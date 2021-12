Rintasyöpäleikkaus aiheuttaa monelle käsikipuja – näin niitä voitaisiin vähentää

Yläraajajumppa pian leikkauksen jälkeen vähentää rintasyöpäpotilaan käsi- ja olkavarsivaivoja, osoittaa tuore brittitutkimus.

Rintasyövän leikkaushoito aiheuttaa monille potilaille kipuja ja ongelmia käden ja olkavarren alueella. Tuoreen brittitutkimuksen perusteella oireita voitaisiin kuitenkin vähentää viikon päästä leikkauksesta aloitettavalla jumpalla ja venyttelyllä.

Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä, ja siihen osallistuneet 390 naista satunnaistettiin rintasyöpäleikkauksen jälkeen joko 7–10 päivää myöhemmin alkavaan fyysiseen harjoitteluun tai verrokkiryhmään, joka sai vain neuvontaa. Tutkimukseen valittiin potilaita, joiden riski saada leikkauksenjälkeisiä oireita arvioitiin suureksi.

Jumpparyhmäläiset tapasivat fysioterapeutin kolmesti ja saivat heille räätälöidyn harjoitteluohjelman, jonka edistymistä seurattiin jatkokäynneillä. Fysioterapeutin ohjaamat harjoitukset kestivät puolesta tunnista tuntiin.

Kun potilaita verrattiin vuoden kuluttua leikkaushoidosta, harjoitteluryhmäläisten käsien toiminta oli selvästi parempaa kuin verrokkien. He myös kipuilivat vähemmän, tulokset osoittivat. Ryhmien välillä ei ollut eroja haittavaikutuksissa.

Fysioterapian hyödyt rintasyöpäpotilaiden kuntoutuksessa on havaittu aiemminkin, mutta näyttö varhaisen harjoittelun vaikutuksista on ollut osin ristiriitaista. Nyt julkaistut tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että noin viikon kuluttua leikkauksesta aloitettava liikuntahoito on paitsi tehokasta myös turvallista.

Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä, johon sairastuu noin joka yhdeksäs nainen. Suomessa rintasyöpäleikkauksen jälkeen fysioterapeutti neuvoo potilaalle yläraajan ja olkanivelen venyttelyn ja voimistelun, jota potilas jatkaa omatoimisesti päivittäin. Jos vaivat eivät helpotu omatoimisella harjoittelulla, potilas lähetetään uudelleen fysioterapeutille.