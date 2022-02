Moni mittaa verenpaineen juuri silloin, kun ei pitäisi – tiedätkö, miten usein se oikeasti pitäisi mitata?

Jokaisen olisi hyvä olla jo parikymppisestä lähtien tietoinen omasta verenpainetasostaan.

Kohonnut verenpaine ei koske ainoastaan ikääntyneitä, vaikka näin usein mielletään.

Todellisuudessa jokaisen tulisi olla jo parikymppisestä lähtien tietoinen omasta verenpainetasostaan, kertoi aiemmassa jutussamme sisätautien erikoislääkäri Joni Suomi Terveystalosta.

– Tämä asia koskee myös nuorempia ihmisiä, ja siksi näkisin, että kaikissa perheissä tai suvuissa pitäisi olla vähintään yksi verenpainemittari, jota voidaan kierrättää perhepiirissä esimerkiksi viiden päivän mittausten ajaksi, Suomi sanoi.

Kuinka usein verenpaine mitataan?

Lääkäri antoi kotimittaukseen yleisohjeen, jonka mukaan hyvää verenpainetta tarvitsee mitata harvoin ja kohonnutta tiheämmin.

– Hyviä lukemia voi tarkkailla kerran kuukaudessa. Jos lukemat ovat koholla, mittaus kannattaa tehdä kaksi kertaa päivässä esimerkiksi viiden päivän ajan, ja sitten mennä ylös kirjattujen lukujen kanssa lääkäriin.

Verenpainetta ei mitata silloin, jos maailma harmittaa, päätä särkee tai on pahoinvoiva olo.

Ei ole kovin tavallista, että verenpaine olisi jo kaksikymppisenä korkea – mutta asian suhteen tulee olla valppaana etenkin silloin, jos suvussa on kohonnutta verenpainetta.

– Jos kaksi- tai kolmikymppisen verenpaine on hyvä, jatkuvaan mittaukseen ei ole tarvetta, ja asian voi toistaiseksi ”unohtaa” vuosiksikin. Mikäli taas lukemat ovat useammalla mittauskerralla koholla, nuorenkin ihmisen pitää hakeutua lääkäriin, Suomi totesi.

Yksi asia menee kotimittauksissa usein pieleen

Kardiologi Tapio Aalto Mehiläisen sydäntutkimusyksiköstä on muistuttanut, että verenpaineen mittaus on sen verran herkkä toimenpide, että luotettavan tuloksen saamiseksi on tärkeää noudattaa tarkkaan mittaukseen annettuja ohjeita.

Hän on huomannut, että yksi asia menee kotimittauksissa usein pieleen: moni mittaa verenpaineen juuri silloin, kun ei pitäisi.

– Törmään toistuvasti verenpaineen hoidossa siihen, että ihmiset rupeavat mittaamaan verenpainetta silloin, kun he kokevat erilaisia oireita ja tuntevat itsensä jollakin tavalla huonovointisiksi.

Aalto totesi, että ilman mittariakin tietää melko varmaksi, että huonovointisuuskohtauksen aikana verenpaine on koholla – johtuen siitä, että on huono olo.

Mittauksessa on kuitenkin tarkoitus mitata niin sanottua lepoverenpainetta. Tämä tarkoittaa, että mittaus tehdään rauhallisessa mielentilassa, kun ollaan istuttu aloillaan.

– Verenpainetta ei mitata silloin, jos maailma harmittaa, päätä särkee tai on pahoinvoiva olo, koska silloin verenpainekin vaihtelee, Joni Suomi tiivisti.

Näin mittaat verenpaineen oikein

■ Voit tehdä mittauksen kummasta kädestä tahansa. Pääsääntöisesti oikeakätiset mittaavat vasemmasta kädestä, ja vasenkätiset oikeasta.

■ Huolehdi, että teet mittauksen ympäristössä, joka on meluton, kiireetön ja lämmin.

■ Vältä puoli tuntia ennen mittausta raskasta fyysistä rasitusta, tupakointia, kofeiinipitoisia juomia ja raskasta ateriointia.

■ Laita mansetti olkavartesi ympärille ja istu rauhassa 5 minuuttia.

■ Mittaa verenpaine ja toista mittaus 1–2 minuutin kuluttua.

■ Älä puhu tai liiku mittauksen aikana äläkä seuraa mittarin lukemia.

■ Merkitse mittauslukemat ylös verenpainekorttiin.

■ Ota mittaustulokset mukaan, kun menet lääkärin tai hoitajan vastaanotolle.

Lähde: Terveyskylä

Fakta Verenpaineen luokittelu Ihanteellinen verenpaine alle 120/80 mmHg Normaali verenpaine 120–129/80–84 mmHg Tyydyttävä verenpaine 130–139/85–89 mmHg Kohonnut verenpaine 140/90 mmHg tai enemmän

