Tämä yhdistelmä on erityisen haitallinen maksalle – ”Uhka, johon ei ole kiinnitetty huomiota”

Jo noin miljoonalla suomalaisella on rasvamaksa. Nykyisin se liittyy tyypillisemmin ylipainoon kuin alkoholinkäyttöön.

Rasvamaksa on iso terveysongelma – tauti on jo vähintään neljäsosalla aikuisista, mikä tarkoittaa noin miljoonaa suomalaista.

– Kun ylipaino ja tyypin 2 diabetes ovat lisääntyneet väestössä, on myös niihin liittyvä rasvamaksatauti lisääntynyt, kertoo gastroenterologian erikoislääkäri Ville Männistö.

Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa rasvamaksaa, mutta nykyisin suomalaisilla vielä tyypillisemmin se liittyy ylipainoon, etenkin vyötärölihavuuteen.

On hyvin tiedossa, että alkoholinkäytöstä johtuva rasvamaksa voi edetä maksakirroosiksi. Aina ei kuitenkaan tulla ajatelleeksi, että myös ei-alkoholiperäinen rasvamaksa voi edetä.

– Osalla ihmisistä tämäkin tauti itsessään voi ajan kanssa edetä maksakirroosiin. Samoin maksasolusyövän riski lisääntyy myös ei-alkoholiperäisessä rasvamaksataudissa, Männistö kertoo.

Fakta Rasvamaksa on neljäsosalla ■ Rasvamaksa on yleisin maksasairaus, joka on aikuisista suomalaisista noin neljäsosalla. ■ Rasvamaksasta on kyse silloin, kun yli 5 prosenttia maksakudoksesta koostuu rasvapisaroista. ■ Useimmiten rasvamaksa on oireeton, se ei ”tunnu” miltään. ■ Yleensä rasvamaksa liittyy ylipainoon, etenkin vyötärölihavuuteen. Toinen taudin yleinen aiheuttaja on runsas alkoholin käyttö. ■ Rasvamaksa todetaan tavallisesti 40–60 vuoden iässä, mutta nykyään lihavuuden yleistyttyä sitä on myös lapsilla ja nuorilla aikuisilla. Lähde: Terveyskirjasto

Haitallinen yhdistelmä, joka on monella suomalaisella

Erityisen haitallinen yhdistelmä maksalle on, jos ei-alkoholiperäistä rasvamaksaa sairastava henkilö käyttää myös alkoholia.

– Aika moni väestöstä käyttää vähintään jonkin verran alkoholia. Jos on jo olemassa toisesta syystä johtuva rasvamaksatauti, alkoholi siihen päälle on lisäisku maksalle. Tämä on tietyllä tavalla uhka, johon ei ole kiinnitetty huomiota ehkä tarpeeksi.

Useimmiten rasvamaksa on oireeton, se ei ”tunnu” miltään.

Erikoislääkäri kertoo, että jotkut maksakirroosipotilaat ovat olleet sairastumisestaan yllättyneitä.

– Osalle on ollut yllätys se, ettei alkoholinkäytön ei tarvitse olla mitenkään valtaisaa, jos se tulee ei-alkoholiperäisen rasvamaksan päälle.

” Jos on jo olemassa toisesta syystä johtuva rasvamaksatauti, alkoholi siihen päälle on lisäisku maksalle.

On verrattu, että lihavan henkilön maksalle tuopillisesta olutta on yhtä paljon haittaa kuin neljästä tuopillisesta hoikan maksalle.

– Maksa joutuu käsittelemään alkoholin, joten jos siellä on jo yksi rasite niin käy järkeen, että alkoholinkäyttö lisää vaikeamman maksasairauden kehittymisen riskiä.

Maksa myös toipuu tehokkaasti

Hyvä uutinen on, että maksalla on myös kyky toipua tehokkaasti. Jos maksa on rasvoittunut runsaan alkoholinkäytön vuoksi, korjaantuminen voi tapahtua nopeastikin juomisen lopettamisen jälkeen.

Elämäntapamuutokset tehoavat myös ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan.

– Periaatteessa voi ajatella niin, että jos on reilusti ylipainoa, tyypin 2 diabetes tai metabolinen oireyhtymä, niin silloin varsin suurella todennäköisyydellä on myös rasvamaksa.

Myös ei-alkoholiperäinen rasvamaksa voi edetä kohti maksakirroosia.

Tämä tilanne on peruutettavissa etenkin ylipainoa pudottamalla.

– Painon lasku on kaikkein tehokkain rasvamaksan korjaaja.

Muun muassa suomalaistutkimuksessa on osoitettu, että etenkin tyydyttynyt eli kova rasva rasvoittaa maksaa. Samoin haitallista on sokeri suurina määrinä.

– Yleensä helpointa on vähentää energiaa ylimääräisistä hiilihydraateista, joita ovat sokerilla makeutetut juomat, pullat, karkit ja muut vastaavat herkut.

” Painon lasku on kaikkein tehokkain rasvamaksan korjaaja.

Pienikin painonpudotus on jo eduksi maksalle.

– Riippumatta lähtöpainosta, jos siitä onnistuu pudottamaan 5 prosenttia, jo tämä korjaa merkittävästi rasvoittumista.

Lääkäri suosittelee etenemään tekemällä pieniä muutoksia arkeen.

– Yleensä ne ovat niitä, jotka kantavat pidemmälle. Ihmedieettejä ei kannata kokeilla, koska hyvin äkillinen painonpudotus monesti johtaa siihen, että paino ponnahtaa jossain vaiheessa takaisin.

Liikunta edistää maksan terveyttä vaikket laihtuisikaan

Liikunta tukee painonhallintaa esimerkiksi rytmittämällä syömistä. Liikunnalla on kuitenkin myös itsenäinen vaikutus: se edistää maksan terveyttä joka tapauksessa vaikket onnistuisi pudottamaan painoa.

– Tiedetään, että säännöllinen liikunta pienentää maksan rasvapitoisuutta 20–30 prosenttia.

Lajilla ei niinkään ole väliä.

– Ei ole merkittävää eroa, harrastatko aerobista liikuntaa kuten vaikka kävelyä tai pyöräilyä vai harjoitteletko kuntosalilla – kunhan tulet liikkuneeksi säännöllisesti.