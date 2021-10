Ravaatko vessassa? Näin voit saada virtsarakon rauhoittumaan

Luonnollisin syy lisääntyneeseen tiheävirtsaisuuteen on turhan runsas nesteiden nauttiminen.

Moni mieltää runsaan veden juomisen terveysteoksi, mutta tässäkin asiassa liika on liikaa.

Yleislääkäri Emilia Lagus Terveystalosta muistutti viime viikolla, että toisin kuin moni kuvittelee, esimerkiksi aineenvaihdunnan vauhdittamiseksi ei ole syytä juoda vettä yli oman tarpeen.

– Mitään lisähyötyjä et saa siitä, Lagus sanoi.

– Joudut vain käymään useammin vessassa.

Lisäksi jatkuva juominen voi olla jopa haitallista, sillä se huuhtoo kehosta pois erilaisia suoloja.

– Jos laimennat itseäsi koko ajan, elimistön neste- ja suolatasapaino voi heikentyä.

Lue lisää: Kannattaako aamulla juoda vettä tyhjään vatsaan? Lääkäri vastaa

”Käsittämätön muoti-ilmiö”

Myös urologiaan erikoistunut kirurgi, professori Teuvo Tammela sanoi aiemmin, että monilla suomalaisilla tiheävirtsaisuus johtuu liiallisesta juomisesta.

Esimerkiksi kahvi, tee ja alkoholi sisältävät virtsaneritystä lisääviä aineita.

Häntä nykyinen vedenjuontivillitys ihmetytti.

– Veden juonti suurina määrinä on niin huuhaata kuin olla voi – ihan käsittämätön muoti-ilmiö. Että muka nainen kaunistuisi, kun kittaa koko ajan vettä! Vettä tulisi juoda vain sen verran kuin janottaa. Virtsakivi- ja munuaispotilaat toki hyötyvät runsaasta vedenjuonnista, mutta muuten siinä ei ole järjen häivää, professori sanoi.

Lue lisää: ”Veden juonti suurina määrinä on niin huuhaata kuin olla voi”, sanoo professori – jo 400 000 suomalaista ravaa liian usein vessassa, mutta näin se loppuu

Näin usein on normaalia käydä vessassa

Terveyskirjaston mukaan terve normaalisti nesteitä nauttiva henkilö muodostaa vuorokaudessa virtsaa noin 1–2 litraa.

Virtsan eritys on tarpeellista, jotta munuaiset voisivat poistaa kuona-aineita elimistöstä.

Virtsarakko on kooltaan on noin puoli litraa, joten tavallisissa oloissa virtaamisen tarve tulee noin 3–5 kertaa vuorokaudessa. Tiheävirtsaisuudesta puhutaan silloin, jos virtsaamistarvetta on yli 8 kertaa vuorokaudessa tai virtsaamisen pakko herättää useita kertoja yössä tai asia alkaa yleensä häiritä.

Yliaktiivinen rakko voi hoitua kotikonsteilla

Terveyskirjasto kertoo, että lieviin yliaktiivisen virtsarakon oireisiin riittävät usein hoidoksi elintapamuutokset ja virtsarakon harjoittaminen.

1. Luonnollisin syy lisääntyneeseen tiheävirtsaisuuteen on turhan runsas nesteiden nauttiminen. Virtsan väri on hyvä indikaattori: jos väri on tumma, kannattaa juoda lisää, ja jos virtsa on haaleaa, lähes veden väristä, juot jo liikaa.

2. Vältä juomia, jotka sisältävät virtsaneritystä lisääviä aineita. Tällaisia ovat esimerkiksi kahvi, tee ja alkoholi.

3. Hiilihappopitoiset juomat voivat pahentaa virtsaamiseen liittyviä oireita.

4. Ajoita nesteiden nauttiminen aikaisempaan ajankohtaan päivässä, äläkä enää nukkumaan menon lähestyessä juo runsaita määriä.

5. Harjoita virtsarakkoa pidentämällä tietoisesti vessakäyntien välejä.

6. Myös lantionpohjan lihasten treenaamisesta on usein apua virtsarakon oireisiin.

7. Kotikonstien lisäksi yliaktiivista rakkoa voidaan hoitaa myös lääkkeillä. Lääkäriin kannattaa hakeutua silloin, jos epäilet virtsatietulehdusta tai koet tiheävirtsaisuuden (yli 8 kertaa vuorokaudessa) oireiden haittaavan päivittäistä elämää. Usein pelkkä haastattelu ja tutkimus vastaanotolla riittävät syyn selvittämiseksi.

Lähde: Terveyskirjasto