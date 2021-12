MS-tauti yleistyy Suomessa, ja ilmiö koskee lähes vain naisia – nämä ovat ensioireet

MS-tauti on hyvin yksilöllinen sairaus, jonka oireet vaihtelevat lievistä työkyvyttömyyttä aiheuttaviin. Tyypillinen ensioire on näköhermon tulehdus.

70 prosenttia MS-tautiin sairastuneista on naisia.

Suomi on yksi niistä maista, joissa MS-tauti on maailman yleisin.

Sairaus myös yleistyy yhä, ja kehitys koskee etenkin naisia.

– Suomessa on tällä hetkellä kaikkiaan 12 000 MS-tautia sairastavaa, ja heistä 70 prosenttia on naisia, kertoo Neuroliiton ylilääkäri, professori Juhani Ruutiainen.

MS-tauti on keskushermoston sairaus, joka kuuluu autoimmuunisairauksiin. Tauti johtuu siitä, että elimistön oma puolustusjärjestelmä tuntemattomasta syystä erehtyy hyökkäämään keskushermoston kimppuun.

– Mekanismi on hyvin samankaltainen kuin tyypin 1 diabeteksessa, jossa immuunijärjestelmä hyökkää haimaa vastaan.

Fakta Tällainen sairaus MS-tauti on ■ MS-taudissa immuunijärjestelmä vaurioittaa ensisijaisesti keskushermoston myeliiniä. ■ Myeliini eli hermovaippa on hermosolujen jatkeita peittävää ainetta, joka parantaa sähköistä tiedonkulkua niissä. ■ MS-oireet johtuvat hermovaipan rikkoontumisesta, joka hidastaa tai estää tiedonkulkua aivoista ja selkäytimestä muualle kehoon. ■ Oireita ovat näkö- ja silmäoireet, muutokset tuntoaistissa, uupumus, liikkumisvaikeudet, kipu, ongelmat rakon ja suolen toiminnassa, mielialaoireet sekä muistin, keskittymisen ja ajattelun vaikeudet. ■ Sairaus on hyvin yksilöllinen, ja oireet vaihtelevat lievistä työkyvyttömyyttä aiheuttaviin. Lähteet: Neuroliitto, Juhani Ruutiainen.

Lue lisää: MS-tauti yleistyy erityisesti yhdessä osassa Suomea

Keskimääräinen sairastumisikä on 40 vuotta

Ruutiainen kertoo rekisteritietojen osoittavan, että MS-taudin lisääntyminen on ilmiö, joka havaitaan länsimaissa.

Toisin kuin monen muun sairauden kohdalla, yleistymistä ei selitä väestön ikääntyminen, sillä MS-tautiin sairastutaan keskimäärin 40-vuotiaana.

– Hyvin mielenkiintoista on myös se, että sairaus tuntuu lisääntyvän vain naisilla, ja sairastuneiden miesten määrä pysyy melko vakiona.

Erilaiset kivut ja muutokset tuntoaistissa ovat MS-taudin tyypillinen oire.

Mitään varmaa selitystä ilmiölle ei tunneta.

– Yksi vahvimpia hypoteeseja, joilla on selitetty kasvun kohdistumista naisiin, on se, että naisilla myös ensimmäisen lapsen synnytysikä nousee koko ajan. On ajateltu, että näillä kahdella tekijällä saattaisi olla jokin yhteys toisiinsa.

” Hyvin mielenkiintoista on se, että sairaus tuntuu lisääntyvän vain naisilla, ja sairastuneiden miesten määrä pysyy melko vakiona.

Ylipäätään potilaiden naisvoittoisuus saattaa johtua siitä, että naisen immuunijärjestelmä voi ainakin MS-taudin kohdalla olla jollakin tavalla alttiimpi sairastumiselle, professori kertoo.

Oireet alkavat äkisti ja voimakkaina

Suurin osa MS-taudin diagnooseista tehdään 20–50-vuotiaille.

– Nykyään sairaus huomataan hyvin jo varhaisessa vaiheessa, sillä lääkärit lähettävät tämän ikäiset potilaat, joilla on keskushermosto-oireita, hyvin herkästi neurologille.

Valtaosalla oireet alkavat äkisti voimakkaina.

– Melkein 90 prosentilla oireet ovat sellaiset, että ne saavat hakeutumaan nopeasti lääkäriin tai jopa ensiapuun.

Tyypillinen ensioire on näköhermon tulehdus.

– Siinä voi käydä niin, että aamulla herätessä yllättäen huomaa näkevänsä toisella silmällä vain sumua.

” Melkein 90 prosentilla oireet ovat sellaiset, että ne saavat hakeutumaan nopeasti lääkäriin tai jopa ensiapuun.

Toinen alkuoire, jonka vuoksi moni hakeutuu hoitoon, on kaksoiskuvien näkeminen.

– Usein MS-tauti alkaa myös kompurointina, kun toinen jalka pettää alta.

MS-tauti saattaa vaikuttaa myös muistiin, keskittymiseen ja ajatteluun.

Joka kymmenennellä potilaalla sairauden alku on vaivihkaisempi.

– Hiipivä alku on yleensä sellainen, että jalkoihin tulee toispuoleista heikkoutta ja virtsarakon toimintaan tulee muutoksia, kuten pidätysvaikeuksia tai voimakkaasti tihentynyttä virtsaamistarvetta.

Koska tämäntyyppisille oireille on monia muitakin selityksiä, näillä 10 prosentilla sairastuneista diagnoosi saattaa hieman viivästyä.

Valtaosalla potilaista MS-tauti todetaan kuitenkin nykyään varhaisessa vaiheessa.

– Pään magneettikuvauksella diagnoosi saadaan tehtyä hyvin nopeasti ja päästään aloittamaan mahdollisimman varhain taudin kulkuun vaikuttavat lääkkeet.

”Ennuste on valtavasti parantunut”

Ruutiaisella on erittäin pitkä kokemus MS-taudin hoidosta ja tutkimuksesta, ja hän kertoo kehityksen olleen valtavaa.

– Kun ihmiset lukevat MS-taudin ennusteesta, monet netin ja oppikirjojen tekstit ovat hyvin vanhentuneita ja antavat sairaudesta paljon harmillisemman kuvan kuin se todellisuudessa on.

Professori kertoo, että nykyään toinen toistaan tehokkaampia lääkehoitoja on koko ajan tulossa. Sairastumisiästä johtuen MS-tauti aiheuttaa suurta mielenkiintoa, ja sitä tutkitaan hyvin paljon.

– Kahdenkymmenen viime vuoden aikana on löytynyt runsaasti taudinkulkua hidastavia lääkkeitä, mutta toistaiseksi ei ole lääkettä, joka pysäyttäisi sairauden.

Sairastuneiden elämänlaatu on kuitenkin aivan toista nykyisin kuin muutama vuosikymmen sitten.

– Pitkän kliinisen kokemuksen perusteella voin sanoa, että MS-taudin ennuste on valtavasti parantunut siitä, mitä se oli 80-luvulla, kun itse aloitin neurologina. Myös tilastot näyttävät, että sairastuneet voivat paremmin, sillä he pystyvät pysymään työelämässä aiempaa paremmin.