Influenssarokotuksen voi ottaa samaan aikaan toisen koronarokotuksen kanssa

Brittitutkimuksen tulokset osoittavat, että koronavirusrokotteen toisen tehosteannoksen voi ottaa samalla käynnillä influenssarokotuksen kanssa ilman pelkoa haittavaikutuksista.

Koronavirusrokotuksen tehosteannoksen voi turvallisesti ottaa influenssarokotuksen kanssa ilman, että kummankaan rokotteen teho heikkenee. Tuoreen brittitutkimuksen havainto on tervetullut, sillä se on ensimmäinen laadukas tutkimus, jossa asiaa on selvitetty.

Tutkimuksessa 680 eri-ikäistä potilasta sai joko Suomessa käytettävän Pfizer-BioNTech-koronarokotteen tai AstraZenecan rokotteen samaan aikaan influenssarokotteen tai lumerokotteen kanssa.

Puolet potilaista sai lumerokotteen ensin ja influenssarokotteen 21 päivää myöhemmin ja puolet sai influenssarokotteen ensin.

Rokotteiden antaminen samaan aikaan oli turvallista eikä aiheuttanut merkittäviä haittavaikutuksia verrattuna lumerokotukseen. Kummatkin koronavirusrokotteet olivat myös tehokkaita ja saivat aikaan niille tyypillisen vasta-ainetuotannon riippumatta samanaikaisesta influenssarokotuksesta.

Tutkimuksessa käytettiin kolmea erityyppistä influenssarokotetta.

Brittien tulokset osoittavat, että koronavirusrokotteen toisen tehosteannoksen voi ottaa samalla käynnillä influenssarokotuksen kanssa ilman pelkoa haittavaikutuksista tai rokotteiden tehon heikkenemisestä.

Rokotteiden antaminen samaan aikaan voisi helpottaa terveydenhuollon työtaakkaa etenkin nyt, kun influenssakausi on alkamassa ja rokotukset ovat ajankohtaisia.

Tutkimus julkaistiin Lancet-lehdessä.