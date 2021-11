Main ContentPlaceholder

Terveys

Aivoinfarkti yllätti Päivin kolmekymppisenä: ”Olen hyväksynyt sen, että en enää palaa ennalleen”

Aivoinfarktissa aivojen verisuoneen syntyy tukos. Tukkeutuminen on kiireellinen hätätilanne, jota epäiltäessä on välittömästi soitettava 112:een. Nyt 48-vuotias Päivi kertoo oman tarinansa, joka on jättänyt jälkensä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Koska aivot säätelevät ihmisen kaikkea toimintaa, vauriot niissä vaikuttavat monin tavoin. Seuraukset voivat olla fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia.