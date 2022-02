Jos arkeen haluaa muutoksen, aivoja voi totuttaa siihen pienilläkin teoilla – 8 keinoa juurruttaa uusi tapa pysyväksi

Vahvana tahdonvoimana ja päättäväisyytenä pidetään usein sellaista, joka on selitettävissä rutiiniksi muodostuneilla tavoilla. Kun on tullut tavaksi tehdä jotain, sitä ei hevin jätetä tekemättä.

Tapojen muuttamisessa on kyse aivotoiminnoista, joita pitää saada uusiksi.

Tavat helpottavat elämää, koska ne vapauttavat aivojen energiaa muuhun. Kun jokin asia muodostuu pysyväksi tavaksi, sen tekeminen sujuu helposti automaatiolla.

Tavat helpottavat elämää, mutta saattavat koitua myös rasitteeksi, jos tavoitteena on esimerkiksi muuttaa ruokavaliota terveellisemmäksi, luopua napostelusta tai ottaa ohjelmaan päivittäinen kävelylenkki.

Kun tapojaan haluaa muuttaa, joko aloittaa jotain uutta tai päästä eroon entisestä, automatisoitumisen tiedostaminen auttaa tavoitteen toteuttamisessa.

Tapojen muuttamisessa on kyse aivotoiminnoista, joita pitää saada uusiksi. Helpointa olisi tehdä kuten aina ennenkin, koska silloin ei kulu energiaa miettimiseen ja uusien ajatusratojen muodostamiseen.

– Aivot tykkäävät tutusta ja turvallisesta. Se vaikeuttaa irrottautumista entisestä, Pihlajalinnan työterveyspsykologi Sini Cavén sanoo.

Aivoja voi totuttaa uuteen

Uuteen voi mennä ensin mielikuvissaan.

– Sillä tavalla virittäydytään muutokseen ja totutetaan aivoja uuteen.

Sopivaa hetkeä on turha jäädä miettimään. Aina on kiirettä, stressiä tai tekemistä, jota voi käyttää tekosyynä.

Meillä on noin 70 000 ajatusta päivässä, Cavén huomauttaa.

Työterveyspsykologin mukaan aikomuksista tekoihin siirryttäessä toimeen on tartuttava aikailematta.

Joukkoon mahtuu monta suunnitelmaa ja päätöstä. Jotta aikomuksista edettäisiin tekoihin, toimeen on tartuttava aikailematta. Oikea hetki muutokseen on juuri nyt.

– Aikomusta ei kannata siirtää. Kun ajatus muutoksesta tulee, siihen on yleensä silloin myös tarve. Virittäytyminen uuden aloittamiseen on juuri silloin parhaimmillaan, psykologi perustelee.

Kun muodostuu tapa, sitä ei jätä tekemättä

Innostus voi madaltaa aloituskynnystä ja antaa energiaa. Usein ajatellaan onnistumisen riippuvan tahdonvoimasta.

Professori Minna Huotilainen kertoo kirjassaan Näin aivot oppivat (2019) uudesta tutkimustiedosta, joka osoittaa muuta. Vahvana tahdonvoimana ja päättäväisyytenä pidetään usein sellaista, joka on selitettävissä rutiiniksi muodostuneilla tavoilla. Kun on tullut tavaksi tehdä jotain, sitä ei hevin jätetä tekemättä.

Jokaisella on voimaa muuttaa omaa elämäänsä, Cavén uskoo.

– Jos muutokseen on herännyt tahto, silloin siihen on myös riittävästi voimaa. On mahdollista, ettei sitä edes heti tajua tai usko, mutta luottamus onnistumiseen syntyy, kunhan vain aloittaa, psykologi rohkaisee.

– On selvää, ettei uuden aloittaminen ole helppoa. Siksi lipsahduksia sattuu, mutta muutoksen suunta on aina eteenpäin.

Takaiskuun on turha jäädä jumittamaan. Kannattaa jatkaa ajatuksella, että seuraavalla kerralla voi valita toisin.

– Olemme niin usein automaattiohjauksella, että on hyvin tavallista sivuuttaa ja jopa unohtaa, että meillä on kyky hallita ajatuksiamme ja tunteitamme.

Uuden asian muuttumisessa tavaksi voi kestää. Prevenia Health Oy:n työterveysvalmentaja Marko Pirhonen kertoo vuonna 2009 julkaistusta brittitutkimuksesta.

– Kestää reilut kaksi kuukautta, että uuden asian tekemisestä muodostuu automaatio, Pirhonen toteaa.

Fakta 8 vinkkiä uuden tavan juurruttamiseen 1. Aloita nyt Mitään ei tapahdu, jos et aloita. Usein se hankalin askel on aloituskynnys, sen jälkeen kaikki muu voi olla helpompaa. 2. Tee muutoksesta näkyvä Kirjaa haluamasi muutos näkyviin johonkin, mistä se osuu usein silmiisi. 3. Aloita helpolla Aloitusta voi pehmentää mielikuvilla onnistuneesta muutoksesta. Onnistumisen tunne palkitsee. Aloita mahdollisimman vaivattoman oloisesti. Helpon käynnistyksen jälkeen kasvata tekemisen kestoa ja määrää, jotta tapa alkaa vahvistua. Kasvisruokavaliota voi aluksi noudattaa vain yhtenä päivänä viikossa tai mennä ajoissa nukkumaan parina iltana viikossa. Näin aivot tottuvat uuteen. 4. Kiinnitä tapa olemassa olevaan rutiiniin Monet rutiinit toistuvat jatkuvasti: tulet kotiin, peset hampaat tai puhut puhelimessa. Yhdistä uuden tekeminen ainakin aluksi johonkin olemassa olevaan rutiiniin. Heti kotiin tultuasi tai ennen nettiin menemistä anna hetki aikaa asialle, jota ajat osaksi elämääsi. 5. Etene vaihe vaiheelta Pilko tavoite ainakin aluksi pieniksi paloiksi ja etene vaiheittain vähä vähältä. Kylmiltään ja kerralla ei voi juosta maratonia tai laihtua kymmentä kiloa. Pienet onnistumiset luovat pohjaa jatkolle. Samalla voi iloita merkkipaalujen saavuttamisesta eikä tarvitse ladata kaikkia odotuksia vasta tulevaan. 6. Anna aikaa Usko toistojen voimaan. Tapa muodostuu toistoilla. Automatisoituminen nopeutuu päivittäisillä toistoilla. Älä lannistu, vaikka uuden tavan juurtuminen ottaisi aikaa. Sitä helpommalla pääset jatkossa, kun pidempään tahkottu tapa oikein iskostuu selkärankaan. 7. Esteet eivät ole syy lopettaa Hyväksy takaiskut, niitä tulee aina. Yksittäinen lipsahdus ei merkitse mitään pidemmällä aikavälillä. Kaikki ei ole pilalla, vaikka tulisikin takapakkia. Vältä kuitenkin peräkkäisiä lipsumisia, jotta lipsuminen ei ala muodostua tavaksi. Kun jatkat uutta tapaa, jonkin ajan päästä tuskin edes muistat menneitä lipeämisiä. 8. Valitse kannustava ajatus Olet paljon muutakin kuin ajatusvirtasi. Ajatus on vain ajatus, ei jokaista ajatusta tarvitse uskoa tai toimia sen perusteella. Eivät kaikki ajatukset ole edes totta. Jos ajatukset pyrkivät viemään eroon uudesta tavasta, muistuta itseäsi, miksi haluat muutosta. Voit valita, kannustatko vai lannistatko itseäsi. Lähteet: Pihlajalinnan työterveyspsykologi Sini Cavén ja Prevenia Health Oy:n työterveysvalmentaja Marko Pirhonen

Tekemisestä voi tulla tapa selvästi lyhyemmässä ajassa, mutta aivoissa asia automatisoituu kahdessa kuukaudessa. Vaihtelu riippuu muutettavasta asiasta ja yksilöllisistä eroista.

Vakiintuneista tavoista on hankalaa päästä eroon, koska automatisoitunut tapa pyrkii käynnistymään, kun jokin muistuttaa siitä vaikka vain alitajuisesti. Ihminen on tapojensa orja -sanonta kertoo tapojen voimasta, mutta muutos onnistuu silti.

Aivojen palkitsemisjärjestelmä on vahva

Minna Huotilainen muistuttaa kirjassaan, että aivot muovautuvat kaiken aikaa ja koko iän, mikään ei ole kiveen hakattua.

On hyvä suunnitella tekemistä niihin hetkiin, jolloin on aiemmin noudattanut entistä tapaa. Tilalle tarvitaan mieluista tekemistä, joka täyttää entisestä jääneen tyhjiön. Se kannustaa muutokseen.

– Ihmisaivojen palkitsemisjärjestelmä on niin vahva, että jos jotain otetaan pois, tilalle tarvitaan muuta, mieluummin jotain mukavaa, Cavén huomauttaa.

” Jos jotain otetaan pois, tilalle tarvitaan muuta, mieluummin jotain mukavaa

Jottei tarvitsisi kitkeä tiukkaan iskostuneita tapoja, olisi hyvä seurata, millaisia asioita on milloinkin päästämässä elämäänsä, jotta epämieluisat asiat eivät edes ehtisi muodostua tavoiksi asti.

