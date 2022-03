Tunnista sydäninfarktin salakavalat oireet – muutakin kuin kipua

Moni luulee, että sydäninfarktin oire on rintakipu. Oireet voivat todellisuudessa olla hyvin erilaisiakin.

– Tuntemukset rintakehällä eivät ole ainoa merkki. Voi olla niinkin, ettei rinnan alueella tunnu miltään, vaan säteilyoire on muualla, jopa selän puolella lapojen välissä, Sydänliiton ylilääkäri, kardiologi Anna-Mari Hekkala kertoo.

Sydäninfarktissa sydänlihakseen syntyy hapenpuutteen takia vaurioita. Hapenpuutteen aiheuttaa tukos sepelvaltimoissa.

Vauriot kehittyvät jo tunneissa, joten on elintärkeää, että kohtaus tunnistetaan nopeasti.

Infarkti antaa monesti ennalta merkkejä

Millaisista oireista sitten pitäisi huolestua?

Infarkti antaa usein merkkejä tulostaan.

– Sydäninfarkti iskee äkillisesti, mutta useimmilla merkkejä on jo edeltävinä päivinä. Ennusmerkit ilmenevät yleensä rasitustilanteissa, Hekkala kertoo.

Kun pysähtyy lepäämään, olo helpottaa.

– On hyvin tavallista, että infarktia ennen on ollut poikkeavan kovaa uupumusta.

” Rasituksessa tuleva närästyksen tunne enteilee yleensä sydäninfarktia.

Tavallista on myös korventava tuntemus, jota voi luulla närästykseksi.

– Rasituksessa tuleva närästyksen tunne enteilee yleensä sydäninfarktia. Sen voi helposti sekoittaa vatsaperäiseen närästykseen, kardiologi tietää.

Hän kertoo potilaasta, jolla ilmeni pitkän aikaa närästyksen tunnetta aina tämän noustessa portaita toiseen kerrokseen. Hän ei osannut yhdistää närästävää tunnetta sydäninfarktiin, koska rasitus rapuissa oli sen verran vähäistä.

– Oire voi ilmaantua pienelläkin rasituksella ennakoiden tulossa olevaa infarktia.

Rasituksessa tuleva närästyksen tunne voi enteillä sydäninfarktia.

Oireita kuvaillaan eri tavoin

Tunnistettavuuteen saattavat vaikuttaa myös oireista kertomiseen käytetyt ilmaisut.

– Oireita kuvaillaan eri sanoin, vaikka fyysisesti kyse olisi samasta oireesta. Rintakivun aistimus on ihmisillä erilainen kuten myös tapa kuvailla sitä.

Siksi ei tulisi tuijottaa vain tiettyjä perinteisiä luonnehdintoja.

Lääketieteen terminologia tulee pitkälti englannin kielestä, jossa sydäninfarktin oiretta ei kuvata sanalla kipu, vaan sitä luonnehditaan epämiellyttäväksi oloksi rintamuksella.

– Rintakehällä laajalla alueella tuntuva epämiellyttävä tuntemus. Sellainen epämukava tuntemus, jollaista ei ole ollut koskaan ennen, Hekkala määrittelee sydäninfarktin oireilua.

Sydänkohtauksen tavanomaisin oire on äkillinen puristava tunne rinnan alueella.

– Miehet kuvailevat sitä yleensä suoraviivaisesti kivuksi, naiset sanovat sitä pikemminkin pakahduttavaksi, ahdistavaksi tunteeksi, jopa hengenahdistukseksi.

Tästä on tutkimustietoa.

– Vuosikausia on sanottu, että naisilla on epätyypillisemmät oireet. Tarkoissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että naisilla on ihan samat oireet, vaikkakin heillä saattaa olla myös muita oireita.

” Varsinkin miehillä näkee sitä, ettei oireita haluta uskoa. Kielletään se mahdollisuuskin, että kyseessä voisi olla infarkti.

Kyseisiä vähemmän tavallisia oireita ovat esimerkiksi huimaus ja pahoinvointi.

Tutkimustenkaan perusteella ei voida varmuudella tietää, onko kyse siitä, että naiset kertovat oireistaan tarkemmin.

Oireisiin voi vaikuttaa sekin, että naisten infarktit tulevat keskimäärin kymmenisen vuotta myöhemmin kuin miehillä, joilla infarktiriski alkaa kasvaa viisikymppisenä.

– Naisilla sepelvaltimotautia alkaa esiintyä enenevässä määrin eläkeiässä tai sitäkin iäkkäämpänä, jolloin voi olla jo muitakin oirekirjoon vaikuttavia sairauksia. Esimerkiksi huimausta voi tulla herkemmin kuin nuoremmalla miehellä.

Vallalla on käsitys, että naisten sydäninfarkteja tunnistetaan huonommin kuin miesten infarkteja. Tähän liittyvät tutkimukset alkavat Hekkalan mukaan kuitenkin olla vanhentuneita.

– Tilanne on selvästi parantunut, kun tästä on puhuttu myös julkisuudessa.

Oireiden kuvailulla on merkitystä, mutta uhkaava infarkti voidaan havaita myös verikokeella.

– Jos päivystykseen mennään rintakehän oireilun takia, lähes kaikilta sukupuoleen ja ikään katsomatta otetaan sydämen hapenpuutteen osoittavat sydänfilmi ja verikokeet.

Laboratoriodiagnostiikka on kehittynyt, joten uhkaava infarkti havaitaan nykyisin entistä helpommin.

Sydäninfarktin aiheuttamat tuntemukset voivat säteillä hartioihin sekä selän puolelle lapojen väliin.

Älä jää kotiin miettimään oireita

Edelleen liian moni jää silti miettimään oireitaan kotiin, vaikka pitäisi lähteä kiireellä kohti hoitoa. Sydäninfarktin iskiessä sydän alkaa nopeasti vaurioitua. Hoito pitäisi aloittaa mahdollisimman pian.

– Varsinkin miehillä näkee sitä, ettei oireita haluta uskoa. Kielletään se mahdollisuuskin, että kyseessä voisi olla infarkti, Hekkala sanoo.

Sydäninfarktin vakavuus vaihtelee riippuen tukoksen sijainnista.

Sydämen verisuonisto muistuttaa puun oksistoa. Sydämestä lähtevät paksut verisuonet haarautuvat yhä pienemmiksi verisuoniksi, Hekkala luonnehtii.

– Jos tukos tulee pieneen verisuoneen, vauriokin voi olla pieni. Mutta jos sepelvaltimon päärunko menee tukkoon, seuraukset ovat yleensä hyvin vakavat eikä siitä selviä.

” Kohtauksessa on aivan samanlaiset oireet kuin sydäninfarktissa, mutta sen laukaisee tavallisimmin vahva tunnetila.

Hekkala nostaa esiin vähän tunnetun oireyhtymän.

– Särkyneen sydämen oireyhtymä on opittu tunnistamaan vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, kardiologi kertoo.

– Kohtauksessa on aivan samanlaiset oireet kuin sydäninfarktissa, mutta sen laukaisee tavallisimmin vahva tunnetila.

Lue lisää: Sydänkohtausta muistuttava vakava sairaus on yleistynyt – erityisesti naisilla

Yleensä kyseessä on järkytys, mutta kohtauksen voi aiheuttaa mikä tahansa yllättävä uutinen. Potilaista suurin osa on vaihdevuodet ohittaneita naisia.

– Diagnoosi varmistetaan samoilla tutkimuksilla kuin sydäninfarkti. Tämä osoittaa, että sydän voi oireilla vahvojen tunteiden seurauksena, Hekkala huomauttaa.