolleet.

” Muistisairausdiagnoosi oli itselleni helpotus, sillä se selitti, miksi muistini pätkii.

Ikää minulla on nyt 78 vuotta, eli diagnoosista on yli 26 vuotta. Olen elävä esimerkki siitä miten tärkeää on hakeutua tutkimuksiin tarpeeksi ajoissa. Kuopiossa lääkäri totesi, että pelastukseni on ollut juuri se, että aivoni olivat vielä puhtaat hoidon alkaessa.

Eläkeläisenä olen tehnyt pieniä remonttihommia sen verran mitä verotus on sallinut. Se on auttanut kunnon ylläpitämisessä. Muistiani olen harjoittanut muun muassa sudokuja täyttämällä. Yhteen aikaan olin mukana kolmessa kuorossa, nykyään vain yhdessä. Lisäksi käyn karaokekerhossa.

Moni ulkopuolinen ei ole tiennyt sairaudestani mitään. Luultavasti kuoroissakaan ei tiedetty. En ole tästä torilla toitottanut, mutten myöskään ole salannut mitenkään. Kaikki tuttavat kyllä tietävät.

Muistipiirissä olen ollut mukana sen perustamisesta, vuodesta 2000 lähtien.

Joka päivälle on jotakin menoa, mikä on tärkeää sairauden kannalta. Harmillisesti harrastukset ja kokoontumiset ovat olleet tauolla koronan aikana.

Edelleen minulla on ajokortti ja ajan autoa. Kävin hiljattain muistilääkärillä ja lääkärintarkastuksessa, ja sain pitää kortin.

” Lääkäri totesi, että pelastukseni on ollut juuri se, että aivoni olivat vielä puhtaat hoidon alkaessa.

Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että pystyn käymään pitkiä keskusteluita ilman, että keskustelukumppani huomaa mitään outoa. En kuitenkaan muista keskustelun jälkeen yhtään siitä mitä on puhuttu.

Kun luen lehdestä artikkeleita, niiden sisältö ei jää mieleen. En edes lue pidempiä kirjoituksia enää, sillä se on yhtä tyhjän kanssa. Lehden selaan joka aamu, täytän siitä sudokut.

Vaimon kanssa katsotaan elokuvia ja jatkosarjoja. Nautin niistä, vaikken elokuvan päätyttyä muista siitä paljonkaan: enkä muista, miten sarjan edellinen jakso loppui. TV-lehdestä tarkistan joka päivä ohjelmien alkamisajat.

– Sairastimme vaimon kanssa koronankin joulun jälkeen, mutta hyvin siitä selvittiin, Esa Hernesmaa kertoo.

Käytännön arki sujuu, sillä olen oppinut laittamaan esineet oikeisiin paikkoihin ja järjestänyt elämän muutenkin niin, että selviydyn hyvin. Kaikki menot ja tapaamiset merkitsen ylös kalenteriin. Muuten olisin aikataulujen ja päivämäärien kanssa ihan sekaisin.

” Muistisairautta ei tarvitse hävetä.

Koskaan vielä ei ole käynyt niin, että eksyisin enkä löytäisi kotiin. Autoillessa huomiokykyni on tallessa. Ei se tietenkään samanlainen ole kuin nuoremmilla, mutta oikein hyvin pärjään liikenteessä.

Lääkkeistä varmasti on apua edelleen.

Sairastimme vaimon kanssa koronankin joulun jälkeen, mutta hyvin siitä selvittiin.

Muistisairautta ei tarvitse hävetä. Oma esimerkkini osoittaa, että tutkimuksiin kannattaa hakeutua ajoissa.”

Esa Hernesmaa, Seinäjoki