7 keinoa, jotka auttavat turvotukseen

Asiantuntija kertoo, miksi suolaiset ruoat ja alkoholi turvottavat.

Liikunta on hyvä lääke turvotukseen, sillä se edistää nesteiden kiertoa ja suolen toimintaa. Suolan ja alkoholin käyttöä kannattaa myös vähentää.

Koska kyse on pääosin nesteen kertymisestä, normaaliin arkeen palaaminen yleensä haihduttaa nesteen ja palauttaa tilanteen ennalleen.

Näin toteaa hyvinvointivalmentaja, liikuntatieteiden tohtori ja liikuntafysiologi Minna Tervo, joka antaa seitsemän vinkkiä, joiden avulla turvotuksesta on mahdollista palautua nopeasti.

Hän kertoo myös, miksi suolaiset ruuat turvottavat, ja auttaako veden juonti turvotukseen.

1. Vähennä suolan käyttöä

Suolaiset ruuat turvottavat, sillä elimistön suolapitoisuuden noustessa kehon reseptorit aistivat, että virtsa alkaa väkevöityä liikaa. Silloin elimistö pienentää nesteen poistamista kehosta.

Verenpaine nousee, kun nesteen määrä kehon ”putkistojärjestelmässä” ja kudoksissa kasvaa. Myös tästä johtuva janon tunne ja nesteen nauttiminen janon tunteeseen lisäävät nesteen määrää. Vesiputkikin poksahtaa, jos sinne työnnetään lisää vettä, eikä vesi pääse mistään pois.

Lue lisää: Älä hoida suolalla matalaa verenpainetta – ”Ei ole lainkaan suositeltavaa”

2. Vähennä alkoholin käyttöä

Alkoholi lisää suun kuivumista ja janon tunnetta ja siten pitää tehokkaasti nesteen kehossa. Mekanismi toimii osittain siten, että alkoholi nousuhumalassa lisää virtsan eritystä, mikä voi johtaa hetkelliseen nestehukkaan.

Elimistö korjaa tätä nestehukkaa muun muassa ADH:n eli antidiureettisen hormonin pitoisuutta lisäämällä, mikä vaikuttaa siten, että nestettä ”pidetään” kehossa eikä päästetä virtsan mukana pois.

Lisäksi munuaisten erittämät hormonit lisäävät janontunnetta. Nämä taas voivat johtaa johtaa verenpaineen nousuun, kun janoa sammutetaan vedellä tai muulla nesteellä sekä nautitaan suolaista ruokaa.

Alkoholissa on myös paljon energiaa, salakavalasti nesteen muodossa.

3. Nuku hyvin ja riittävästi

Levänneenä aivot jaksavat paremmin pysyä mukana hyvissä valinnoissa, kun taas väsyneenä käsi helposti hamuaa sokerikupille.

Lue lisää: 2 merkkiä, jotka voivat hoikallakin kieliä uniapneasta – toinen on todella yllättävä

4. Lisää liikuntaa päivääsi

Liikunta on hyvä lääke turvotukseen, sillä se edistää nesteiden kiertoa ja suolen toimintaa. Liikunta vaikuttaa myös mieleen. Parasta liikuntaa on se, joka motivoi ja johon saat kipinän. Jos ensimmäinen harjoitus tai lenkki ei tunnu hyvältä, älä jätä leikkiä kesken, sillä hyvän olon saavuttaminen voi vaatia muutaman kerran toiston. Liiku ulkona tai kotona sisällä: netistä löytyy runsaasti ilmaisia jumppia, joita voi tehdä ilman välineitä. 10-15 minuutinkin sykettä nostava liikuntahetki päivässä on enemmän kuin ei yhtään liikuntaa.

5. Suosi säännöllistä ruokarytmiä

Kun syöt säännöllisesti useamman kerran päivässä, vältät ahmimasta itseäsi ähkyyn ja pystyt paremmin säätelemään syödyn ruuan määrää.

6. Varmista, että ruokavaliossasi on riittävästi kuitua

Kun syöt vaihtelevasti sekä kasviksia, marjoja, hedelmiä ja viljoja. Näin saat sekä liukenevaa että liukenematonta kuitua, jotka molemmat ovat hyväksi suolen hyvinvoinnille.

7. Löydä motivaatiosi

Mieti, miksi toimisit edellä ehdotettujen vinkkien mukaan, mitä siitä hyötyisit, ja mihin tilanne johtaa, jos valitset toisin.