Apteekkariliitto: Joditabletteja ei ole syytä hamstrata eikä ottaa omin päin – sairaudet, joissa niitä ei saa ottaa koskaan

Joditablettien hamstraamiselle ei Apteekkariliiton mukaan ole tarvetta.

Viimeaikaiset maailmanpoliittiset tapahtumat ovat lisänneet joditablettien kysyntää apteekeissa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan - ja erityisesti uutinen Tshernobylin ydinvoimalan valtauksesta - ovat saaneet ihmiset suorastaan hamstraamaan joditabletteja.

– On tärkeä muistaa, että joditabletteja ei ole tarvetta ottaa kuin viranomaisen kehotuksesta, kertoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Joditabletti suojaa kilpirauhasta radioaktiiviselta säteilyltä tehokkaasti vain oikea-aikaisesti otettuna. Liian aikaisin tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee.

Joditabletti ei tarjoa muuta suojaa. Säteilyltä suojaudutaan tehokkaimmin sisätiloissa pysyttelemällä silloin, kun viranomainen näin kehottaa.

Yliannostus vaarallinen

Apteekeissa myytävät Jodix-tabletit sisältävät kaliumjodidia 130 milligrammaa. Se on lähes tuhatkertainen määrä verrattuna ihmisen päivittäiseen jodintarpeeseen.

Jodin yliannostus on vaarallista, joten varmuuden vuoksi joditabletteja ei missään tilanteessa tule ottaa.

Muutakin on syytä tietää: joditabletteja ei tule ottaa, jos on jodiyliherkkyys, kilpirauhasen toimintahäiriö tai muu kilpirauhassairaus. Huomioitavaa on myös, että joditableteilla on yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Huoltovarmuuskeskuksella (HVK) on Apteekkariliiton mukaan varmuusvarastoissaan huomattavia määriä joditabletteja. HVK:n varastot on tarkoitettu tilanteisiin, joissa joditabletteja tarvittaisiin tai siihen olisi merkittävä välitön uhka, ja tabletit olisivat loppu apteekeista ja tukusta.