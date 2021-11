Aivoinfarkti ei katso ikää – tieto sen yhdestä aiheuttajasta on tullut monelle yllätyksenä

Jokaisen suomalaisen tulisi tehdä etenkin yksi asia aivoinfarktin ehkäisemiseksi: mitata verenpaine.

Puhe- ja näköhäiriöt voivat olla yksi aivoinfarktin oire. Joka neljäs sairastuneista on työikäinen.

Aivoinfarktiin sairastutaan keskimäärin 75-vuotiaana, mutta kyse ei ole missään tapauksessa vain eläkeikäisten sairaudesta.

– Tutkimusten perusteella tiedämme, että joka neljäs aivoinfarktin saaneista on alle 65-vuotias eli työikäinen, kertoo apulaisylilääkäri Pauli Ylikotila Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Ylikotila sanoo, että kaksi- ja kolmekymppiset aivoinfarktipotilaat ovat harvinaisia. Tilanne kuitenkin muuttuu jo neljänkympin paikkeilla.

– 40–60-vuotiaat ovat melko tavallisia potilaita meidän osastollamme. Tässä iässä sairastuminen ei ole mitenkään harvinainen tilanne.

Suonen tukkeutuminen on kiireellinen hätätilanne

Aivoinfarktissa aivojen verisuoneen syntyy tukos samaan tapaan kuin sydäninfarktissa sepelvaltimoon.

– Tukos voi olla joko paikallinen pienemmässä aivojen verisuonessa tai se voi olla hyytymä, joka on lähtenyt liikkeelle esimerkiksi kaulavaltimon kolesterolikertymästä.

– Myös eteisvärinä-rytmihäiriön pohjalta on tavallista sairastua aivoinfarktiin, Ylikotila kertoo.

Mitä nopeammin tukkeutunut suoni saadaan avattua, sitä parempi on potilaan toipumisennuste.

Suonen tukkeutuminen on kiireellinen hätätilanne, jota epäiltäessä on välittömästi soitettava 112:een. Tutkimusten perusteella tiedetään, että mitä nopeammin suoni saadaan avattua liuotushoidolla tai mekaanisesti katetrin avulla, sitä parempi on potilaan toipumisennuste.

– Kun hoitoon hakeudutaan mahdollisimman nopeasti, hoitojen toteuttamiseen on suuremmat mahdollisuudet. Se taas merkittävästi parantaa potilaan mahdollisuuksia toipua oireettomaksi tai lähes oireettomaksi.

Tunnista riskitekijät hyvissä ajoin

Jos aivoinfarkti iskee työiässä, taustalla on usein se, ettei potilaalla ole ollut tapana käydä lääkärissä.

– Aika monen nuorempana sairastuneen tilanne on se, että ilman lääkärin tarkastuksia ei ole tunnistettu tavallisia riskitekijöitä – jotka hoitamalla aivoinfarkti olisi voitu estää.

Fakta Älä ohita näitä oireita Aivoinfarktiin viittaavia oireita ovat: ■ Halvausoireet: yleensä toispuoleinen käden ja/tai jalan voima- ja/tai tuntoheikkous ■ Suupielen roikkuminen ■ Puhehäiriö ■ Näköhäiriö: molemmilla silmillä nähtävät kaksoiskuvat tai näkökentän puutokset ■ Tasapainohäiriö, kävelyvaikeus ja huimaus yhdessä Lähde: Aivoliitto

Yksittäinenkin tekijä voi olla syynä

Keskeiset aivoinfarktin riskitekijät myös nuoremmilla ovat korkea verenpaine, kohonnut kolesteroli, tupakointi, runsas alkoholinkäyttö, ylipaino, vähäinen liikunta ja epäterveellinen ruokavalio.

– Tärkeintä olisi puuttua näihin riskitekijöihin ajoissa ennen kuin ihminen sairastuu aivo- tai sydäninfarktiin. Nämä asiat ovat myös sellaisia, joihin pystyy kohtalaisen helposti vaikuttamaan.

Mitä useampia riskitekijöitä on, sitä suurempi on niiden kokonaiskuorma terveydelle. Toisin kuin moni luulee, joskus vain yksikin riskitekijä voi olla kohtalokas.

– Myös aivan yksittäinen tekijä voi aiheuttaa aivoinfarktin. Monelle potilaalle tai omaiselle tulee usein yllätyksenä tieto, että esimerkiksi pelkkä tupakointi voi aiheuttaa aivoinfarktin.

– Tämä vaara ei tunnu olevan kovin hyvin tiedossa.

Kaikkien suomalaisten tulisi mitata verenpainetta, lääkäri korostaa.

Suomalaisilla yksi riskitekijä on ylitse muiden

Suomalaisilla ehdottomasti tavallisin aivoinfarktin riskitekijä on korkea verenpaine.

– Tämä on aivan keskeinen asia yleisyytensä vuoksi. Itse näkisin, että kaikkien suomalaisten tulisi mitata verenpainetta, koska FINRISKI-tutkimuksen mukaan verenpaine on koholla yli puolella miehistä ja naisista.

Lääkäri suosittelee aloittamaan mittaukset, kun on täysi-ikäinen. Hän myös muistuttaa, että kohonnut verenpaine ei aiheuta oireita, jotka itse voisi huomata.

– Jos verenpaine on normaali, toki riittää mittaaminen harvakseltaan. Mutta etenkin silloin, jos jommallakummalla vanhemmalla tai muulla lähisukulaisella on verenpainetauti, omaa verenpainetta tulee seurata säännöllisesti.