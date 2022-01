Helikobakteeri saattaa altistaa myös sydän- ja verisuonitaudeille

Helikobakteerilla on mahdollisesti osansa myös valtimoiden paksuuntumisessa.

Helikobakteeri-infektio saattaa edistää kaulavaltimoiden paksuuntumista ja sitä kautta altistaa sydän- ja verisuonitaudeille. Helikobakteeri-infektiot ovat harvinaistuneet länsimaissa, mutta edelleen noin puolet maailman väestöstä kantaa helikobakteeria elimistössään.

Tiedot käyvät ilmi meta-analyysitutkimuksesta, jossa yhdistettiin ja analysoitiin 13 aikaisemman tutkimuksen aineistot. Tutkimuksiin osallistui yhteensä 1 400 helikobakteeri-infektion saanutta ja runsaat 900 verrokkia, joilla ei ollut helikobakteeria.

Tulosten perusteella helikobakteeri-infektion saaneiden kaulavaltimon sisä- ja keskikerrokset olivat keskimäärin paksumpia kuin verrokkien. Erityisesti tämä havaittiin oikeassa kaulavaltimossa.

Valtimoiden paksuuntuminen altistaa sydän- ja verisuonitautien oireille, joten tulosten valossa on mahdollista, että helikobakteeri-infektion saaneet ovat muita suuremmassa sydänoireiden vaarassa.

Aineistoista ei voi päätellä, mistä yhteydet johtuvat, mutta tulehdus on yksi mahdollinen selitys. Helikobakteeri-infektio on myös yhdistetty sydän- ja verisuonitautien perinteisiin riskitekijöihin, joten nekin voivat selittää havaintoja.

Helikobakteeri-infektio on yleensä oireeton, mutta osalla se voi aiheuttaa ylävatsaoireita ja suurentaa mahasyövän riskiä. Kehittyvien maiden aikuisista noin 80 prosentilla on helikobakteeri-infektio, mutta Suomessa se on vähentynyt huomattavasti hygienian parantumisen myötä. Vanhemmissa ikäluokissa silti edelleen yli puolelta löytyy helikobakteeria. Vuoden 1990 jälkeen syntyneillä sitä on vain alle 10 prosentilla.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.