Lauran, 39, otsaan tuli outoja näppyjä ja kasvot muuttuivat hätkähdyttävästi: tällainen on vyöruusu, joka vaatii heti hoitoa

Laura haluaa jakaa kokemuksensa vyöruususta esimerkkinä siitä, että elämään kuuluu sekä myötä- että vastoinkäymisiä.

Vyöruusu on vesirokkoviruksen aiheuttama ihomuutos. Laura Jääskeläinen sai vyöruususta vakavat oireet.

Päässä oli outo paineen tuntu. Laura Jääskeläinen, 39, alkoi jo odotella flunssan oireita alkavaksi.

Sitten otsaan ilmestyi outoja, kipeitä näppyjä. Laura katsoi parhaakseen soittaa terveyskeskukseen.

– Hoitaja sanoi, että lähde heti päivystykseen. Kyse voi olla vyöruususta, Laura kertoo.

Vastaanotolla lääkäri totesi, että juuri vyöruususta oli kyse.

Vyöruusu on rakkulainen, paikallinen ihomuutos. Sen aiheuttaa vesirokkovirus. Virus jää infektion jälkeen pysyvästi elimistöön, selkäytimen hermosoluihin.

Puolustuskyvyn heiketessä - esimerkiksi ikääntymisen myötä tai jonkin sairauden takia - virus aktivoituu ja siirtyy hermoja pitkin ihoon.

– Olin kuullut, että sukulaiset olivat sairastaneet vyöruusun, mutta en tiennyt, että se voi tulla myös kasvoihin, Laura kertoo.

Tavallisimmin vyöruusu onkin vartalolla, mutta se voi iskeä myös kasvoihin. Rakkuloita voi tulla minkä tahansa tuntohermon hermottamalle alueelle, kuitenkin vain toiselle puolelle kehoa.

Lääkehoidosta apua

Lievä vyöruusu ei vaadi lääkärissä käyntiä. Kova särky, laaja rakkulakylvö, huono yleiskunto, immuunipuutostila ja yli 60-vuoden ikä ovat syitä hakeutua lääkäriin vuorokauden sisällä.

Jos vyöruusu ilmaantuu kasvoihin, etenkin nenän pieleen tai lähelle silmää, hoitoon on myös syytä hakeutua nopeasti.

Vyöruusu voi infektoida silmän ja aiheuttaa rakkuloita myös suun ja nielun limakalvoille. Pinnalliset vauriot voivat vahingoittaa silmää ja levitä syvemmällekin.

Lauran tapauksessa näin ei onneksi käynyt.

Laura sai viruslääkkeet, vaikkakin kenties hieman liian myöhäisessä vaiheessa. Viruslääkkeistä voi olla apua oireiden hillinnässä, kunhan lääkehoidon aloittaa kolmen vuorokauden sisään oireiden alkamisesta.

– Oireet ehtivät mennä aika hirveiksi. Silmä oli turvoksissa, ja päänsärky oli kova ja pistävä. Pahimpana yönä oksensin neljä kertaa.

Näppyjä ja särkyä sekä myöhemmin myös kutinaa oli lisäksi päässä ja päänahassa, vasemmalta ylätakaraivolta silmään saakka.

Laura sai vyöruusun kasvoihinsa tammikuussa 2021. Hän on toipunut siitä täysin.

Stressi voi vaikuttaa

Vyöruusu voi puhjeta puolustuskyvyn heiketessä, esimerkiksi ikääntymisen myötä tai jonkin sairauden takia. Silloin virus aktivoituu.

– Usein vyöruusun synnyssä on tunnistettavissa jokin stressitekijä, joka on ollut edesauttamassa viruksen aktivoitumista. Jos ei ole sairauksia, kova henkinen kuormituskin voi laukaista vyöruusun. Se on ihan tavanomainen tilanne, yleislääketieteen erikoislääkäri Jaakko Halonen Terveystalosta kertoi aiemmin jutussamme.

Lauralla oli takanaan stressaava elämänvaihe, joka oli helpottumassa. Hän oli juuri jäämässä opintovapaalle.

– Ehkä se paine purkaantui fyysisenä sairastumisena, Laura pohtii.

Laura suhtautui sairastumiseensa kuitenkin käytännönläheisesti.

– Ajattelin, että nyt tämä kärsitään, lepään ja sitten se menee ohi. Otin asian vastaan sellaisena kuin se on.

Ulkomuoto ei Lauraa niinkään huolestuttanut, vaikka hän ei silmä turvonneena ihmisten ilmoille tohtinutkaan heti mennä.

”Maailma ei ole mustavalkoinen”

Vyöruusun kesto vaihtelee. Rakkulavaiheeseen voi kulua parikin kuukautta. Sitä pidempään vyöruusu kestää harvoin.

Lauran vyöruusu alkoi viruslääkkeiden myötä rauhoittua muutamassa päivässä, eikä vyöruusu ole jättänyt hänen kasvoihinsa mitään ulkoisia merkkejä. Kutinaa oli vielä kuukauden kuluttua taudin alkamisesta.

Valmentajana työskentelevä Laura on kiinnostunut etenkin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän halusi jakaa kokemuksensa vyöruususta sosiaalisessa mediassa avoimesti. Muistuttaa itseään ja muita siitä, että maailma ei ole mustavalkoinen

– Tuntui tärkeältä ilmaista se, että aina ei mene hyvin, ja että jokainen saa näyttää eri puolia itsestään. Vaikka kaikkea ikävää tapahtuu, voi tapahtua myös tosi hyviä asioita.