Oliiviöljy saattaa pidentää elinikää – etenkin näin käytettynä

Oliiviöljy voi tutkimuksen mukaan pidentää elinikää, etenkin jos sillä korvaa ruokavaliossa muita rasvoja.

Oliiviöljy on osa Välimeren alueen perinteistä ruokavaliota, joka on todettu terveelliseksi lukuisissa tutkimuksissa.

Oliiviöljyn on osoitettu pienentävän sydän- ja verisuonitautien riskiä, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella päivittäin oliiviöljyä nauttivat näyttäisivät myös elävän muita pitempään. Yhteys koskee sydän- ja verisuonitaudeista aiheutuvia, mutta myös monista muista sairauksista johtuvia kuolemia.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kahden suuren terveystutkimuksen aineistoja, jotka koostuvat yli 60 000 naisen ja 32 000 miehen 28-vuotisista seurantatiedoista. Ruokavalioita kyseltiin neljän vuoden välein, ja 37 000 osallistujaa menehtyi seurannan aikana.

Tulosten perusteella eniten eli noin puolikkaan ruokalusikallisen oliiviöljyä päivittäin nauttivat menehtyivät seurannan aikana sydän- ja verisuonitauteihin 19 prosenttia, syöpään 17 prosenttia, dementiaan ja muihin hermostoa rappeuttaviin sairauksiin 29 prosenttia ja hengityselinten sairauksiin 18 prosenttia epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka käyttivät oliiviöljyä hyvin vähän tai eivät lainkaan.

Erillisessä analyysissa margariinin, voin, majoneesin tai maitorasvojen korvaaminen samalla määrällä oliiviöljyä liittyi 8–34 prosenttia pienempään kuolleisuuteen seurannan aikana. Näytti myös siltä, että oliiviöljyyn liitetyt vaikutukset koskivat myös muita kasviöljyjä.

Yhdysvaltalaisten tulokset vahvistavat ja laajentavat näyttöä oliiviöljyn terveyshyödyistä. Oliiviöljy on perinteinen osa niin sanottua Välimeren alueen perinteistä ruokavaliota, joka on todettu terveelliseksi lukuisissa tutkimuksissa.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.