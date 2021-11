4 asiaa, jotka voivat aiheuttaa munuaisvaurion – munuaisten tila heikkenee usein vaivihkaa

Potilaiden määrän ennustetaan nousevan seuraavina vuosina merkittävästi, kertoo Munuais- ja maksaliitto.

Munuaistauti eli munuaisten vajaatoiminta on yleistä suomalaisilla, ja väestön ikääntymisen myötä potilaiden määrä kasvaa edelleen.

– Munuaissairauteen sairastuneiden ja hoitoa tarvitsevien määrän ennustetaan nousevan seuraavina vuosina merkittävästi, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström liiton tiedotteessa.

Kerroimme aiemmassa jutussamme, että tilastojen mukaan munuaistautia sairastaa noin 10 prosenttia väestöstä.

Puolella se on lievää ja puolella vähintään keskivaikeaa.

Munuaistauti etenee salakavalan huomaamatta

Munuaistaudista tekee salakavalan se, että munuaisvaurio kehittyy vaivihkaa. Lievä munuaisvaurio ei aiheuta yleensä minkäänlaisia oireita, jotka voisi itse huomata.

Normaalisti toimivat munuaiset poistavat kehosta nestettä ja kuona-aineita sekä säätelevät verenpainetta. Lisäksi munuaiset ohjaavat punasolujen muodostumista ja tuottavat D-vitamiinia.

Kroonisessa munuaistaudissa munuaiset eivät enää pysty suoriutumaan tehtävistään.

Jos munuaistauti pääsee etenemään pitkälle, lopulta munuaisten toimintaa voidaan joutua korvaamaan dialyysi- eli keinomunuaishoidolla.

Nämä asiat voivat aiheuttaa munuaisvaurion:

1. Diabetes

Munuaisten toiminnan häiriöt ovat diabetesta sairastavilla varsin yleisiä, kertoo Terveyskylä. Syynä on esimerkiksi pitkäaikaisesti koholla oleva verensokeri, joka voi vaurioittaa munuaisia.

Munuaisvaurion riski koskee sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavia. Diabetes on myös yleisin syy munuaistaudin dialyysihoidon aloittamiseen.

2. Korkea verenpaine

Munuaistaudin vaara on verenpainetautia sairastavilla muita suurempi, ja lievästikin kohonnut verenpaine nopeuttaa munuaissairauksien etenemistä, kertoo Munuais- ja maksaliitto.

– Verenpainetautia sairastavat eivät valitettavasti ole aina hoitotasapainossa. On paljon ihmisiä, joilla korkeaa verenpainetta ei ole hoksattu. Tai hoidot on aloitettu, mutta tuloksia ei ole tullut, ylilääkäri Eero Honkanen Hyksin vatsakeskuksesta kertoi aiemmin.

Korkea verenpaine ja munuaistauti esiintyvät usein samalla henkilöllä yhtä aikaa.

3. Ylipaino

Myös runsas ylipaino lisää munuaistaudin riskiä.

Haitallisinta on keskivartalon lihavuus, jossa liika rasva kertyy sisäelinten ympärille.

4. Tupakointi

Terveyskylä muistuttaa, että tupakointi on haitaksi myös munuaisten hyvinvoinnille.

Tupakointi vaurioittaa pieniä verisuonia ja siten huonontaa munuaisten toimintaa.

Kuka sairastuu?

Eniten munuaistautia on ikääntyneillä, mutta nefrologian professori Patrik Finne huomautti aiemmin, että kyseessä ei ole vain vanhempien ihmisten sairaus.

– Jos nuori sairastaa tyypin 2 diabetesta tai verenpainetautia tai hänellä on merkittävästi ylipainoa, silloin pitää kyllä olla huolissaan myös munuaisista, ja niiden tilanne kannattaa tarkistuttaa, Finne sanoi.

Munuaisten kuntoa kannattaa tarkkailla myös silloin, jos suvussa on esiintynyt munuaissairauksia.

– Asian tarkistaminen on hyvin yksinkertaista: tarvitaan yksi veri- ja yksi virtsakoe. Jos näiden tulokset ovat normaalit, voidaan suurella varmuudella sanoa, että munuaisissa ei ole vikaa – mutta jos toinen tuloksista on poikkeava, kyseessä on munuaisvaurio.