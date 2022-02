Opettajan julkaisemat lounaskuvat herättivät kipakan ruokakeskustelun – suomalaiset kertovat, miten tympeästi muut ovat kommentoineet heidän syömisiään

Opettaja Anna Saivosalmen Instagramissa julkaisemat lounasruokakuvat ovat herättäneet keskustelua ruokarauhan tarpeellisuudesta.

Kuinka monelle tuo annos on? Mihin tuo ruoka menee? Minä en voisi ikinä syödä noin paljon!

Muun muassa tällaisin sanakääntein opettaja, valmentaja Anna Saivosalmen annoksia on kommentoitu.

Saivosalmi ei ole ainoa. Kun hän kertoi asiasta Instagramissa, ilmoille ryöpsähti laaja keskustelu. Se on jatkunut Ilta-Sanomissa.

Lukijat kertovat, että syömisiä kommentoivat niin tutut kuin tuntemattomat.

”Järkevää olisi, että jokainen söisi tavallista arkiruokaa vatsansa täyteen eikä niin kuin tuttavaperheessä, jossa nuori ja normaalipainoinen tyttö syö hyvin hillitysti ruokapöydässä välttyäkseen moitteilta ja vitsailulta – ja syö sitten salaa suklaapatukoita ja perunalastuja nälkäänsä. Kotona ihastellaan kokoa 34 ja yökitään koolle 38.”

Kommentointi voi pahimmillaan vaikuttaa syömishäiriöiden syntyyn.

”Itse olen aina ollut pieniruokainen. Lapsena siitä huomauteltiin ja syömisiäni tarkkailtiin. Se johti siihen, että minulle tuli kammo syödä ihmisten seurassa. Pääsin pelosta eroon vasta kolmekymppisenä. Että olisi ihan kiva, jos kaikki vain keskittyisivät siihen omaan lautaseensa.”

”Monesti tulee kommenttia annosten koosta töissä. Itse syön monta kertaa päivässä, kunnon ruokaa, jotta jaksan liikkua, energiat riittää ja nälkä pysyy poissa. Annoksista tulee ison näköisiä, jos lautaselle mahduttaa vihanneksia. Kommentoijat ovat yleensä niitä, jotka syövät itse liian vähän ja huonolaatuista ruokaa. Kahvin kanssa on aina pulla tai keksi kyljessä. Pitkin päivää syödään sokerijogurtteja tai työpaikkaruokalasta mukaan otettuja jälkiruokia, kuten suklaamoussea tai kermarahkoja. Nämä ihmiset ovat lopen uupuneita aina, koska he käyvät säästöliekillä.”

” Saan kuulla kommentteja siitä, miten annokseni on niin pieni.

Myös eräs toinen lukija on joutunut kuuntelemaan kommentteja annoskokoihin liittyen, mutta hänelle on kuittailtu pienistä annoksista.

”Kyllä on tuttua tuo kuittailu, mutta minulla toisin päin. Olen aina ollut tosi pieniruokainen, ja saan kuulla kommentteja siitä, miten annokseni on niin pieni. Veljeni ja ystäväni syövät 3–4 kertaa minun annokseni verran. Minä syön vain sen verran kuin mahtuu. Enkä nirsoile mistään. Kaikki ruokalajit menee, ja harvoin olen pahaa ruokaa saanut.”

”Osa lapsista ei saa kotioloissa kunnon ruokaa, joten tämä (kouluruoka) saattaa olla heidän ainoa lämmin ruokansa päivässä. Suomalaisen kouluruoan ranking maailmanlaajuisesti taitaa kuitenkin olla melko korkealla, joten ollaan edelleen ylpeitä siitä”, eräs lukija kommentoi.

Peukkuja kouluruoalle

Saivosalmi on innokas kouluruoan puolestapuhuja. Lukijoilta kouluruoka kerää sekä moitteita että kehuja. Varsin moni kuitenkin liputtaa sen puolesta.

”Moni koululainen syö koulussa paremmin ja terveellisempää ruokaa kuin kotona. Eikä koulun ruokasali ole mikään á la carte -ravintola vaan yhteiskunnan tarjoama kouluateria. Hävettää muiden puolesta tuo jatkuva itkeminen ilmaisesta ruuasta, joka ei muka ole riittävän hyvää.”

” Ihan turha nillittää kouluruuasta.

”Silloin kun itse olin koulussa, oltiin tyytyväisiä makaronivelliin, näkkäriin ja lasiin maitoa. Kuitenkin nykyään huomaa maanantaina, että joillakin on nälkä viikonlopun jälkeen, ja hyvin maistuu ruoka kuin ruoka. Ihan turha nillittää kouluruuasta. Sinä ope: syö ihan hyvällä omallatunnolla ja näytä esimerkkiä oppilaillesi, äläkä välitä kommenteista. Suomihan oli ensimmäinen maa, jossa on ilmainen kouluruokailu. Hölmöä, ettei sitä arvosteta.”

Anna Saivosalmen koululounasannoksista löytyy monta eri esimerkkiä.

Syömisen idea hukassa?

Saivosalmen kuvaamista koululounasannoksista löytyy muun muassa kalapuikkoja, perunoita ja kasviksia. Perunamuusia ja makkaraa. Kastikkeita ja pastaa.

” Ihmiset eivät enää ymmärrä, miksi syödään. Kilpaillaan sillä, kuka postaa kivoimman näköisen annoksen Instaan.

Eräs keskustelija on sitä mieltä, että annokset ovat ”järkyttävää mössöä”. Hän jää mielipiteensä kanssa melko lailla yksin.

”Annos on aivan ruokailijan itsensä kokoama ja siltä näyttää. Ruoan on todellakin tarkoitus täyttää vatsa, kuten sanot. Ihmiset eivät enää ymmärrä, miksi syödään. Kilpaillaan sillä, kuka postaa kivoimman näköisen annoksen Instaan. Kuvan, jossa kaksi papua ristissä.”

”Kuvan annokset on tavallista arkiruokaa, jonka ei tarvitse olla á la carte listalta. Ainekset on nekin tavallista perusruokaa. Lautasilla on paljon vihreää, ja kalapuikot ei tee kokonaisuudesta huonoa. Syökää ilolla.”

”Puoli lautasellista salaattia ja lämmintä kasvista, pari perunaa ja viisi kalapuikkoa, kastiketta. Kaksi ruisleipää ja juoma. Ei mikään jättiannos vaan oikeaoppinen lautasmalli. Sopivasti energiaa, kuitua ja ravintoaineita. Annos, jolla ei syö ähkyyn, mutta jaksaa hyvin seuraavaan ruokailuun.”

”Mitä itse tarjoilisit tuolla ateriabudjetilla koulun ruokalassa? En usko hetkeäkään että perusruuat kotona näyttäisi yhtään sen hienommilta, eikä tarvitsekaan.”

Instagramin täydellisyyttä hipovat annosotokset voivat olla varsin kaukana normaalista lounaslautasellisesta.

Esimerkin voimalla

Lukijat ovat keho- ja ruokarauhan kannalla.

”Kouluikäisille erityisesti on tärkeää saada esimerkkiä keho- ja ruokarauhasta. Itse olen kohdannut aikuisena työpaikoilla ruoan kommentointia. Pyritään nyt kaikki pois kehojen ja syömisten kommentoinnista sekä siten vääristyneiden mielikuvien ylläpitämisestä. Annetaan rauha kaikille.”

”Saa syödä ihan miten haluaa, kunhan ei tule tyrkyttämään omaa annoskokoaan muille.”

Jotkut osaavat suhtautua huomautteluun huumorilla.

”Annoskokojani on aina ihmetelty (kuulemma isoja, ja syönkin kuulemma tosi usein ja paljon), mutta en ole siitä ikinä osannut loukkaantua. Lähinnä naurattaa. Olen normaalin kokoinen ja urheilen jonkin verran.”