Noin 70 000 sairastaa keliakiaa tietämättään: tyypilliset ja erikoisemmat oireet, jotka voivat kertoa siitä

Keliakia voi hoitamattomana aiheuttaa jopa lapsettomuutta tai imukudossyövän. Ihottumakin voi olla varoitusmerkki. Jos on oireita, kannattaa hakeutua tutkimuksiin.

Keliakiaa kannattaa epäillä, jos on kärsinyt pitkäaikaisista suolisto-oireista. Gluteenittomaan ruokavalioon ei kannata siirtyä ennen tutkimuksia, sillä se voi haitata diagnoosin saamista.

Suomessa arviolta 110 000 aikuista sairastaa keliakiaa. Sairaus on kuitenkin diagnosoitu vain noin 40 000 henkilöllä. Tämä tarkoittaa, että noin 70 000 keliaakikkoa on vailla diagnoosia ja hoitoa.

Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi on tilanteesta huolissaan, sillä keliakia voi hoitamattomana aiheuttaa esimerkiksi laihtumista, anemiaa, osteoporoosia tai jopa lapsettomuutta.

– Vakavin seuraus on suoliston lymfooma, eli imukudossyöpä, toteaa Puronurmi.

Oireet samanlaisia kuin ärtyvän suolen oireyhtymässä

Keliakia on tauti, jossa viljatuotteiden sisältämä valkuaisaine eli gluteeni aiheuttaa ohutsuolessa tulehdusreaktion, minkä seurauksena ravintoaineiden ja energian imeytyminen heikkenee.

Keliakiaan voi sairastua missä iässä tahansa, mutta tyypillisesti diagnoosi tehdään aikuisiässä.

Puronurmen mukaan keliakiaa kannattaa epäillä, jos on kärsinyt pitkäaikaisista suolisto-oireista, kuten ripulista, ummetuksesta tai turvotuksesta. Oireet voivat olla samanlaisia kuin ärtyvän suolen oireyhtymässä.

Noin 10 prosenttia keliaakikoista sairastaa ihokeliakiaa, jonka pääoireena on voimakkaasti kutiseva, pienirakkulainen ihottuma. Kun suolen keliakiaa sairastavista kaksi kolmasosaa on naisia, ihokeliakia on yleisempi miehillä.

– Keliakia voi oireilla monin eri tavoin, myös vatsan ulkopuolisin oirein, kuten nivelkipuna, masennusoireina, neurologisina oireina tai anemiana.

Useilla potilailla oireet ovat lieviä, ja keliakia voi myös olla täysin oireeton.

Sairauteen liittyy usein ravintoaineiden imeytymishäiriö, josta voi seurata joidenkin ravintoaineiden, kuten D-vitamiinin tai raudan puute. Myös suolivaurion aiheuttama laktoosi-intoleranssi voi johtua keliakiasta.

Keliakian tyypilliset oireet ■ pitkäaikainen ripuli ja löysät ulosteet ■ vatsakipu, turvotukset ja ilmavaivat ■ ummetus ■ suolen toiminnan vaihtelu ■ lapsilla kasvun hidastuminen ■ laihtuminen Lähteet: Terveyskirjasto, Keliakialiitto Esimerkkejä ruoka-aineista, jotka eivät sovellu keliaakikolle ■ vehnä, ruis, ohra ja tavanomainen kaura sekä näistä viljoista valmistetut jauhot, jauhoseokset, hiutaleet, jauheet sekä valmispuurot ■ ohra- ja mannasuurimot, couscous (kuskus), bulgur ■ speltti, durum-, semonina- ja kamut-vehnä ■ tavalliset korppujauhot, blinijauhot, talkkunajauhot ■ kauratyynyt, vehnä- ja ruismurot, hunajamurot, tavallinen mysli ■ tavallinen makaroni, spagetti ■ liha- ja kalaruuat, joissa on korppujauhoja tai muita gluteenia sisältäviä jauhoja, esimerkiksi kalapuikot ja leivitetyt leikkeet ■ olut, kotikalja, sahti ■ tavallinen mämmi ■ lakritsimakeiset, keksimuruja tai vohvelia sisältävät makeiset ja suklaat Huom. Lähes kaikista ruoka-aineista on gluteenittomia vaihtoehtoja) Lähde: Keliakialiitto

Keliakia on autoimmuunitauti ja sitä sairastavilla esiintyy muuta väestöä useammin myös muita autoimmuunitauteja, kuten tyypin 1 diabetesta ja kilpirauhasen sairauksia.

Puronurmi kertoo, että keliakiaa esiintyy henkilöillä, joilla on siihen perinnöllinen alttius.

– Perinnöllinen alttius on kuitenkin kolmasosalla väestöstä, mutta sairaus puhkeaa heistä vain osalle. Emme tiedä syytä, miksi vain osa sairastuu. Jos lähisukulaisilla eli vanhemmilla, lapsilla tai sisaruksilla on keliakiaa, niin riski sairastua on tavanomaista suurempi.

– Keliakiaa kannattaakin tutkia verikokeista vähintään kymmenen vuoden välein, tai aina jos ilmaantuu oireita.

Gluteenittomassa ruokavaliossa huolehdittava kuidusta

Keliakiaa tutkitaan verestä mitattavista vasta-aineista. Usein keliakiadiagnoosi voidaan tehdä vasta-ainemäärityksen perusteella, mutta toisinaan tarvitaan koepala ohutsuolesta, tai iholta, jos epäillään ihokeliakiaa.

Gluteenittomaan ruokavalioon siirtyminen on ainoa keino hoitaa keliakiaa.

– Ruokavaliosta jätetään pois gluteenia sisältävät vehnä, ohra ja ruis. Gluteenittomia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi gluteeniton kaura, kvinoa, maissi, riisi ja tattari.

Keliaakikon ei tarvitse luopua juuri mistään, sillä markkinoilla on paljon gluteenittomia tuotteita. Gluteenittomat tuotteet on merkitty hyvin, joten ne on helppo löytää kaupan hyllystä.

– Gluteenittomassa ruokavaliossa on tärkeää huolehtia monipuolisuudesta ja riittävästä ravintokuidun saannista, muistuttaa Puronurmi.

Ei gluteenittomalle ennen tutkimuksia

Jotta hoito pysyisi tasapainossa, ruokavalion kanssa on oltava tarkkana, ja gluteenittomaan ravintoon on siirryttävä pysyvästi.

Ruokavaliohoito on tehokasta, sillä vatsaoireet häviävät yleensä vähitellen muutamassa viikossa tai kuukaudessa.

Monet vatsa- ja suolistovaivoista kärsivät kokeilevat gluteenitonta ruokavaliota. Puronurmi ei suosittele tekemään näin.

– Ennen keliakiatutkimuksia ei tulisi kokeilla gluteenitonta ruokavaliota. Koska keliakian ainoa hoito on gluteeniton ruokavalio, ruokavaliohoidon aloittaminen voi haitata diagnoosin saamista myöhemmin.

Lähteenä myös Terveyskirjasto.

