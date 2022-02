Heräätkö hiestä märkänä? 9 asiaa, joista yöhikoilu voi kertoa

Yöhikoilu voi johtua esimerkiksi vaihdevuosista tai ihan vaan siitä, että makuuhuoneessa on liian kuuma.

Yöhikoilulla tarkoitetaan sitä, että liiallista hikoilua esiintyy öisin melko säännöllisesti, ja että hikoilu häiritsee nukkumista. Se ei ole mikään aivan harvinainen vaiva.

Vaikeassa yöhikoilussa yöpuku ja vuodevaatteet ovat aamuisin niin märät, että ne täytyy vaihtaa. Hikoilua on etenkin pään ja ylävartalon alueella.

Yöhikoilun syy voi olla jokin sairaus tai muu asia, joka aktivoi sympaattisen hermoston ja johtaa liikahikoiluun.

Lue lisää: Miksi oma paita on jatkuvasti märkä, vaikka muut eivät hikoile? 6 asiaa, jotka hikoilu voi kertoa sinusta

Tässä 9 syytä, joista yöhikoilu voi esimerkiksi johtua:

1. Vaihdevuodet

Vaihdevuosilla tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jolloin munasarjojen toiminta heikkenee ja lopulta sammuu. Ovulaatiot loppuvat, estrogeenituotanto hiipuu.

Kuumat aallot ja yöhikoilu voivat olla merkkejä vaihdevuosista.

Viime elokuussa minulle tuli viimeinen kuukautisvuoto; niitä ei edeltänyt mitään muuta epämääräisyyttä, yhtäkkiä vuodot vain loppuivat. Syyskuussa jysähtivät hirveät yöhikoilut, ihan hirvittävät. Heräsin öisin koko vartalo hiestä märkänä (normaalisti hikoilen hyvin vähän). Päivisin en ole kärsinyt hikoilusta enkä muistakaan tyypillisistä oireista. Yöhikoilu aiheutti heräämisiä useamman kerran yössä, ja aloin olla päivisin hyvin väsynyt, kertoi viisikymppinen Pirjo kirjassa Virtaa vaihdevuosiin (Otava).

Lue lisää: 10 oiretta, jotka kertovat vaihdevuosien alkaneen – naiset kertovat, miltä se tuntuu: ”En koskaan osannut ajatella, että se olisi hormonaalista”

2. Ylipaino

Yöhikoilua esiintyy Terveyskirjaston mukaan ylipainoisilla enemmän kuin normaalipainoisilla. Osaksi se johtuu lihavuuden aiheuttamista sairauksista, kuten uniapneasta tai diabeteksesta.

3. Runsas alkoholin käyttö

Ihon hikirauhasten toimintaa säätelee tahdosta riippumattoman hermoston sympaattinen osa. Hermosto aktivoituu, kun kehon lämpötila nousee esimerkiksi kuumuuden vuoksi. Hieneritys viilentää kehoa.

Alkoholi vaikuttaa – etenkin runsaasti käytettynä – suoraan sympaattiseen hermostoon. Humalasta herääminen hiestä märkiin lakanoihin ei ole mitenkään tavatonta.

Lue lisää: Krapula iskee, kun menet humalassa nukkumaan – mitä yöllä oikein tapahtuu?

4. Uniapnea

Uniapnea on sairaus, joka aiheuttaa unenaikaisia hengityskatkoksia. Tyypillisesti se ilmenee öisin kuorsauksena ja päivisin väsymysoireina. Hikoilu on yksi oireista.

– Selvin merkki, jonka ihminen uniapneastaan huomaa, on se, että aamulla on hyvin väsynyt, jopa väsyneempi kuin nukkumaan mennessä. Lisäksi on hiestä litimärkä, närästää, suu on kuiva – ja väsymys jatkuu päivällä haitaten keskittymistä, tarkkaavuutta ja muistamista, kertoi tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) jutussamme.

Lue lisää: Uniapnea on yli 1,4 miljoonan suomalaisen vaiva – professori kertoo salakavalan taudin selvimmän merkin

Jos yöhikoilun todetaan johtuvan jostain sairaudesta, sen hoito voi parantaa tai lievittää hikoilua.

5. Refluksitauti

Refluksitaudissa mahan sisältö nousee ruokatorveen. Siihen liittyy usein närästystä. Joskus ainoa oire on yöaikainen hikoilu.

Lue lisää: Refluksi voi olla hyvinkin ikävä vaiva – tällainen on sairaus, joka vei Virpi Kätkän lauluäänen

6. Lääkkeet

Monien lääkkeiden, etenkin tiettyjen masennuksen ja muiden psyyken häiriöiden hoitoon käytetyt lääkkeiden, haittavaikutus on liikahikoilu.

7. Kilpirauhasen liikatoiminta

Kilpirauhasen liikatoiminnassa hikoilua esiintyy päivisinkin. Elimistö ikään kuin toimii ylikierroksilla. Hikoilun lisäksi oireita ovat tyypillisesti hermostuneisuus, ripuli, sydämentykytykset, nopea pulssi ja laihtuminen.

Lue lisää: Tunnista oireet, jotka kielivät kilpirauhasen ongelmista – etenkin yksi tunne toistuu potilaiden kertomuksissa

8. Sydänsairaus

Sydämen vajaatoiminnassa sydän joutuu makuuasennossa tavallista kovemmalle. Se voi aiheuttaa yöhikoilua. Joskus kylmä hiki voi olla oire sydänkohtauksesta.

Lue lisää: Tunnista salakavalat merkit – oireeton sydänkohtaus vaanii suomalaisia

9. Luonnolliset syyt

Luonnollisia syitä yöhikoiluun voivat olla esimerkiksi liian korkea makuuhuoneen lämpötila tai liian paksu peitto.

Myös jotkin syöpämuodot ja reumaattiset sairaudet sekä krooniset infektiot voivat aiheuttaa yöhikoilua tai hikoilu voi liittyä diabetekseen.

Milloin tutkimuksiin?

Terveyskirjaston mukaan yöhikoiluun ei tutkimuksista huolimatta usein löydy mitään selvää syytä.

Useimmiten yöhikoilu on melko harmiton vaiva. Näissä tilanteissa on aiheellista hakeutua tutkimuksiin viikon parin kuluessa:

Yöhikoiluun liittyy muita oireita, esimerkiksi laihtumista, väsymystä tai lämmön nousua.

Selvä yöhikoilu on alkanut melko nopeasti, muutaman päivän tai viikon aikana.

Yöhikoilu on jatkuvaa ja voimakasta.

Lähteitä: Terveyskirjasto