Kun alat kävellä 30 minuuttia päivässä, nämä 13 terveydelle hyvää asiaa tapahtuvat

Käveleminen on ilmainen ja helppo lääke.

Jokainen kävelyaskel parantaa kuntoa ja terveyttä. Tutkimusten mukaan kävely hyödyttää kaikkein eniten niitä, jotka aloittavat nollasta.

Nivelet kestävät kävelyä hyvin, vaikka ylipainoa olisi paljon.

– Kävely on helpompi tapa lähteä tekemään muutosta kuin se, että ryhtyy laihduttamaan. Se on tavallaan piiloliikuntaa, josta ei tarvitse tehdä numeroa, kuvailee liikuntalääketieteen erikoislääkäri, professori Jari Parkkari Jyväskylän yliopistosta.

Hänen reseptinsä on puoli tuntia kävelyä viitenä päivänä viikossa. Jos ei jaksa tai ehdi puolta tuntia kerralla, kävelyn voi jakaa pienempiin annoksiin.

Kahtena päivänä olisi hyvä tehdä lisäksi lihaskuntoharjoittelua, mikä onnistuu hyvin myös kotiloissa.

– Pöydän ääressä voi tehdä 10–20 ylösnousua tuolilta. Se on hyvää ja yksinkertaista lihaskuntotreeniä ikäihmisille, etätyöläisille ja istumatyötä tekeville. Samoin kuin kävelystä, myös siitä kannattaa tehdä itselle rutiini. Alkuun voi käyttää käsiä apuna.

Kävelyllä on todettu olevan lukuisia terveyshyötyjä. Parkkarin mukaan verenkiertoa parantava vaikutus ulottuu sydänlihaksesta lähtien aina aivojen verenkiertoon.

– Ensiksi hyödyt näkyvät kardiometabolisella puolella, verenkiertoelimistössä: elimistö oppii käyttämään energialähteenä veren triglyseridirasvoja, eli rasvahappoja, jolloin insuliiniresistenssi vähenee ja verensokerit pysyvät paremmalla tasolla. Verenkierto paranee, kun verisuonia supistavia rasvahappoja käytetään energianlähteenä.

Kävelyyn liitetty lihaskuntoharjoittelu vielä tehostaa sokeritasapainoa ja parantaa insuliiniherkkyyttä.

Kävelylenkkiin voi yhdistää myös ylämäkikävelyä, tai porrastreenin vaikka omilla kotirapuilla.

– Tiedetään, että tuhannet geenit elimistössä aktivoituvat, kun tekee rasittavaa liikuntaa. Tällaisen liikuntapätkän voi lisätä kävelylenkkiin helposti. Toki jos ei ole liikkunut juuri ollenkaan, on hyvä kävellä kevyesti ja reippaasti kolme kuukautta ennen kuin tekee rasittavampaa harjoitusta.

Jos kärsii nivelkivuista ja on paljon ylipainoa, Parkkari suosittelee vesijuoksua tai ohjattua vesiliikuntaa.

– Vesijuoksu on verenkierrolle ja sokeritasapainolle aivan äärimmäisen hyvää liikuntaa.

Talvella kävelijän on oltava tavallista varovaisempi, sillä liukastuminen voi kumota kävelystä saatavan terveyshyödyn sekunnissa.

– Ikäihmiset usein lähtevät liikkeelle aikaisin aamulla, jolloin pihoja ja katuja ei vielä ole hiekoitettu. Silloin pitää olla erityisen varovainen. Nastakengät ovat paras henkivakuutus murtumien ehkäisemisessä. Ne toimivat jäälläkin. Tietenkin voi käyttää myös lonkkasuojaimia.

Kävelysauvoistakin saa hyvin tukea.

– Kun pitää jalkoja ja käsiä vähän leveämmällä, tasapaino säilyy paremmin. Sauvoissa on oltava piikit, eli kumitulpat otetaan pois talvella. On myös hyvä varmistaa, ettei käytä liian pitkiä sauvoja eikä kävele liian lähellä kaveria ja kompastu toisen sauvoihin.

Parkkari vinkkaa kävelyn olevan myös hyvä keino parantaa parisuhdetta.

– Varsinkin me miehet ollaan huonoja keskustelemaan. Kävellessä ei voi selata kännykkää eikä katsoa telkkaria, joten se on hyvä hetki puhua asioista.

Huolena nuorten huono kävelykunto

Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Jari Parkkari on huolissaan varsinkin nuorista, jotka kävelemisen sijaan käyttävät sähköpotkulautoja.

– Nuorten kävely on vähentynyt hurjasti. On ihan selvää, että sähköpotkulautojen yleistyminen on vienyt todella paljon askeleita pois suomalaisilta.

Tilanne alkaa näkyä terveystilastoissa vasta myöhemmin. Tyypin 2 diabetes ja kaatumistapaturmat tulevat olemaan kärjessä.

– Vaarana on, että kymmenien vuosien kuluttua ihmiset eivät enää edes osaa juosta ja kävellä. Liikkumisen perustaidot, tasapaino- ja käsittelytaidot rapautuvat, ellei tilanteeseen puututa.

Näin puolen tunnin päivittäinen kävely vaikuttaa:

1. Tyypin 2 diabetesriski pienenee: Lihakset käyttävät elimistöön kertyvää energiaa, mikä vähentää insuliiniresistenssiä. Metabolisessa oireyhtymässä (keskivartalolihavuus, korkeat veren rasva-arvot, matala HDL-kolesteroli, korkea verenpaine ja verensokeri koholla) kävelyllä on suotuista vaikutus. Diabeteksen riski pienenee jopa 60 prosenttia, kun lisätään liikuntaa ja keskivartalorasvasta saadaan pois 5 prosenttia.

2. Sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen riski pienenee.

3. Matala-asteinen, krooninen tulehdus vähenee: Matala-asteinen tulehdus on monien kansansairauksien riskitekijä. Matala-asteinen tulehdus ja ylipaino kulkevat käsi kädessä ja liikkumattomuus on sen yksi iso riskitekijä.

4. Rasva palaa tehokkaasti: Kävelytutkimuksessa todettiin, että 8 prosenttia vatsan ja olkavarren rasvapoimusta lähti 20 viikon aikana, kun koehenkilöt kävelivät keskimäärin tunnin päivässä. Liikunta ei kuitenkaan pitkässä juoksussa ole kovinkaan tehokas laihdutuskeino.

5. Toimintakyky ja omatoimisuus säilyvät: Kotona asuminen on mahdollista pidempään, kun murtumien ja kaatumisten riski vähenee kävelyn myötä. Kävellä voi myös kotona, jos ei uskalla lähteä ulos.

6. Alzheimerin taudin riski pienenee: Jos kävelee keski-iässä puoli tuntia päivässä, Alzheimerin taudin riski putoaa tutkimuksen mukaan 60 prosenttia. Kävely hyödyttää huomattavan paljon myös niitä, joilla on riskigeeni.

7. Verenpaine laskee: Kohtalaisesti koholla oleva verenpaine laskee tutkimuksen mukaan jopa 5 mmHg jo noin kahden kuukauden kuluttua kestävyysliikunnan aloittamisesta.

8. Syke laskee: Syke hidastuu säännöllisen kävelyn myötä 5 lyönnillä per minuutti. Muutos tapahtuu muutamassa kuukaudessa. Kun syke laskee, liikunnan taloudellisuus paranee, happea kuluu merkittävästi vähemmän ja keho rasittuu vähemmän, mikä säästää elimistöä, ja elimistön vanheneminen hidastuu.

9. Aineenvaihdunta vähän kiihtyy: Iän myötä lihasmassa vähenee, perusaineenvaihdunta hidastuu ja keskivartaloon alkaa kertyä rasvaa, vaikka eläisi samalla tavalla kuin ennenkin. Kävely pitää yllä lihasmassaa varsinkin jaloissa, ja sitä kautta energiankulutus kasvaa.

10. Stressi helpottaa ja mieliala paranee: Erityisesti luonnossa liikkuminen parantaa mielen hyvinvointia. Vaikutus tulee myös sitä kautta, että kävely korjaa sokeriaineenvaihduntaa. Heikentynyt sokerinsieto kun lisää alakuloa, kerryttää painoa ja miehellä alentaa myös testosteronitasoja.

11. Kolesteroliarvot paranevat: Kävelytutkimuksessa hyvä kolesteroli HDL nousi 5 prosenttia keskimäärin tunnin päivittäisellä kävelyllä. Hyvää kolesterolia ei pysty nostamaan lääkkeillä, mutta liikunta parantaa sitä. Jos huonot kolesterolit ovat koholla ja kyse on perinnöllisestä taipumuksesta, lääkitys on huomattavasti tehokkaampaa hoitoa kuin liikunta.

12. Unen laatu paranee: Kun käy kävelyllä viimeistään pari tuntia ennen nukkumaanmenoa ja ottaa sen jälkeen kylmän suihkun, nukahtaminen helpottuu ja uni on parempaa.

13. Ennenaikaisen kuoleman riski putoaa: Puolen tunnin päivittäisellä kävelyllä riski kuolla ennenaikaisesti putoaa 30 prosentilla.