Melatoniinin käyttö kasvanut hurjasti – älä käytä valmistetta väärin

Uutuuskirja kertoo, että melatoniinilääkevalmisteiden kulutus on kaksinkertaistunut viime vuosina.

Melatoniini on hyvin siedetty, eikä sen käyttöön liity lääkeriippuvuuden kehittymisen riskiä.

Melatoniinin käyttö nukahtamisen helpottamiseksi on kovassa kasvussa, kertoo juuri ilmestynyt kirja Uni ja unettomuus – Näe nukkuminen uusin silmin (Otava).

Kasvu on ollut hurjaa, toteavat teoksessa kirjoittajat Minna Huotilainen, Leeni Peltonen, Helmi Uusitalo ja Silja Vahtokari.

Melatoniinia myydään ravintolisinä sekä itsehoito- ja reseptilääkkeinä.

– Itsehoitopuolella tuotteiden vahvuus vaihtelee ravintolisien yhdestä milligrammasta itsehoitolääkkeiden viiteen milligrammaan. Valmisteita löytyy nieltävien tablettien lisäksi myös imeskeltävinä tabletteina ja suihkeina, Yliopiston Apteekki kertoo artikkelissaan.

” Apteekissa myytävien melatoniinilääkevalmisteiden kulutus on kaksinkertaistunut vuosina 2017–2020.

Apteekissa myytävien ja myyntilupaa vaativien melatoniinivalmisteiden käytön kasvu näkyy Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean luvuissa.

– Fimean lääkkeiden myyntitilaston mukaan apteekissa myytävien melatoniinilääkevalmisteiden kulutus on kaksinkertaistunut vuosina 2017–2020, uutuuskirjassa kerrotaan.

Tämän lisäksi päivittäistavarakaupat myyvät melatoniinia sisältäviä ravintolisiä.

– Esimerkiksi S-ryhmästä kerrotaan melatoniinivalmisteiden myynnin kasvaneen vuonna 2021 peräti 20 prosenttia edelliseen vuoteen nähden, vaikka tulokset ulottuivat vasta lokakuun loppuun, kirja kertoo.

Melatoniinituotanto heikkenee iän myötä

Melatoniini on luontainen apu nukahtamiseen, sillä se on ihmiskehon oma hormoni, jota erittyy käpyrauhasesta. Melatoniinin tehtävä on säädellä vuorokausirytmiä, ja valon ja pimeyden vaihtelu määrittää sen erittymistä.

Kirjan mukaan melatoniinia alkaa kehittyä illalla hämärän laskeutuessa, ja sen eritys on suurimmillaan keskiyön jälkeisinä tunteina ja hiipuu aamuyöstä.

Iän myötä kehon oman melatoniinituotannon tiedetään heikkenevän suuresti.

Melatoniinia ei oteta vasta silloin, jos huomaa, että uni ei tule. Oikea aika on noin pari tuntia ennen toivottua nukahtamisaikaa.

Terveyskirjaston mukaan melatoniini on hyvin siedetty, ja se sopii monelle hyvin lievemmän, tilapäisen unettomuuden hoitoon.

– Käyttöön ei liity lääkeriippuvuuden kehittymisen riskiä, artikkelissa todetaan.

Etenkin iäkkäille valmiste voi olla erityisen käyttökelpoinen, sillä se rytmittää uni- ja valvetilaa heikentämättä muistia.

Älä tee tätä virhettä käytössä

Huotilainen, Peltonen, Uusitalo ja Vahtokari huomauttavat kirjassaan, että vakavan unettomuuden hoitoon melatoniinista ei välttämättä ole apua.

Lisäksi he korostavat, että valmisteen käyttöohjeet tulisi lukea tarkasti, sillä käytön tulee olla hyvin aikataulutettua parhaan tehon saamiseksi.

Melatoniini tulee ottaa aina samaan aikaan, noin pari tuntia ennen toivottua nukahtamisaikaa, jotta se ehtisi vaikuttaa.

– Ei siis vasta silloin, jos huomaa, että uni ei tule.

Jos ohjetta ei noudata, melatoniinista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Pahimmillaan väärään aikaan otettu melatoniini sotkee kehon omaa melatoniinituotantoa ja siten myös vuorokausirytmiä.