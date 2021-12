Eteisvärinäpotilaat laiminlyövät lääkkeitään – osa jopa lopettaa

Uusi tutkimus tarkasteli, miten eteisvärinäpotilaat laiminlyövät hyytymisenestolääkityksiään.

Uudet suun kautta annosteltavat suorat antikoagulantit ovat parantaneet eteisvärinäpotilaiden hoitoa, mutta kaikki potilaat eivät noudata lääkityksiään kovin tunnollisesti. Tuoreen tutkimuksen perusteella suuri osa näistä potilaista laiminlyö lääkitystään jo alusta alkaen, mutta osalla lääkkeiden ottaminen jää vähitellen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 20 000 keskimäärin 71-vuotiasta eteisvärinäpotilasta keskimäärin viiden vuoden ajan. Tulosten perusteella 74 prosenttia potilaista noudatti lääkitystään tunnollisesti.

Lääkitystään laiminlyövistä 12 prosenttia lopetti lääkkeiden ottamisen pian lääkityksen alkamisen jälkeen. Noin 10 prosenttia laiminlöi lääkityksiään aluksi, mutta ainakin osittain jatkoi lääkitystään myöhemmin. Loput 4 prosenttia noudatti lääkitystään pitempään, mutta lääkkeiden ottaminen väheni pikkuhiljaa vuosien varrella.

Tutkijat yrittivät selvittää, miksi potilaat lopettivat lääkityksensä ja miksi osa lopetti ne heti ja osa vasta myöhemmin, mutta aineistosta ei löytynyt tähän vastauksia. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että suurin osa lääkitystään laiminlyövistä vähentää lääkkeiden ottamista jo varhain. Lääkäreiden kannattaisikin seurata potilaidensa lääkityksiä etenkin alkuvaiheissa, mutta lääkkeiden ottamisesta olisi hyvä kysellä säännöllisesti myöhemminkin.

Eteisvärinää potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Alle 40-vuotiaista siihen sairastuu vuosittain noin yksi tuhannesta. Eteisvärinä suurentaa varsinkin aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa muun muassa sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä. Veren hyytymistä hillitsevä lääkitys pienentää aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.