Ninni, 39, laihtui raskauspahoinvoinnin takia 12 kiloa ja joutui kuukausien sairauslomalle – tällaista on hyperemeesiä sairastavan arki

Ninni Laakkonen kärsii hyperemeesistä eli hillittömästä raskausoksentelusta jo neljättä kertaa. – Lääkärit eivät toisinaan osaa huomioida hyperemeesiä, kerran jäi jopa nesteytys saamatta, Ninni kertoo.

Oksentelua kymmeniä kertoja päivässä, kuukausien sairausloma ja nestetipassa pötköttämistä päivästä toiseen.

Joensuulainen Ninni Laakkonen, 39, sairastaa hyperemeesiä, joka on vaikean raskauspahoinvoinnin muoto.

Hänen kohdallaan oksentelu alkoi jo ennen positiivisen raskaustestin tekemistä. Ninni tosin tiesi olevansa raskaana jo heti ensimmäisistä yökkäilyistä lähtien – samalla tavalla olivat alkaneet kolme aiempaakin raskautta.

Jonkinasteisesta pahoinvoinnista ja oksentelusta kärsii peräti 88 prosenttia odottajista, kertoo synnytys- ja naistentautiopin professori, erikoislääkäri Päivi Polo Turun Yliopistosta ja Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

” Pahoinvointi ei näy päälle päin kovinkaan hyvin.

Raskauspahoinvoinnin ääripää, hyperemesis gravidarum eli hillitön raskausoksentelu, on huomattavasti harvinaisempi tila, josta kärsii eri lähteiden mukaan 0,3–3 prosenttia raskaana olevista. Hillitön oksentelu voi johtaa kuivumiseen ja elektrolyyttihäiriöihin, vajaaravitsemukseen ja painon laskuun. Hyperemeesi vaatiikin usein sairaalahoitoa.

– Toiset oksentavat ja voivat pahoin vain vähän aikaa, toisilla taas oireet voivat kestää pidemmän aikaa, Päivi Polo tietää.

Tyypillisesti hyperemeesi helpottuu ensimmäisen raskauskolmanneksen eli 12 raskausviikon jälkeen, usein aikaisemminkin, erikoislääkäri lohduttaa. On harvinaista, että raskauspahoinvointi kestäisi koko raskauden ajan.

Sekin on kuitenkin mahdollista.

Raskausoireiden vähättely on tyypillistä

Ninni Laakkosen kohdalla raskauspahoinvointi on jokaisen lapsen kohdalla jatkunut koko raskauden ajan aina synnytykseen saakka.

– Olen yökännyt vielä synnytyssalissakin. Pahoinvointi on päättynyt vasta siinä vaiheessa, kun lapsi on syntynyt.

Hyperemeesin aiheuttama kuivuminen vaatii usein sairaalahoitoa.

Raskaudenaikaiset visiitit päivystykseen ja hoitojaksot osastolla ovat tulleet odottavalle äidille tutuiksi. Pisimmillään Ninni on ollut osastolla hoidettavana kuuden päivän ajan. Tämänhetkiseen raskauteen hän on saanut apua myös kotisairaalasta, kun sairaanhoitaja on käynyt kotona säännöllisesti huolehtimassa nesteytyksestä.

” Lääkärit eivät toisinaan osaa huomioida hyperemeesiä.

Aiempien raskauksien kohdalla hyperemeesiä on hoidettu lähinnä satunnaisilla nesteytyskerroilla päivystyksessä. Ninni harmittelee, että aiemmin hän tunsi jääneensä pahoinvoinnin kanssa yksin. Aina häntä ei myöskään ole otettu tosissaan.

– Kokemukseni mukaan lääkärit eivät toisinaan osaa huomioida hyperemeesiä, ja kerran jäi jopa nesteytys saamatta. Usein on puhuttu vain pian helpottavasta aamupahoinvoinnista ja kehotettu syömään suolakeksejä, Ninni muistelee kokemuksiaan.

Hyperemeesiä tutkiva tohtorikoulutettava Miina Nurmi (FM) myöntää, että raskausoireiden vähättely on tyypillistä.

– Pahoinvointi ei näy päälle päin kovinkaan hyvin. Koska jonkinasteinen pahoinvointi on hyvin tavallista raskaudessa, kuitataan hyperemeesi helposti samaksi asiaksi.

Nurmi muistuttaa, että ensimmäisen raskauden kohdalla odottaja ei välttämättä itsekään tiedä, onko oma pahoinvointi niin sanotusti normaalia.

– Hyperemeesipotilas saattaa olla todella huonovointinen ja ihmetellä, miten muut äidit vaikuttavat selviävän raskauspahoinvoinnista niin helpon näköisesti.

Tyttösikiön kohdalla hyperemeesin riski suurempi

Syytä sille, miksi hyperemeesi vaivaa juuri Ninni Laakkosta, ei tiedetä.

Synnytys- ja naistentautiopin professori, erikoislääkäri Päivi Polo kertoo, että sairauden taustalla olevia tekijöitä ei tunneta vielä kovin hyvin. Joitakin riskitekijöitä kuitenkin tiedetään olevan.

Tutkimustiedon mukaan tila on tavallisempi nuorilla odottajilla. Synnyttäneisyyden merkitys on puolestaan ristiriitainen: toisten tutkimusten mukaan hyperemeesi on yleisempää ensisynnyttäjillä, toisissa tutkimuksissa sitä taas esiintyy useammin uudelleensynnyttäjillä.

– Myös yhteys painoindeksiin on epäselvä, sillä sekä hyvin hoikat että ylipainoiset kuuluvat riskiryhmään, Polo kertoo.

” Missään nimessä nainen ei ole tuomittu sairastumaan siihen uudelleen.

Monisikiöraskauden, rypäleraskauden, lapsettomuushoidolla alkaneen raskauden ja tyttösikiön odotuksen on osoitettu liittyvän suurempaan riskiin sairastua.

Tutkimuksissa on havaittu myös, että raskauspahoinvoinnista kärsivillä on usein migreenitausta tai matkapahoinvointialttius, mikä viittaa mahdollisiin tasapainoelimen toiminnan muutoksiin.

Myös psykologisilla tekijöillä on havaittu yhteys raskauspahoinvointiin:

– Hyperemeesipotilailla on todettu enemmän masennusta ja ahdistuneisuutta. Tässä voi kuitenkin pohtia, kumpi oli ensin: mielialaoireet vai hyperemeesi? Polo miettii.

Lisäksi pitkittyneiden oireiden taustalla on raportoitu yhteys helikobakteeri-infektioon. Myös geneettistä alttiutta hyperemeesiin on havaittu.

Vaikka hyperemeesi voi uusia tulevissa raskauksissa, ei näin kuitenkaan välttämättä tapahdu.

– Oman tutkimuksemme mukaan hyperemeesi uusi noin neljänneksellä potilaista. Eli missään nimessä nainen ei ole tuomittu sairastumaan siihen uudelleen. Se on lohduttava tieto! Päivi Polo muistuttaa.

Paino laskenut 12 kiloa

Ninni Laakkonen on ollut epäonnekas ja sairastaa hyperemeesiä jo neljättä kertaa. Hänen oma tuntumansa on, että pahoinvointi on ollut kerta kerralta pahempaa.

Jutun kirjoittamisen aikaan Laakkosen raskaus on viikolla 19 ja jatkuvan oksentelun vuoksi paino on laskenut 12 kiloa. Sairauslomalla Ninni on ollut marraskuusta lähtien. Työnantaja on onneksi ymmärtänyt tilannetta hyvin, hän kiittelee.

Raskauspahoinvointi voi vielä kuukausien sairauslomalle.

Huonoimpina hetkinä Ninnin päivät kuluvat nukkuen ja paikallaan maaten.

– Parempina päivinä yritän osallistua kotitöihin, mutta pääosin mies on vetovastuussa niistä. Hän on onneksi kotona, mikä on mahdollistanut minun levon.

” Pyykkihuoltoa pystyn tekemään pienen hetken kerrallaan.

Esimerkiksi käynti yläkerrassa rasittaa Ninniä niin paljon, että hänen on käytävä lepäämään. Kun vointi on huono, on rimaa laskettava. Myös läheisiltä saatu tuki on ollut tilanteessa korvaamatonta.

– Ruokaa valmistan puolivalmiista tuotteista ja pyykkihuoltoa pystyn tekemään pienen hetken kerrallaan. Mies hoitaa lumityöt, ja ystäväni käy meillä siivoamassa, Ninni kertoo kiitollisena.

Oireisiin tulee hakea apua

Professori Päivi Polo painottaa, että oireiden kanssa ei tarvitse sinnitellä – niihin tulee hakea apua.

” Joka päivä ei tarvitse yrittää syödä, kunhan pystyy juomaan.

Lievää raskauspahoinvointia voi hoitaa kotona syömällä pieniä annoksia helposti sulavaa ja neutraalin makuista ja hajuista ruokaa.

– Joka päivä ei tarvitse yrittää syödä, kunhan pystyy juomaan. Äidin ei myöskään tarvitse ajatella syövänsä terveellisesti. Pääasia on, että jotain pysyy sisällä.

– Pillillä juominen voi auttaa. Raskauspahoinvoinnista kärsivälle hajut voivat aiheuttaa huonoa oloa, jolloin pillillä juominen pitää hajut paremmin loitolla. Usein myös kylmiä ruokia, esimerkiksi jäätelöä, siedetään paremmin kuin lämpimiä.

Pahoinvointiläkkeiden teho raskauspahoinvoinnissa on vain kohtalainen.

Jos raskauspahoinvointi on vaikea, eikä kotihoito ole riittävää, joudutaan äidille usein antamaan suonensisäistä nesteytystä.

– Pitkittyneessä tilanteessa voidaan käyttää myös pahoinvointilääkkeitä. Niiden teho raskauspahoinvoinnissa on kuitenkin vain kohtalainen. Kaikkia pahoinvointilääkkeitä ei myöskään voida antaa raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana niiden sikiöhaittojen vuoksi, Päivi Polo kertoo.

Istukka turvaa sikiön kehittymisen

Mutta onko pahoinvoinnista ja odottavan äidin huonosta voinnista haittaa kehittyvälle sikiölle? Kuinka sikiö pystyy kehittymään normaalisti, jos äidillä ei pysy lainkaan ruoka sisällä?

– Istukka turvaa sikiön kehittymisen, joten hyperemeesistä ei ole sikiölle haittaa, kunhan äidin tila ei ole liian vakava. Jos äiti ei pysty lainkaan syömään, heikentyy hänen tilansa ensin, ja sitten vasta sikiön. Kun äidin nesteytyksestä pidetään huolta, ei sikiöllä ole vaaraa, Päivi Polo vakuuttaa.

Tutkija Miina Nurmi kertoo, että joissakin tutkimuksissa on todettu pienipainoisuuden olevan tavallisempaa hyperemeesiä sairastaneiden äitien lapsilla. Toisaalta, toisissa tutkimuksissa yhteyttä ei ole havaittu. Myös hän painottaa hoidon merkitystä:

– Hyvin hoidettu hyperemeesi ei ilmeisesti itsessään aiheuta haittoja, mutta hoitamattomaan hyperemeesiin voi liittyä samoja vaikutuksia kuin aliravitsemukseen.