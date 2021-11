4 yleistä ongelmaa – monikaan ei arvaa, että nämä voivat johtua huonosta unesta

Heikkolaatuinen uni voi aiheuttaa yllättäviäkin kognitiivisia ja fyysisiä seurauksia.

Valtaosa suomalaisista nukkuu nykyään liian vähän unen tarpeeseensa nähden.

Unilääkäri Henri Tuomilehto sanoi aiemmassa jutussamme, että muutos on aiempaan on selvä: työnteko on muuttunut haastavammaksi ja nopeatempoisemmaksi, monella myös vapaa-ajasta on tullut tavoitteellisempaa – ja sosiaalinen media vie aiempaa enemmän huomiota.

Tuomilehto muistutti, että jos elämässä on enemmän rasitusta ja kuormitusta, tilannetta pitäisi tasapainottaa keskittymällä palautumiseen ja nukkumiseen.

Monelta tämä yhtälö on kuitenkin unohtunut, ja tasapainottamisen sijaan on päinvastoin ruvettu nipistämään yöunesta.

– Nukutaan hiukan vähemmän ja aiheutetaan aika paljon itse unen laadun huononemista sillä, että yömyöhään touhutaan kaikenlaista, mikä aktivoi aivoja, unilääkäri sanoi.

” Yömyöhään touhutaan kaikenlaista, mikä aktivoi aivoja.

Lue lisää: Suomalaisten uni on huonompaa kuin koskaan – ”Jokainen pystyy parantamaan nukkumistaan, jos haluaa”

Voisiko tämä johtua unesta?

Huonon unen oireet ovat moninaisia kognitiivisen toiminnan heikentymisestä fyysisiin oireisiin.

Riittämätön tai heikkolaatuinen uni aiheuttaakin yhä useammalle myös sellaisia ongelmia, joita ei helposti mielletä nukkumiseen liittyviksi.

Pitkään jatkunut huono nukkuminen aiheuttaa kognitiivisen toimintakyvyn alentumista, joka helposti laitetaan stressin piikkiin.

Henri Tuomilehto listaa huonon unen seurauksia kirjassaan Nukkumalla menestykseen (Tammi).

1. Seksuaalinen haluttomuus

Uni säätelee lukuisia hormonaalisia tapahtumia elimistössä, Tuomilehto kirjoittaa.

Siksi huonolaatuinen uni saattaa liittyä myös alhaiseen libidoon.

– Miehillä huonolaatuinen uni ja palautuminen voivat aiheuttaa häiriön muun muassa testosteronin tuotannossa, joka on tässä tapauksessa vain oire, ja uniongelman korjaantumisessa myös hormonitasot normalisoituvat, Tuomilehto kertoo.

2. Ylipainon kertyminen

Painonnousu on unilääkärin mukaan tyypillinen merkki uniongelmista.

– Niukka tai huonolaatuinen uni lihottaa. Useissa valvotus- ja univajekokeissa on nähty, miten se muuttaa ruokahalun säätelyä ja näkyy painossakin, sanoi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori, unitutkija Timo Partonen.

Tutkimukset osoittavat, että alle seitsemän tunnin yöunia nukkuvat aikuiset ovat lihavampia kuin heitä pidempään nukkuvat.

Lue lisää: Liian lyhyt yöuni lihottaa – ”Painoa liki kilo lisää jo viidessä vuorokaudessa”

3. Muisti- tai keskittymisongelmat

Jos kognitiivisen suorituskyvyn kanssa ilmenee ongelmia, eli muisti tai keskittymiskyky eivät tunnu yhtä teräviltä kuin aiemmin, tähänkin syynä voi olla heikkolaatuinen uni.

– Unen kognitiivisia tehtäviä ovat muistin vahvistaminen ja oppiminen. Pitkään jatkunut huono nukkuminen aiheuttaa kognitiivisen toimintakyvyn alentumista, joka helposti laitetaan iän tai stressin piikkiin, Tuomilehto kertoo.

4. Lisääntynyt sairastaminen

Myös lisääntynyt sairastavuus on tavallinen merkki uniongelmasta. Tuomilehdon mukaan huonolaatuinen uni ja krooninen univaje lisäävät infektioherkkyyden, tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä ja esimerkiksi saattavat voimistaa kivun kokemista.

– Unihäiriöt lisäävät sairauslomia jo vuosia ennen uniongelman diagnosointia, hän toteaa.