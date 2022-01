Öinen heräily voi olla hälytysmerkki – ja muut oireet työuupumuksesta, joita ei pidä ohittaa: iskenyt etenkin nuoriin aikuisiin

Pandemian alussa etätyöhön siirtyminen oli monelle helpotus, kun työmatkat jäivät pois ja kiire helpotti. Nyt työuupumusoireissa on alkanut näkyä taas kasvua.

Koronaviruspandemia ei iskenyt työhyvinvointiin niin pahasti kuin kenties pelättiin. Kuitenkin joitakin hälyttäviä merkkejä on.

Koronakeväänä 2020 aloitetussa Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa Miten Suomi voi? on seurattu työhyvinvoinnin kehittymistä pandemian aikana.

Erikoistutkija Janne Kaltiainen

Erikoistutkija Janne Kaltiaisen mukaan tähän mennessä saatujen tuloksien perusteella työhyvinvointi on heikentynyt korona-aikana vain vähän.

Eri ikäryhmien välillä on kuitenkin eroja. Eniten hälyttäviä merkkejä näkyy alle 36-vuotiailla, eli nuorilla aikuisilla, ja heistä varsinkin yksin asuvilla naisilla.

– Koronarajoitukset ovat iskeneet erityisesti työuransa alussa oleviin nuoriin. Kasvokkain kohtaaminen, tutustuminen ja verkostoituminen ovat työn keskeisiä voimavaroja varsinkin nuorille, ja se on etäyhteyksien kautta hankalampaa.

Alle 36-vuotiaat antavat omista työoloistaan kielteisempiä arvioita kuin vanhemmat ikäluokat. Työuran alussa vaaditaan paljon ulkopuolista tukea, ja palautteen merkitys korostuu.

– Siinä voi etätyöaika tuoda oman haasteensa. Työkaveria on helpompi kannustaa, kun ollaan samassa tilassa.

– Nuorilla on myös enemmän haastetta työn ja muun elämän tasapainon kanssa. Vapaa-aikana ei ole päässyt muiden ihmisten pariin koronarajoituksien takia, ja työn merkitys on siksi voinut korostua omassa elämässä, Kaltiainen toteaa.

Kaltiainen näkee, että ihmiset kokivat etätyöhön siirtymisen aluksi helpottavaksi, sillä työmatkat jäivät pois ja kiire helpotti.

– Työn imu ja työhyvinvointi kasvoivat pandemian alkuvaiheessa, samoin krooninen työväsymys ja kuormitus vähenivät. 2020 syksyyn tultaessa ja tilanteen pitkittyessä työuupumusoireissa alkoi taas näkyä pientä kasvua. Ihmiset alkoivat kaivata työkavereiden näkemistä kasvokkain sekä vapaa-ajan menemisiä.

Tutkimuksen mukaan kesä 2021 ei tuonut muutoksia suuntaan tai toiseen, mistä Kaltiainen päättelee, että tilanteeseen on alettu tottua ja sopeutua.

Uusi huolenaihe on työssä tylsistyminen, joka on yleistynyt pandemian aikana. Liian vähän virikkeitä ja haasteita tarjoava työ johtaa helposti tylsistymiseen ja leipääntymiseen.

– Motivaatio heikkenee, ja koetaan, että aika kulkee hitaasti työpäivän aikana. Voi olla myös vaikeuksia keskittyä työhön, Kaltiainen kuvailee.

Tylsistyminen on yleisempää niillä, joilla esihenkilöiltä saatu tuki on vähentynyt ja kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa on vähemmän. Tutkimuksen mukaan nuoret naiset kokevat työssä tylsistymistä enemmän kuin nuoret miehet.

Kun työssä viihtyminen ja työn mielekkyys kärsivät, ja kun työ alkaa tuntua yksitoikkoiselta, vaarana on työuupumus.

Kaltiaisen mukaan hyvä lääke tylsistymisen torjumisessa on se, että työntekijä pääsee käyttämään omaa osaamista sekä oppimaan uutta.

Usein työntekijän lähipiiri kiinnittää huomiota uupumusoireisiin ensin. Kaltiaisen mukaan asia olisi hyvä ottaa puheeksi, mielellään kasvokkain, ja kysyä, mitä henkilölle kuuluu.

– On vaikea tietää, miten toinen voi etätyöpisteessään, siksi kannattaa kysyä, mitä hänelle kuuluu. Reagointi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää, sillä mitä pidemmälle uupumus etenee, sitä pidempään kestää toipuminen.

Tunnista työuupumuksen oireet

Seuraavat oireet voivat kieliä työuupumuksesta. Jos huomaa oireita itsellään, apua kannattaa lähteä hakemaan mahdollisimman nopeasti.

Krooninen työhön liittyvä väsymys

Väsymys ei lähde levolla, eikä se hellitä edes viikonloppuna tai lyhyellä lomalla.

Väsyneenä asioiden tekeminen vaatii enemmän ponnistelua kuin aiemmin.

Työstä suoriutuminen saattaa vielä sujua, mutta tehokkuus laskee: Tehtävät vievät enemmän energiaa ja aikaa sekä vaativat ponnistelua.

Työ alkaa syödä vapaa-aikaa ja unta.

Öinen heräily ja vaikeus nukahtaa uudestaan.

Henkinen etääntyminen työstä, kyynistyminen

Suhtautuminen omaan työhön on muuttunut.

Kokemus oman työn merkityksestä ja mielekkyydestä on kadonnut.

Työ on alkanut tuntua vastenmieliseltä tai turhauttavalta.

Mikään ei kiinnosta, innosta eikä tuota iloa.

Kognitiivisen hallinnan häiriöt

Tarkkaavaisuus ja keskittyminen vaikeutuvat.

Asioiden unohtelu.

Tunteiden hallinnan häiriöt

Itkuherkkyys, ärtymyksen puuskat.