3 vähemmän tunnettua faktaa D-vitamiinista – älä tee ainakaan tätä virhettä

D-vitamiinissa turvallinen alue puutteen ja liikasaannin välillä on hiukan kapeampi kuin useissa muissa ravintoaineissa.

Kerroimme eilen tutkijoiden uudesta havainnosta, jonka mukaan diabeetikkojen muistisairausriski saattaa pienentyä, jos he saavat riittävästi D-vitamiinia.

Uutispalvelu Duodecimin mukaan havainto on mielenkiintoinen, sillä D-vitamiinin vähyys on yleistä diabetesta sairastavilla, ja he ovat myös suurentuneessa vaarassa sairastua dementiaan sairautensa takia.

D-vitamiini on suomalaisille erityisen tärkeä ja kiinnostusta herättävä vitamiini siksi, että moni tarvitsee ravinnon oheen D-vitamiinilisää syys- ja talvikuukausina lokakuun alusta maaliskuun loppuun.

Uutispalvelu Duodecimin mukaan noin kolmasosa suomalaismiehistä ja viidennes -naisista saa liian vähän D-vitamiinia.

Liikasaannista voi olla jopa haittaa

Toinen ääripää taas ovat D-vitamiinin liikatankkaajat.

Vitamiinien kohdalla enempi ei ole aina parempi, muistuttaa laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen tuoreessa kirjassaan Vitamiinit, hivenaineet ja ravintolisät – Tunnista tarpeesi, valitse viisaasti (Kirjapaja).

Laatikainen huomauttaa, että jos vitamiinilisiä syö pitkään liikaa, liikasaannista voi olla jopa haittaa.

– Liian suuret annokset melkeinpä mitä vitamiinia tai kivennäisainetta tahansa ovat riski, hän kirjoittaa.

3 vähemmän tunnettua faktaa D-vitamiinista:

1. Näin saat D-vitamiinilisästä parhaan mahdollisen tehon

Tutkimusten mukaan ruoan kanssa otettu D-vitamiini saattaa imeytyä hieman paremmin kuin tyhjään vatsaan otettu, koska ruoan rasva voi vaikuttaa rasvaliukoisen D-vitamiinin imeytymiseen.

– Ruoka aktivoi muun muassa ruoansulatusentsyymejä, mikä saattaa edistää imeytymistä, sanoi Yliopiston Apteekin asiakaspalvelupäällikkö, proviisori Sanni Ryhänen.

Vielä tärkeämpää on luonnollisesti se, että vitamiinin muistaa aina ottaa.

– Säännöllisyys takaa parhaan mahdollisen tehon. D-vitamiinia on toki elimistössä jonkin verran, eli kyllä sekin on hieman eduksi, jos vitamiinilisän muistaa edes joskus ottaa.

2. D-vitamiinia voi kertyä elimistöön liikaa

Terveystalon ravitsemusterapeutin Jan Verhon mukaan moni saattaa ajatella, ettei vitamiinien syömisestä voi olla haittaa.

Tosiasiassa kaikkia vitamiineja voi saada liikaa, jos ei noudata lisien suositeltuja määriä. Vesiliukoiset vitamiinit poistuvat kuitenkin elimistöstä tehokkaammin virtsan mukana vessanpönttöön, kun taas rasvaliukoinen D-vitamiini kertyy elimistöön.

Jos D-vitamiinia syö liian isoja annoksia liian pitkään, riskinä on hyperkalsemia eli kalsiumin kertyminen elimistöön.

– Pitkällä aikavälillä tästä voi olla haittaa, ja munuaiskivet ovat yksi tavallisimmista sairauksista, Verho kertoi.

3. Älä ylitä tätä rajaa

D-vitamiinille on suositellun käyttöannoksen lisäksi määritelty myös turvallisen päiväsaannin yläraja. Aikuisilla se on 100 mikrogrammaa, 1–11-vuotiailla 50 ja alle 1-vuotiailla 25.

– Tätä ylärajaa ei tulisi ollenkaan ylittää. Se on tarpeetonta ja mahdollisesti jopa haitallista varsinkin, jos puhutaan pitkäaikaisesta käytöstä, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Suvi Virtanen.

Pahimmissa harvinaisissa tapauksissa D-vitamiinin yliannostus voi aiheuttaa äkillisen myrkytystilan, joka johtuu veren kalsiumpitoisuuden noususta.

Lisäksi jatkuvaan liikakäyttöön voi liittyä myös vähemmän tunnettuja haittavaikutuksia.

– On havaittu viitteitä siitä, että D-vitamiinin saanti pitkäaikaisesti liian suurilla pitoisuuksilla voi olla yhteydessä kroonisten sairauksien riskiin, kuten joidenkin syöpien riskin kohoamiseen.

Virtanen sanoi, että D-vitamiinin suhteen tulisikin välttää molempia ääripäitä.

– Puute on huono asia, samoin myös liikasaanti on haitallista. Tämä pätee kaikkiin ravintoaineisiin, mutta D-vitamiinissa turvallinen alue puutteen ja liikasaannin välillä on hiukan kapeampi kuin useissa muissa ravintoaineissa.

