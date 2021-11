Pippa Laukan vinkit terveelliseen syömiseen – yksi tärkeä sääntö kannattaa omaksua

Vinksallaan oleva ruokavalio on aikamme suurimpia terveysuhkia, Pippa Laukka kertoo kirjassaan.

Huono ravinto tarkoittaa yhtä kuin huonoa oloa – ja hyvin syömällä voimme voida paremmin.

Tämä on lääkäri Pippa Laukan yksi keskeinen viesti teoksessa Luonnollisesti paras (WSOY), jonka hän on kirjoittanut Iina-Sofia Karosen kanssa.

Laukka nostaa esiin tärkeän perussäännön, jolla terveellisessä syömisessä pääsee jo pitkälle.

– Terveelliseen ruokailuun pätee 80/20-sääntö: ruokavalion tulee pääosin (80%) sisältää ravitsemuksellisesti tärkeitä ravintoaineita, mutta sen tulee myös olla salliva, hän kirjoittaa.

Moni on hukassa syömisensä kanssa

Laukka on huomannut, että samalla, kun tieto terveellisestä syömisestä on lisääntynyt, vähintään yhtä moni on hukassa syömisensä kanssa.

– Vinksallaan oleva ruokavalio on aikamme suurimpia terveysuhkia.

Hän listaa kirjassa omat ohjeensa terveelliseen syömiseen.

” Terveelliseen ruokailuun pätee 80/20-sääntö: ruokavalion tulee pääosin (80%) sisältää ravitsemuksellisesti tärkeitä ravintoaineita, mutta sen tulee myös olla salliva.

Lääkäri Pippa Laukka muisuttaa terveellisen ruokailun 80/20-säännöstä.

Pippa Laukan vinkit terveelliseen syömiseen:

1. Syö säännöllisesti

Noin 3–4 tunnin välein, ja riittävästi kerrallaan.

2. Ei ole olemassa oikeita ja vääriä ruokia

On vain terveellisiä ja vähemmän terveellisiä ruokia. Molemmat kuuluvat terveelliseen ruokavalioon ja rentoon syömiseen.

3. Älä ajattele ruokaa vihollisena

Ajattele sitä hyvänä ystävänä.

4. Keskity ravinnon laatuun ja nautintoon

Älä keskity kaloreihin vaan pyri joka aterialla siihen, että tarjoat kehollesi hyviä raaka-aineita ja rakennuspalikoita solujen käyttöön.

5. Lisää kasviksia

Nauti kasviksia, hedelmiä ja marjoja päivittäin.

6. Suosi ravinteikkaita energianlähteitä

Esimerkiksi öljyjä, siemeniä, pähkinöitä, kalaa, kanaa, maitotuotteita, palkokasveja, juureksia, perunaa, bataattia ja täysjyväviljoja.

7. Pyri syömään kalaa vähintään kahdesti viikossa

Mielellään eri kalalajeja ja pikkukaloja, jotka ovat hyvä kalsiumin lähde.

Oli kyseessä sitten arkiruoka tai herkkuhetki, koeta rauhoittaa ruokailu niin, että voit keskittyä nauttimaan ruoasta.

8. Kun herkuttelet, nauti sydämesi kyllyydestä

Pyri kuitenkin 80/20-sääntöön eli siihen, että ateriasi 80-prosenttisesti koostuvat ravinteikkaista aineksista ja herkut ovat pieni osa kokonaisuutta.

9. Muista vedenjuonti

Juo riittävästi vettä päivän aikana.

10. Aloita päivä aamupalalla

Älä jätä myöskään lounasta väliin. Nämä kaksi ovat päivän tärkeimmät ateriat.

11. Varaudu aamu- ja iltapäivään välipalalla

Kiireessä saat toimivat välipalan esimerkiksi pähkinöistä, ruisleivästä tai tuorepuurosta.

12. Vältä jatkuvaa napostelua

Proteiinit ja kuidut lisäävät kylläisyyden tunnetta.

13. Kokeile rohkeasti uusia makuja ja reseptejä

Voit löytää aivan uusia nautintoja ja lempiruokia.

14. Pyri rauhoittamaan syömishetki

Tavoitteena on, että voit keskittyä nauttimaan ruoasta – yksin tai hyvässä seurassa.

Lähde: Pippa Laukka & Iina-Sofia Karonen: Luonnollisesti paras, WSOY, 2018.