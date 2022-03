Korvatulehdus voi tulla myös aikuisille ja yksi oire on kutina – lääkäri kertoo, millainen syy on ”tyypillinen tapaus”

”Jos koko lokeristo on täynnä tavaraa, se voi näkyä magneettikuvissa jopa puoli vuotta”, erikoislääkäri kertoo.

Ei näin kuin kuvassa! Korvassa oleva vaikku on hyödyllinen ja suojaa ihoa. Vaikku poistuu korvakäytävästä itsestään, joten sitä ole tarve itse kaivella pois korvasta.

Toistuvat korvatulehdukset eivät ole vain pikkulasten riesa. Niitä tulee aikuisillekin.

Moni asia on yleensä silloin vaikuttamassa tulehduksen syntyyn.

Esimeriksi korona-aika on näkynyt korva-ongelmina, kun lukiolaiset ovat käyttäneet tuntikaupalla nappikuulokkeita etäkoulussa.

Kuulokkeiden käyttö häiritsee korvakäytävien tuulettumista ja nostaa lämpötilaa ja kosteutta. Bakteerit pitävät kuuman kosteista olosuhteista ja ulkokorva – eli korvakäytävä – voi tulehtua.

– Kuten kaikissa tulehduksissa, ensin pitää selvittää, miksi tulehdus on syntynyt, sanoo korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Hanna Karvonen Terveystalosta.

Tulehdusriskiä lisäävät esimerkiksi allergiat, hengitystieinfektiot sekä pitkät lentomatkat.

– Tyypillinen tapaus on se, että korvakäytävää on raavittu, ja bakteeri on päässyt hiipimään sinne.

Kesäaikaan ei ole tavatonta, että korvatulehdus syntyy korvaan päässeestä sinilevästä. Silloin tulehdus voi mennä pahaksikin.

Krooninen korvakäytävätulehdus johtuu yleensä ihovauriosta, joka liittyy esimerkiksi johonkin ihosairauteen tai allergiaan.

Korvaa ei pidä kaivaa

Tulehdukselle altistavat myös korvan omatoiminen kaivaminen ja puhdistaminen, likaisen veden pääseminen korvaan sekä kuuma ja kostea ilmanala.

Vaikku poistuu korvakäytävästä itsestään, joten sitä ole tarve itse kaivella pois.

Äkillisen korvakäytävätulehduksen oireita:

Kipu, joka kehittyy usein nopeasti, tunneissa tai parissa päivässä.

Korvan koskettelu ja leukojen liike voivat pahentaa kipua.

Kipeän korvan kuulo voi heikentyä.

Korvasta voi tulla näkyvää, sameaa vuotoa.

Kroonisen tulehduksen merkki voi olla korvakäytävän kutina ja hilseily, joka lisääntyy viikkojen aikana.

Korvakäytävän tulehdusta hoidetaan tyypillisesti korvaan laitettavilla liuoksilla. Kipua voi helpottaa tavanomaisilla kipulääkkeillä.

Korvatulpat voivat olla paljon uidessa hyödyllinen apuväline.

Uimarin korva

Ovatko jatkuvat uimiseen liittyvät korvakäytävätulehdukset riesanasi?

Silloin voit kokeilla ennen ja jälkeen uimisen korvaan laitettavia boori-alkoholitippoja tai alkoholisuihkeita. Tipat nopeuttavat korvakäytävän jäävän veden pois haihtumista. Niitä saa reseptittä.

Korvat ja korvakäytävät kannattaa kuivata saunomisen, kylpemisen ja uinnin jälkeen varovasti. Korvalehteä voi käsitellä niin, että korvakäytävä aukeaa paremmin ja kuivuu. Korvakäytävän ylimääräistä vettä voi varovasti yrittää imeyttää pois pyyhkeellä.

Veden ja kosteuden pääsyä korvakäytävään kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää. Uidessa voi käyttää korvatulppia, mutta ne saattavat ärsyttää korvakäytävää.

Korvalääkäri voi nähdä lampulla, onko välikorva tulehtunut.

Putket antavat korvalle aikaa toipua

Välikorvan tulehdus voi olla sitkeä riesa aikuisillakin.

Tulehdus syntyy tärykalvon sisäpuolelle usein flunssan tai influenssan seurauksena. Useimmiten se on viruksen ja bakteerin aiheuttama sekainfektio.

Välikorvatulehduksia hoidetaan antibiooteilla ja tärykalvopistolla. Korvan puhkaisu eli tärykalvopisto on vaaraton, joskin kivulias toimenpide. Sen avulla märkä erite saadaan pois korvasta ja kipu helpottuu.

” Ilmastointiputkien laittamisessa on se idea, että korva saa riittävän toipumisajan.

Terve korva paranee ajan kanssa itsekseen, mutta aikaa siihen kyllä vaaditaan.

– Pahin vaihe saadaan ohi viikon sisällä, mutta kaiken kaikkiaan paranemiseen voi mennä kolmekin kuukautta, Karvonen kertoo.

Silloin korva saattaa napsua, paukkua, vihloa, rahista tai humista.

Tulehduskierre voi jatkua, jos korva ei pääse paranemaan kunnolla. Paraneminen vaatii sitä, että korva tuulettuu ja saa happea.

Märkää voi kertyä korvan uumeniin - välikorvaan ja korvalokeristoon - tulehduksessa runsaasti.

– Jos koko lokeristo on täynnä tavaraa, se voi näkyä magneettikuvissa jopa puoli vuotta.

Silloin korva on ”kuin huonosti koulutettu koira”, kunnes kaikki märkä on pois.

– Ilmastointiputkien laittamisessa on juuri se idea, että korva saa riittävän toipumisajan. Se saa kasvattaa uuden tärykalvon, ja putket lähtevät pois itsekseen.

Tärykalvo uusiutuu pistämisen jälkeen. Joskus tärykalvoon voi muodostua arpikudosta, mutta se ei yleensä juurikaan heikennä kuuloa.

Välikorvatulehduksen oireita:

Korvakipu.

Kuulon huonontuminen.

Märkäerite välikorvassa. Lääkäri voi todeta sen korvalampulla.

Joskus märän aiheuttama paine saa tärykalvon repeytymään. Silloin märkää valuu ulos korvakäytävää pitkin. Usein tämä havaitaan aamulla, kun tyynyssä on märkäistä eritettä.

Kova, nopeasti alkava korvakipu on aina syy hakeutua lääkäriin. Myös vuoto korvasta on syytä tutkia.

