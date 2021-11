Pitkittynyt ummetus voi olla vakava varoitusmerkki – 6 keinoa välttää sitä

Pitkittynyt ummetus voi viedä siitä kärsivän jopa leikkauspöydälle.

Ummetus on monille tuttu vaiva, johon ei aina haeta apua. Pitkittyessään ummetus voi kuitenkin olla vakava varoitusmerkki.

– Tilapäinen ummetus on hyvin tavallista, mutta pitkittyvä ummetus on yleensä merkki siitä, että jossain on jotain pielessä, Mehiläisen sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Juho Uusvaara sanoo.

– Jos suolen toiminta muuttuu ja muutos on pysyvämpi, varsinkin keski-ikäisellä tai vanhemmalla, muutoksen syy on aiheellista tutkia.

Vaikka ummetus ei olisikaan sairauden oire, hidas suolen toiminta alkaa aiheuttaa haittoja. Kroonistuva ummetus synnyttää suolen seinämään pullistumia.

– Suolen umpipussitaudissa eli divertikkelissä pussukat voivat tulehtua, kun ummetuksen jatkuessa niihin alkaa kertyä suolensisältöä.

Toistuvat tulehdukset voivat vaatia poistamaan osan paksusuolta leikkauksella.

Alle viisi kertaa viikossa toimiva suoli

Ummetus käynnistyy, kun suolen sisältö pysyy suolessa tavallista pidempään. Siitä ehtii imeytyä pois vettä, jolloin se kuivuu ja kovettuu. Ei ole olemassa tarkkaa määritelmää, kuinka usein suolen tulisi toimia.

– Se riippuu eri tekijöistä kuten ruokavaliosta ja jokaisen omasta aineenvaihdunnasta.

Vaihtelu normaalina pidetyn rajoissa on sen verran laajaa, että Uusvaaran mukaan voidaan puhua vain suuntaa-antavasti.

– Tavanomaista ruokavaliota noudattamalla suolen tulisi toimia päivittäin.

Alle viisi kertaa viikossa toimivan suolen kohdalla arvioidaan kyseessä olevan lievä ummetus ja sitä harvemmat kerrat ovat ummetusta.

Iän mukana ummetuksen yleisyys kasvaa. Syitä on useita. Sekä syöminen että liikkuminen vähenevät ja alkaa Ilmaantua sairauksia, joiden lääkitys saattaa aiheuttaa ummetusta.

– Jos on aloitettu uusi lääkitys ja ummetus on ilmennyt sen jälkeen, lääkettä voi epäillä syyksi. Yleensä ummetus alkaa uudesta lääkkeestä, ei sellaisesta, jota on käytetty jo pitkään.

Liian vähän kuitua, vettä ja liikuntaa

Ikääntyessä voi ilmetä myös virtsanpidätysongelmia, joita pyritään hallitsemaan juomalla vähemmän. Tällöin riski ummetuksesta lisääntyy.

Ummetus voi olla useiden sairauksien oire. Yleensä kyse ei kuitenkaan ole sairaudesta, vaan epäterveellisistä elämäntavoista. Ummetusriski kasvaa, jos ruoasta saadaan liian vähän kuitua ja juominen sekä liikkuminen ovat vähäistä.

Ummetuksen kehittymiseen vaikuttaa sekin, pääseekö suoli toimimaan halutessaan.

– Suolen toiminta kärsii, jos ulostamistarvetta laiminlyödään. Suoli alkaa laiskistua ja lamaantua. Sitä tapaa usein nuorilla, jotka kiireeseen vedoten siirtävät vessassa käymistä.

Suolistosyövät lisääntyvät jatkuvasti. Niiden havaitsemiseksi mahdollisimman varhain ensi vuonna alkaa koko maan kattava seulonta.

– Ruvetaan seulomaan parin vuoden välein suolistosyöpiä kaikilta keski-ikäisiltä ja vanhemmilta, Uusvaara mainitsee.