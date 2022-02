Uusi tutkimus: Hajuaistin muutos voi olla merkki Alzheimerin taudista

Itä-Suomen yliopiston tutkijan mukaan heikentynyt hajuaisti voi olla merkki Alzheimerista.

Hajuaistin heikkeneminen on Alzheimerin taudin varhainen oire.

Hajuaistin muutos voi olla Alzheimerin taudin varhainen oire, kertoo Itä-Suomen yliopistonyliopiston A. I. Virtasen instituutin apulaisprofessori Katja Kanninen.

Alzheimerin tauti on tuhoisa, etenevä muistisairaus, johon ei toistaiseksi ole parannuskeinoa tai tehokasta hoitoa.

Kannisen johtama tutkimusryhmä on kehitellyt uuden Alzheimerin taudin solumallin. Kyseessä on tutkimusmalli, jonka avulla voidaan selvittää, mitä sairaissa soluissa tapahtuu.

Tämän tutkimusmallin avulla Kannisen tutkimusryhmä on todistanut, että hajuaistista vastaavien solujen toiminta muuttuu Alzheimerin taudissa.

Tutkimusta varten Kanninen otti tutkimusryhmänsä kanssa näytteitä terveiden koehenkilöiden ja Alzheimeria sairastavien koehenkilöiden hajuepiteelistä.

Hajuepiteeli on nenäontelon yläosassa sijaitseva kudos. Se on olennainen hajuaistin kannalta, koska siellä sijaitsevat hermosolut välittävät hajuaistimuksen aivoihin.

Tutkimuksessa selvisi, että että Alzheimerin tautiin liittyy häiriöitä hajuepiteelin soluissa.

Solumallilla saadut tulokset ovat merkittäviä, sillä niiden avulla Kannisen tutkimusryhmä on voinut siirtyä tutkimaan tarkemmin Alzheimerin taudin varhaisia vaiheita. Jatkotutkimuksen tavoitteena on pystyä diagnosoimaan Alzheimer-potilaita aiempaa varhaisemmin.

– Alzheimer on sairaus, joka diagnosoidaan todella myöhäisessä vaiheessa. Siinä vaiheessa kun potilas saa diagnoosin, aivoissa on yleensä ehtinyt tapahtua jo paljon tuhoa, Kanninen sanoo.

Kannisen mukaan olisi tärkeää, että kohonnut riski sairastua Alzheimerin tautiin pystyttäisiin tunnistamaan aikaisin.

– Mitä pikemmin aivoissa tapahtuviin muutoksiin päästäisiin kiinni, sitä tehokkaampia lääkeaineita sairauteen pystyttäisiin kehittelemään, Kanninen kertoo.

Kannisen mukaan ei vielä tarkalleen tiedetä, mistä Alzheimeria sairastavien hajuaistimuutokset johtuvat.

– Alzheimerin tautia sairastavia koehenkilöistä ottamissamme hajuepiteelinäytteissä on juuri niitä soluja, jotka vastaavat hajuaistin toiminnasta. Toivomme, että jatkotutkimuksen avulla saisimme vastauksen siihen, mitkä tekijät aiheuttavat muutoksia hajuaistissa, Kanninen sanoo.

Kannisen mukaan ilmansaasteilla saattaa olla yhteys muistisairauksiin.

– On paljon tutkimusta siitä, että alueilla, joilla on korkeat pitoisuudet haitallisia ilmansaasteita, esiintyy myös enemmän muistisairauksia ja Alzheimerin tautia. Tutkijat eivät ole kuitenkaan saaneet selville, miksi näin on, Kanninen toteaa.

Kannisen mukaan yksi tapa, miten ilmansaasteet ja virukset pystyisivät kulkeutumaan aivoihin, on hajuepiteelin kautta.

– On mahdollista, että ilmansaasteet heikentävät hajuepiteelin toimintaa. Normaalisti hajuepiteeli suojaa aivoja, mutta jos hajuepiteelin toiminta jostain syystä heikentyy, haitalliset aineet pääsevät helpommin aivoihin.

Kannisen tutkimusryhmä selvittää myös, millä tavalla koronavirusinfektio vaikuttaa hajuepiteelin toimintaan. Tutkimusten tulokset julkaistaan vielä kuluvan vuoden aikana.