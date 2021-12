Tietyt verenpainelääkkeet voivat ehkäistä tyypin 2 diabetesta – mutta osa lääkkeistä saattaa suurentaa diabetesriskiä

Verenpainelääkityksellä saattaa olla vaikutuksia myös diabetesriskiin.

Verenpainelääkkeillä saavutettu verenpaineen laskeminen voi tuoreen meta-analyysitutkimuksen mukaan ehkäistä tyypin 2 diabetesta. Osa lääkkeistä saattaa myös suurentaa diabetesriskiä.

Tutkimus julkaistiin Lancet-lehdessä, ja siinä yhdistettiin ja analysoitiin 22 tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat lähes 150 000 potilaan tiedoista. Keskimäärin 4,5-vuotisten seurantojen aikana 10 000 potilasta sairastui tyypin 2 diabetekseen.

Systolisen verenpaineen alentuminen 5 mmHg:llä liittyi 11 prosenttia pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen, tulokset osoittivat. Verrattuna lumevalmisteeseen suurimmat vaikutukset nähtiin ACE:n estäjillä ja ATR:n salpaajilla. Beetasalpaajat ja tiatsidit puolestaan suurensivat diabetesriskiä, mutta kalsiumkanavan salpaajat eivät vaikuttaneet suuntaan tai toiseen.

Tulokset viittaavat siihen, että verenpaineen alentaminen verenpainelääkkeillä voi pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Havainnot myös vahvistavat näyttöä kohonneen verenpaineen ja diabeteksen yhteyksistä. Suurentuneessa diabeteksen vaarassa olevia tulisi ensisijaisesti hoitaa ACE:n estäjillä tai ATR:n salpaajilla, mutta beetasalpaajia ja tiatsideja kannattaisi välttää.

Noin 9 prosenttia maailman väestöstä sairastaa tyypin 2 diabetesta. Suomalaisista sitä sairastaa noin 500 000, mutta merkittävä osa heistä ei ole tietoisia taudistaan.

Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti tärkein terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä ja aiheuttaa vuosittain yli 10 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Aikuisikäisistä suomalaisista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine. Vain joka viidennen verenpaine on ihanteellisella tasolla.