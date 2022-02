Main ContentPlaceholder

Terveys

Eikö pää käänny? Syy voi olla rintarangassa – paljastavaan testiin tarvitset vain mittanauhan

Rintarangan jäykkyys on istumatyöläiselle vuosien mittaan salakavalasti hiipivä vaiva. Jos henkesi ei kulje kunnolla, niska on tönkkönä ja pää kipeä, on korkea aika toimia.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

1. Missä rintaranka sijaitsee ja miten se toimii? Sivulta katsottuna selkäranka on s-kirjaimen muotoinen. Kaularangassa on seitsemän nikamaa, rintarangassa 12 ja lannerangassa viisi. ” Rintaranka suojaa keuhkoja ja sydäntä. Rintarangan nikamat sijoittuvat rintakehän alueelle. Nikamiin kiinnittyvät kylkiluut rakentavat rinnan alueelle kehikon, joka suojaa keuhkoja ja sydäntä. 2. Miksi rintaranka jäykistyy ikääntyessä? Kylkiluiden etuosa on kimmoisaa rustoa, jonka ansiosta kylkiluut liikkuvat hengitettäessä. Rintakehä laajenee sisäänhengityksen aikana ja supistuu uloshengitettäessä. Tämä ominaisuus heikkenee iän myötä, ja rintakehä muuttuu jäykemmäksi. Lue myös: Vatsalihaksilla on vaikutusta moneen 3. Miten rintarangan voinnin voi selvittää? Siihen on olemassa helppo testi: Mittaa rinnanympäryksesi: ensin sisään-, sitten uloshengityksen aikana. ” Jäykkä rintaranka on yleensä elintapaongelma. Rintakehän sisään- ja uloshengityksen laajuuden ero pitäisi olla noin viisi senttiä. Jos ero on alle kolme senttiä, niin rintakehä on jäykistynyt. 4. Mistä rintarangan vaivat johtuvat? Tavallisimpia syitä ovat huono työasento ja istumatyö. Taustalla voi olla myös rakenteellinen ongelma tai sairaus, kuten skolioosi tai rangan nivelrikko. Enimmäkseen jäykkä rintaranka on kuitenkin elintapaongelma. Liika istuminen on rangalle pahasta. Kuinka monta tuntia istut päivässä? Tämän se kertoo kehostasi. 5. Miksi istuminen vaurioittaa kehoa? Istumme nykyisin pitkiä aikoja selkä pyöreänä, c-kirjaimen muotoisena. Asento jäykistää rintakehän ja muuttaa hengityksen pinnalliseksi, vain rintakehän yläosassa tapahtuvaksi. Älä syyllistä itseäsi. Jäykkä rintaranka voi olla ammatinvalintakysymys. Työtehtävistä on tullut staattisia. Moni on istunut töissä vuosikymmenten ajan, eikä ergonomiasta ole ollut tarkkaa tietoa. Aiemmin neuvottiin hyvään istuma-asentoon, mutta sellaista asentoa tai työtuolia ei olekaan, jossa voisi istua yhtä mittaa kahdeksan tuntia. Seisomapöytäkään ei ole takuuvarma ratkaisu, sillä kokopäiväinen seisominen ei kaikille sovi, vaan siitä voi seurata alaselän ongelmia tai suonikohjuja. 6. Voiko jäykkyys olla merkki osteoporoosista? Osteoporoosi eli luuston haurastuminen saattaa muuttaa nikamia kiilamaisiksi ja aiheuttaa rintarangan kaareutumista taaksepäin. Se voi myös aiheuttaa nikamien painumisen kasaan kevyenkin kuormituksen seurauksena. Luuntiheysmittauksessa voit selvittää luustosi kunnon ja saada varmistuksen siitä, saatko jumpassa tehdä pyöristyksiä ja kiertoja. 7. Millaiset ovat jäykän rintarangan oireet? Tyypillinen oire on särky ja jäykkyys. Kivun keskellä tekee mieli koko ajan hieroa niskaa ja rintaa. Rintaranka jäykistyy pikkuhiljaa. Yhtäkkiä alkanut kova rintakipu vaatii aina lääkärikäynnin, jolloin voidaan sulkea pois sydänperäiset vaivat tai muut vakavat sairaudet. ” Särky ja jäykkyys ovat tyypillisiä oireita. Jäykkä ranka saattaa aiheuttaa oireilua myös kaula- tai lannerankaan. Ellei liikettä tule riittävästi rintarangasta, keho ottaa liikkeen lanneselästä, mikä voi aiheuttaa selkäoireita. Samoin kaularanka voi joutua suuremmalle kuormitukselle. Jäykkä rintaranka heikentää hengitystoimintaa. Kun ilma ei vaihdu keuhkoissa, keuhkotuuletus jää huonoksi ja keuhkoinfektioita tulee helpommin. Rintaan sattuu – pitääkö soittaa hätänumeroon? 8. Näkyykö jäykkä rintaranka päällepäin? Kyllä, ryhti muuttuu. Jäykkä rintaranka voi olla oiennut tai jopa köyryksi asti pyöristynyt eli kyfoosi. Silloin kävelyssä puuttuvat käsien myötäliikkeet eli rennot heilahtelut eteen ja taakse. Hengitystoiminta heikkenee niin, että on vaikea hengittää rintakehän alaosaan. Pilatestunneilla harjoitellaan syvähengitystä, jolloin pyritään hengittämään kylkiin ja taakse selkään. 9. Voiko rintarankaa notkistaa iäkkäänäkin? Kyllä toki. Mitä enemmän kumaralle asennolle antaa valtaa, sitä huonompaan suuntaan vaiva menee. Ellei ergonomiaan kiinnitä huomiota, vartalon syvät tukilihakset heikkenevät, ja lihakset eivät jaksa työskennellä painovoimaa vastaan. Ryhtijumpan lisäksi kannattaa hakea kehon hyvää kannatusta ylöspäin. ” Liikunta on yleensä parasta lääkettä. Moni kävelee sauvojen kanssa ajatellen, että ne ovat hyvät tasapainon kannalta. Mutta välillä sauvat pitää heittää pois! Reipas kävely ja käsien myötäliikkeet saavat rintarankaan liikettä. 10. Milloin pitää hakea apua? Fysioterapeutin luota voi hakea ohjeita selän liikkuvuuteen. Jumpissa tehdään usein selän pyöristyksiä, mutta köyristyneestä selästä kärsiville tärkeämpää olisi ojennusliike eli selän pidennys. Myös selkäpuolen lihaksia kannattaa aktivoida, jotta ne jaksavat pitää kehoa hyvässä ryhdissä. Ryhdin lysähtäminen on terveysriski. Kun ryhti huononee, rinta- ja vatsaontelon elinten asento muuttuu. Paineinen tila heikentää kyseisten elinten verenkiertoa, ja sitä kautta ravintoaineiden ja hapen saantia. Selkärangan kipu, päänsärky, verenkierron häiriöt ja heikentynyt keuhkokapasiteetti ja jopa lantionpohjan toimintahäiriöt voivat johtua ryhtihäiriöistä. Asiantuntijana fysioterapeutti, terveystieteiden maisteri Marianne Kyrklund Suomen Terveysliikunta­instituutista. Lue lisää: Viliseekö näkökentässäsi ”roskia”? Asiantuntija kertoo yksinkertaisen selityksen – ja sen, millaisessa tilanteessa on syytä lähteä lääkäriin Onko sinullakin kuolleet pakarat? Tämä timanttinen liike herättää ne heti ja parantaa liikkuvuutta 10 minuutin helppo rutiini päivittäin vaikuttaa hämmästyttävän paljon painonhallintaan – asiantuntija laati lempeän kävelyohjelman Juttu on julkaistu aiemmin ET-lehdessä.