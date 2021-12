Diabeteksen liitännäissairaudet ovat merkittävä riski raskauden aikana

Diabeettinen verkkokalvosairaus ja munuaissairaus ovat merkittäviä riskejä raskauden aikana.

Diabetekseen liittyvät liitännäissairaudet suurentavat monien raskauskomplikaatioiden vaaraa, tuore meta-analyysitutkimus vahvistaa. Diabeteksen liitännäissairauksien raskausriskit on toki tiedetty ennenkin, mutta aiheesta ei tätä ennen ole tehty yhtä perusteellista meta-analyysia.

Analyysissa yhdistettiin 56 tutkimuksen ja 13 000:n raskaana olevan tyypin 1 tai 2 diabetesta potevan tiedot.

Tulosten perusteella diabeettista munuaissairautta poteville kehittyy pre-eklampsia yli 10 kertaa todennäköisemmin kuin naisille, joilla ei ole diabeteksen liitännäissairauksia. Myös ennenaikaiset synnytykset, keisarileikkaukset, lapsikuolemat, lapsen pienikokoisuus ja synnynnäiset epämuodostumat ovat heillä yleisempiä.

Diabeettinen verkkokalvosairaus liittyy analyysin perusteella suurentuneeseen ennenaikaisuuden ja pre-eklampsian riskiin. Verkkokalvosairaus alkaa tai pahenee raskauden aikana etenkin, jos potilas on ensisynnyttäjä, tupakoi, on sairastanut diabetesta pitkään ja verkkokalvosairaus on jo aiheuttanut silmävaurioita.

Meta-analyysin tulokset vahvistavat näyttöä diabeteksen ja sen liitännäissairauksien haitoista raskauden aikana. Ne korostavat myös moniammatillisen hoidon tärkeyttä raskauden aikana.

Tutkimus julkaistiin PLoS Medicine -lehdessä.

Diabeettinen verkkokalvosairaus eli retinopatia on yksi yleisimmistä diabeteksen liitännäissairauksista. Tärkein syy retinopatiaan on veren liian suuri sokeripitoisuus, joka aiheuttaa verisuonten sisäpinnan solujen toimintahäiriön. Hoitamattomana se voi johtaa vakavaan näön heikkenemiseen.

Diabeettisessa munuaissairaudessa eli nefropatiassa munuaiset ja niiden verisuonet vaurioituvat, mikä voi pahimmillaan johtaa munuaisten vajaatoimintaan ja keinomunuaishoitoon eli dialyysiin.