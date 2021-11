Sähkötupakan käyttö tupakkavieroituksessa on kyseenalaista

Sähkötupakka ei todennäköisesti auta pysyvään savuttomuuteen, osoittaa uusi tutkimus.

Sähkötupakkaa on pidetty vähemmän haitallisena vaihtoehtona, mutta viimeaikaisten tutkimusten perusteella se on todennäköisesti yhtä haitallista verisuonille ja valtimoille kuin tavallinen tupakka.

Monet tupakoitsijat vaihtavat sähkötupakkaan tai muihin tupakkatuotteisiin siinä toivossa, että ne auttavat eroon tavallisista savukkeista. Tutkimusten mukaan osaa tämä saattaa auttaa tupakoinnin lopettamisessa, mutta pitkäaikainen hyöty jää saavuttamatta.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa seurattiin 13 000:ta tupakoitsijaa. Heistä 9 prosenttia oli hiljattain lopettanut tupakoinnin. Tupakoinnin lopettaneista 23 prosenttia oli vaihtanut tavalliset savukkeet sähkötupakkaan ja 37 prosenttia johonkin muuhun tupakkatuotteeseen.

Kun osallistujia tarkasteltiin vuoden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta, sähkötupakkaan tai muihin tupakkatuotteisiin vaihtaneista 9 prosenttia useampi oli repsahtanut ja aloittanut tupakoinnin uudelleen. Tämä havaittiin verrattuna osallistujiin, jotka lopettivat tupakoinnin käyttämättä muita tupakkatuotteita.

Tulokset viittasivat tosin myös siihen, että vaikka sähkötupakkaan vaihtaneet repsahtivat todennäköisemmin, he myös lopettivat tupakoinnin uudelleen muita todennäköisemmin. Tulokset eivät kerro olivatko seuraavat lopetusyritykset onnistuneita.

Sähkötupakkaa on pidetty vähemmän haitallisena kuin tavallisia savukkeita, mutta viimeaikaisten tutkimusten perusteella sähkötupakka on todennäköisesti yhtä haitallista verisuonille ja valtimoille kuin tavallinen tupakka eikä sitä sen vuoksi voi suositella terveellisempänä vaihtoehtona. Tämän vuoksi sähkötupakan käyttö tupakkavieroituksessa on kyseenalaista.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.