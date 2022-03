Jos painonhallinta ei onnistu, sen esteenä voi olla ihan muu kuin se mitä syöt

Mehulasi siellä, muhkea noutokahvi täällä. Juomissa voi lymytä yllättävä energiapaukku.

Säännöllinen ja terveellinen ruokavalio, yöunet kuntoon ja liikuntaa siihen päälle. Nämä ovat painonhallinnan tutut perusteet.

Onko painonhallinta silti hankalaa? Kiinnitä huomiota myös siihen, mitä juot.

Juomissa saattaa olla paljon enemmän energiaa kuin ajattelisitkaan. Nesteenä nautittujen kalorien ongelma on myös se, että niistä ei saa kylläisyyden tunnetta.

Tässä viisi oleellista asiaa juomista ja painonhallinnasta:

1. Vesi on paras janojuoma

Kerroimme taannoin Juusosta, joka opetteli juomaan vettä ja laihdutti 40 kiloa.

– Olin juonut ensimmäiset 22 vuotta elämästäni mehua ja limsaa. Veden juonti oli aluksi kauhistus, mutta päätin opetella. Täytin aina kaksi isoa tyhjennettyä limsapulloa vedellä ja laitoin ne jääkaappiin. Pullojen piti olla tyhjiä illalla, Juuso kertoi.

Nesteen tarve vaihtelee esimerkiksi iän, fyysisen aktiivisuuden ja lämpötilan mukaan. Jos asia mietityttää, virtsan väri on hyvä indikaattori. Jos virtsa on tummaa, kannattaa juoda lisää. Jos se on haaleaa, lähes veden väristä, juot jo liikaa.

Liika on liikaa. Jatkuva veden kittaaminen huuhtoo samalla pois erilaisia suoloja. Jos itseään laimentaa koko ajan, elimistön neste- ja suolatasapaino voi heikentyä.

Myös vesissä on eroja. Esimerkiksi sinkillä ja e-vitamiinilla höystetty ja fruktoosilla maustettu kivennäisvesiannos sisältää 50 kilokaloria. Tavanomaisessa kivennäisvedessä ei sen sijaan kaloreita ole.

Lue lisää: Katso vertailu: Lempijuomasi voi olla kaloripommi

2. Jätä sokeripitoiset virvoitusjuomat

Onko tapanasi on juoda mehuja, limsoja ja muita sokerisia juomia? Niiden käytön lopettaminen voi laihduttaa.

Lue lisää: Varoitustekstit voisivat todella vähentää sokerilimsojen ostamista

Sokeripitoisten juomien hyötysuhde on todella huono: niistä saa valtavasti energiaa mutta ei lainkaan kylläisyyden tunnetta. Jos juo päivittäin lasillisen sokeroitua limsaa, siitä kertyy vuodessa noin 8 kiloa sokeria eli noin 3200 palaa.

Lue lisää: Lasillinen limsaa päivässä? Sokerikilojen määrä vuodessa on aivan järkyttävä

Mikäli juot limsaa ja mehua usein ja karsit ne pois ruokavaliostasi, laihduttava vaikutus muutamassa kuukaudessa voi olla 3–4 kiloa.

Lue lisää: Yksi hyvin helppo muutos laihduttaa 3–4 kiloa – tyypillinen ruokavalion sokea piste

Jos virvoitusjuomia haluaa nauttia, kannattaa valita sokeriton vaihtoehto. Tosin tutkimukset ovat viitanneet siihen, että kevytlimuja litkivät kerryttävät vyötärölleen huomattavasti enemmän rasvaa kuin muut.

3. Maitoa vai ei ?

Jotkut vannovat maidon nimeen, mutta edes kaikki ravitsemuksen asiantuntijat eivät enää suosittele maidon juomista.

Lue lisää: 6 asiaa, jotka tapahtuvat, kun lakkaat juomasta maitoa

On kyse maidosta tai kasvipohjaisesta juomasta kuten kaurajuomasta, purkin kylkeä kannattaa tavata tarkkaan. Painonhallinnan näkökulmasta kannattaa muistaa, että niiden energiapitoisuuksissa on eroja: esimerkiksi rasvaton maito ei sisällä rasvaa ja sen kalorimäärä on kohtuullinen. Täysmaidossa kalorimäärä on jo kaksinkertainen.

4. Alkoholissa on runsaasti energiaa

Ei tarvitse olla lähelläkään riskirajaa, kun alkoholinkäyttö voi jo vaikeuttaa normaalipainoisena pysymistä. Alkoholista saatu energia kertyy rasvakudokseksi etenkin vyötärön seudulle.

Yhdessä grammassa puhdasta alkoholia on 7 kilokaloria. Vertailun vuoksi: rasvassa on 9 kcal ja hiilihydraateissa 4 kcal.

Ravintola-annos - eli esimeriksi 0,33 l keskiolutta tai 12 cl viiniä - sisältää alkoholia 11–12 grammaa. Siinä on energiaa noin 80 kcal.

– Yksi annos päivässä tai 7 annosta viikossa tekee vuodessa energiaa 29 120 kcal! Alkoholin käyttömäärää vähentämällä saa tehokkaasti vähennettyä energiansaantia, Terveyskirjastossa todetaan.

Lyhytkin kuivempi jakso laihduttaa helposti muutaman kilon.

Vesi on janojuomista parhain, mutta kylläisyyttä se ei lisää.

5. Katse kahviin

Mustassa kahvissa energiaa ei ole lähes lainkaan. Erikoiskahvi voi sen sijaan olla todellinen sokeri- ja kaloripommi. Annoskootkin saattavat olla valtavat, jolloin juomaa tulee helposti nautittua enemmän kuin tajuaakaan.

Keskikokoinen annos mustaa kahvia sisältää vain muutamia kilokaloreja, mutta kun annos on tuunattu kevytmaidolla tai tuhdimmalla kauramaidolla, kilokalorit voivat nousta liki sataan.

6. Smoothie voi vastata kokonaista ateriaa

Smoothie-tyyppisistä juomista tulee mielikuva, että ne ovat terveellisiä.

Yksi annos smoothieta saattaa kuitenkin sisältää yhden aterian verran energiaa. Sekin energiamäärä kannattaa hankkia mieluummin ruuasta, sillä ruoka tuo kylläisyyden tunteen pidemmäksi ajaksi.

Lähteitä: Fineli, Terveyskirjasto