Käsiala paljasti muistisairauden ennen muita merkkejä – Raija kertoo, millaisia vaiheita Alzheimeria sairastavalla Keijo-puolisolla on ollut

Oululainen Raija Rajaniemi huomasi, ettei kaikki ollut hyvin, kun hänen aiemmin seurallisena tunnettu miehensä, Keijo, vetäytyi omiin oloihinsa aina, kun tuli vieraita. Raija kertoo, millaista on arki muistisairaan kanssa.

”Miehelläni todettiin etenevä Alzheimerin tauti syksyllä 2018. Emme ensin ymmärtäneet, mistä on kyse. Keijo oli aina ollut hyvin seurallinen, mutta yhtäkkiä hän alkoikin vetäytyä omiin oloihinsa aina, kun meille tuli vieraita. Hän ei tullut mukaan keskusteluun, vaan meni toiseen huoneeseen ja oli siellä yksikseen.

Lapsetkin huomasivat jonkin olevan vialla. Vähitellen myös vieraat ihmiset alkoivat panna merkille, ettei kaikki ole ihan hyvin. Muutama vuosi sitten kun katselin vanhoja almanakkoja, joihin hänellä on aina ollut tapana kirjoittaa päivän tapahtumista, näin, että käsiala oli mennyt huonoksi jo kauan ennen kuin muita sairauden merkkejä ilmeni. Samat asiat olivat alkaneet toistua merkinnöissä, ja tekstit olivat lyhentyneet ja vähentyneet.

” Lääkehoito aloitettiin eikä mennyt kuin vähän aikaa, kun hän muuttui kuin kokonaan eri ihmiseksi. Se tuntui aivan mahtavalta!

Keväällä 2018 menimme muistihoitajalle ja siellä heti nähtiin, mistä on kyse. Kun aivokuvat oli otettu ja joitakin kokeita tehty, pääsimme geriatrille syyskuussa 2018. Hän sitten kertoi diagnoosin ja määräsi miehelleni Donepezil-lääkityksen.

Lääkehoito aloitettiin eikä mennyt kuin vähän aikaa, kun hän muuttui kuin kokonaan eri ihmiseksi. Se tuntui aivan mahtavalta! Oli hienoa saada hänet takaisin tähän maailmaan.

Raija ja Keijo Rajaniemi ovat olleet yhdessä jo 52 vuotta. Heidän lapsistaan kolme asuu Oulussa ja yksi Helsingissä.

Geriatrin lausunnon lopussa luki tosi ihanasti, että näillä mennään neljä vuotta ihan reilusti eikä tarvitse surra mitään. Se lausunto sai miehenikin innostumaan, ja elämä alkoi voittaa.

Noin vuosi sitten hänen kuntonsa alkoi taas huonontua. Muistitestin tulos oli silloin vielä aivan hyvä, mutta nyt tulos on huonontunut lähes puolella. Myös hahmottamisen vaikeudet tulivat testissä selvästi esiin.

” En voi lähteä Keijon kanssa juuri mihinkään.

Tällä hetkellä ollaan sellaisessa tilanteessa, ettei arki enää oikein suju. En voi lähteä Keijon kanssa juuri mihinkään, sillä vaikka hän on ollut liikunnallinen, liikkuminen on muuttunut hirvittävän hitaaksi. Hän saattaa pysähtyä pitkäksi aikaa ja ruveta miettimään asioita. Koko ajan täytyy muistuttaa, mihin ollaan menossa.

Vaatteet tahtovat mennä päälle väärässä järjestyksessä tai jo puetut vaatteet onkin hetken päästä riisuttu. Kaupassa pitää koko ajan seurata, että hän muistaa tulla mukana eikä esimerkiksi jää jututtamaan muita ihmisiä. Puhutut asiat hän tajuaa väärinpäin. Myös mieheni henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on nykyään minun työtäni.

Kun diagnoosi tuli, menimme suoraan Oulun seudun muistiyhdistykseen. Meidät otettiin hirveän hyvin vastaan ja olemme koko ajan olleet aktiivisesti mukana ryhmässä. Meillä omaisilla ja muistisairailla on yhteinen Pariskuntien porina -ryhmä, jossa keskustellaan kaikenlaisista asioista.

” Muistisairaan omaishoitajalla ei ole kotona aikuista keskustelukumppania.

Vertaistuella on aivan valtavan iso merkitys. Voin sanoa, että se on ollut henkireikä ja pelastus. Muistisairaan omaishoitajalla kun ei ole kotona aikuista keskustelukumppania. Eikä voi kuin ihailla, miten ihania ihmisiä muistiyhdistyksessä on töissä. Korona-aikana on poristu netissä, ja Youtuben kautta järjestettyjen lauluhetkien avulla olemme voineet laulaa kotona yhdessä.

Reilu vuosi sitten aloin selvittää miehelleni mahdollisia väliaikaisia hoitopaikkoja ja Ylikiimingistä löytyi perhehoito, jossa hän on viettänyt kuukausittain kolme päivää. Paikka on maalaistalo, jossa on kaikenlaisia eläimiä, hyvää ruokaa, kivaa tekemistä ja muita muistisairaita, joiden kanssa voi muistella vanhoja asioita. Mieheni menee sinne mielellään ja viihtyy oikein hyvin.

Vapaapäivät ovat minulle tärkeitä. Käyn silloin teatterissa, opiskelen taidetta netissä ja kuuntelen äänikirjoja. Opettelen myös olemaan kaksin liki 15-vuotiaan kääpiösnautseri Jazzin kanssa.

– Vaikka arki on rankkaa, huumori auttaa selviytymään. Kyllähän tilanteet ovat välillä aika koomisiakin, Raija sanoo.

Mieheni ei onneksi ole sairauden edetessä muuttunut aggressiiviseksi, vaan on edelleen yhtä kohtelias herrasmies kuin on aina ollut. Meillä oli aiemmin yhteinen ravintola, jossa hän aina kattoi kaikki pöydät. Sitä hän tekee yhä mielellään täällä kotonakin, jopa useita kertoja päivässä.

” Hoidan häntä niin pitkälle kuin voin.

Viime aikoina yöt ovat alkaneet olla levottomia. Mies juttelee öisin ja joskus herään siihen, kun hän pukee vaatteita päälleen ja on lähdössä jonnekin. Oma nukkuminen on tämän vuoksi ajoittain aika huonoa.

Vaikka arki on rankkaa, huumori auttaa selviytymään. Kyllähän tilanteet ovat välillä aika koomisiakin.

En oikeastaan murehdi tulevaa. Päivä kerrallaan mennään, ei ole muuta vaihtoehtoa. Hoidan miestäni niin pitkälle kuin voin. Olemme olleet yhdessä jo 52 vuotta, ikäeroa meillä on 5 vuotta.

On lohduttavaa nähdä, miten eri tavalla muistisairaus on edennyt eri ihmisillä. Osalla se on ollut jo 10 vuotta, ja he ovat edelleen mukana elämässä.”

Raija Rajaniemi, Oulu