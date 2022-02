Hammaslääkärit painottavat hampaidenharjaamisessa määrän sijasta laatua. Fluorin saannista on kuitenkin syytä huolehtia, vaikka harjaisi hampaat perusteellisesti vain kerran päivässä.

Fluorihammastahnan käyttäminen on tärkeää karieksen eli reikiintymisen kannalta.

Tiedetään: me suomalaiset olemme laiskoja hoitamaan hampaitamme. Olemme kyllästymiseen asti saaneet kuulla satikutia huonosti harjatuista hampaistamme. Tilastotkin sen osoittavat: suomalaisten hampaiden omahoidossa on reippaasti parantamisen varaa.

– Hampaiden harjaaminen on meillä huonoa. Kun on selvitelty kuinka ihmiset huolehtivat hampaistaan, me suomalaiset olemme Pohjoismaiden pohjimmaisia hampaiden harjaamisessa sekä miesten että naisten osalta.

Näin totesi PlusTerveys Smile Design -yksikön vastaava hammaslääkäri Kaj Karlsson jutussamme aiemmin.

Lue lisää: Valtavan määrän hammaslääkärikäyntejä voisi välttää: ”Olemme pohjimmaisia hampaiden harjaamisessa”

Laatu ennen määrää

Tunnustan potevani huonoa omaatuntoa vähäisestä hammaslangan heiluttamisesta tai satunnaisesti väliin jääneestä hampaidenharjauskerrasta. Ja tiedän, etten ole ainoa.

Oral Hammaslääkäreiden lääketieteellinen päällikkö, erikoishammaslääkäri Erika Laukkanen lohduttaa: suomalainen hampaidenhoitosuositus painottaa määrän sijaan laatua.

– Oikeastaan yksikin kerta voisi tutkimusten mukaan riittää, jos se tehdään erinomaisen hyvin, Laukkanen huomauttaa.

Myös Kaj Karlsson on samoilla linjoilla:

– Yksi supertarkka puhdistus päivässä on parempi kuin kaksi hutiloitua.

Onko tämä siis synninpäästö laiskoille suomalaisille hampaidenhoitajille?

– Ei aivan, Erika Laukkanen toteaa ja muistuttaa, että kaksi kertaa päivässä on suositusten mukainen määrä.

Me suomalaiset olemme laiskoja hoitamaan hampaitamme.

Fluori on tärkeää reikiintymisen kannalta

Ienterveyden kannalta yksikin perusteellinen puhdistuskerta päivässä voisi hammaslääkärien mukaan riittää. Toinen hampaidenpuhdistuskerta fluoripitoista hammastahnaa käyttäen on kuitenkin tärkeää karieksen eli reikiintymisen kannalta.

– Moni kokee, että aamuisin on kauhea kiire eikä hampaiden hoidolle ole aikaa. Jos täytyisi valita, niin suosittelisin puhdistamaan hampaat perusteellisesti illalla. Näin hampaat saisivat levätä puhtaina yön yli, Erika Laukkanen pohtii.

Myös Kaj Karlsson on sitä mieltä, että toinen puhdistuskerta voi hyvin olla kevyempikin. Tärkeintä olisi, että käyttäisi hammastahnaa, jossa on fluoria, hän painottaa.

Hampaat kestävät 5–6 happohyökkäystä päivässä

Hammaslääkärit ovat vastaanotolla törmänneet potilaisiin, jotka harjaavat hampaansa tunnollisesti kaksi kertaa päivässä, mutta hampaisiin ilmestyy siitä huolimatta reikiä. Vika voi olla puhdistustekniikoissa, mutta ihmisten välillä on myös yksilöllisiä eroja sen suhteen, kuinka helposti hampaat reikiintyvät. Näitä ovat geneettiset tekijät, kuten kiilteen ja syljen rakenne.

Näitäkin isommassa merkityksessä ovat kuitenkin ruokailutottumuksemme.

– Sokeripitoiset välipalat ja juomat voivat aiheuttaa kariesongelmaa tunnollisemmallekin harjaajalle, Kaj Karlsson tietää.

Hampaat kestävät hammaslääkärien mukaan 5–6 happohyökkäystä päivässä. Tylsä fakta on, että lähestulkoon kaikki syöminen ja juominen, mikä ei ole vettä, aiheuttaa happohyökkäyksen.

– Vaikka harjaisi hampaita kuinka hyvin, niin reikiä tulee, jos juo 7 kuppia sokerilla maustettua kahvia tai muita sokeroituja juomia pitkin päivää, Laukkanen varoittelee.