Näin vakava vaara suun tulehdus voi olla: ”Tosi iso riski erilaisiin tauteihin”

Hoitamaton suun tulehdus kuormittaa koko elimistöä. Pahimmillaan se voi johtaa todella vakaviin tilanteisiin ja viedä teho-osastolle.

Hoitamaton suu on suuri riski ihmisen terveydelle. Jos jättää hampaat ja tukikudokset hoitamatta, riskinä ei ole pelkkä hampaan menetys.

Ääritapauksessa hammasperäinen tulehdus voi aiheuttaa hengenvaarallisen tulehduksen elimistöön.

– Ne ovat harvinaisia, mutta mahdollisuus sellaiseen on olemassa, professori Kirsi Sipilä Oulun yliopistosta sanoo.

Jos tulehdus muhii leukojen alueella, se voi levitä joko nielun alueelle tai ylemmäs pään alueelle.

Hoitamaton suun tulehdus voi vaikuttaa moniin yleissairauksiin, kuten diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin.

Uusien tutkimusten mukaan suun tulehduksella on yhteys syöpään. Alustavaa näyttöä on siitä, että suun tulehdus on yhteydessä myös nivelreumaan ja muistisairauksiin.

Suun tulehdus synnyttää elimistöön tulehdustilan, joka voi vaikuttaa kroonisiin sairauksiin.

– Yleistulehdusriskin aiheuttaa joko hampaistossa oleva tai hampaiden tukikudoksissa eli ikenissä oleva tulehdus, professori Sipilä selvittää.

Tärkeintä on pitää itse huolta huolellisesta muutaman minuutin hampaiden harjauksesta kahdesti päivässä.

Tukikudoksissa voi tulehdus muhia suurella alueella. Jos on täyshampaisto, juurten pinta-ala on suuri suun alueella.

Juurten alueella muhiva tulehdus kuormittaa koko elimistöä.

– Pitemmälle edennyt tukikudostulehdus vastaa kämmenen kokoista haava-aluetta kehossa. Se on tosi iso riski erilaisiin tauteihin.

Potilaita jopa teho-osastolle

Myös PlusTerveyden hammaslääkäri Kaj Karlsson korostaa, että suun hoitoa ei tule laiminlyödä. Pahimmassa tapauksessa hampaan tai ikenen infektio voi levitä ja viedä potilaan jopa teho-osastolle.

– Tiedän, että Suomessa on vuodessa kymmeniä tällaisia tapauksia, joissa henkilö joutuu tehohoitoon hampaasta lähtöisin olevan tulehduksen takia. Se ei ole mitenkään tavatonta.

Karlssonin mukaan tehohoitoon vievissä suun akuuteissa tulehduksissa on tyypillisesti kyse hampaan juurenpään tulehduksesta, joka saa alkunsa hoitamattomasta reiästä ajan myötä.

– Ongelma alkaa useimmiten hampaan reiästä, joka hoitamattomana pääsee etenemään pikku hiljaa hammasytimeen, joka tulehtuu. Hammasydin alkaa sitten kasvaa bakteereja ja bakteerit leviävät hampaan ulkopuolelle. Kun hammasta ympäröivässä luussa alkaa olla märkäpesäkettä, tulehdus saattaa pahimmassa tapauksessa karata kaulaa pitkin ihan rintaonteloon asti.

– Se voi johtaa todella vakaviin tilanteisiin, jotka vaativat rankkaa tehohoitoa ja isoja avauksia, että päästetään märkää pois.

Joissain tapauksissa vaarallinen tulehdus voi lähteä liikkeelle myös ientulehduksesta, mutta tämä on harvinaisempaa.

– Pitkään jatkunut krooninen ientulehdus on kyllä muuten yleisterveydelle haitallinen tila, hän lisää.

Muista huolellinen harjaus

Karlsson muistuttaa, että tärkeintä on pitää itse huolta huolellisesta muutaman minuutin hampaiden harjauksesta kahdesti päivässä.

Myöskään hammaslääkärin tarkastuskäyntejä ei kannata jättää väliin, sillä suun ongelmat saattavat joskus olla pitkään oireettomiakin.

– Nämä tulehdusmuutokset saattavat edetä aika pitkällekin kohtalaisen oireettomina.