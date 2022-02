D-vitamiini voi vaikuttaa diabetespotilaan muistiin

D-vitamiinilla saattaa olla vaikutusta diabetespotilaan dementiariskiin.

Tutkijoiden havainto on mielenkiintoinen, sillä D-vitamiinin vähyys on yleistä diabetesta sairastavilla.

Diabetesta potevien dementiariski saattaa pienentyä, jos he saavat riittävästi D-vitamiinia. Havainto on mielenkiintoinen, sillä D-vitamiinin vähyys on yleistä diabetesta sairastavilla, ja he ovat myös suurentuneessa vaarassa sairastua dementiaan sairautensa takia.

Tuoreen tutkimuksen perusteella riski sairastua dementiaan oli pienin potilailla, joiden D-vitamiinitasot olivat korkeimmat. Etenkin tämä näkyi verrattuna potilaisiin, joiden veren D-vitamiinipitoisuus oli alle 25 nmol/l. Veren D-vitamiinin tavoitetasona pidetään yli 50 nmol/l:n pitoisuuksia.

Yhteys koski kaikkia dementioita sekä erikseen Alzheimerin tautia ja verisuoniperäisiä dementioita.

Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat D-vitamiinin vajauksen suurentavan diabetespotilaiden dementiariskiä. Vastaavasti riittävästä D-vitamiinin saannista huolehtiminen saattaa pienentää sairastumisriskiä.

D-vitamiini voi vaikuttaa muun muassa diabeetikoiden glukoosi- ja kolesteroliaineenvaihduntaan ja verenpaineeseen ja saattaa myös hillitä dementiaan liittyviä aivomuutoksia. Tarkkaa käsitystä mekanismista ei kuitenkaan ole.

Tutkimus perustuu 13 000 tyypin 2 diabetesta sairastavan yli 60-vuotiaan kahdeksanvuotisiin seurantatietoihin.

Suomalaiset saavat liian vähän D-vitamiinia etenkin syys- ja talvisaikaan, ja tämän vuoksi D-vitamiinilisät ovat monille tarpeen. D-vitamiinin suositeltava kokonaissaanti Suomessa on yli 75-vuotiailla 20 mikrogrammaa vuorokaudessa ja muilla 10 mikrogrammaa. Etenkin talvisin saatetaan kuitenkin tarvita suurempia annoksia. Noin kolmasosa suomalaismiehistä ja viidennes naisista saa liian vähän D-vitamiinia.