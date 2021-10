Nainen kuuli sairaalassa suru-uutisen ja sai voimakkaan kohtauksen – lääkäri kertoo tilanteista, jotka voivat laukaista särkyneen sydämen syndrooman

Sydänliiton ylilääkärin Anna-Mari Hekkalan mukaan kohtauksen voi laukaista esimerkiksi voimakas tunnereaktio läheisen kuolemasta. Lääkärin mieleen on myös jäänyt tapaus, jossa nainen oli pelannut taistelupeliä työpaikan virkistystapahtumassa ja joutunut seuraavana päivänä sairaalaan.

Särkyneen sydämen oireyhtymä, takotsubokardiomyopatia, on sydänkohtauksen kaltainen vakava sairaus, jonka usein laukaisee vahva tunnepitoinen kokemus tai järkytys.

Särkyneen sydämen oireyhtymä on sydänkohtauksen kaltainen vakava sairaus, jonka usein laukaisee vahva tunnepitoinen kokemus tai järkytys. Sen virallinen nimi on takotsubo­kardiomyopatia. Valtaosa potilaista on 60–80-vuotiaita naisia.

Oireyhtymä on saanut nimensä japanilaisesta mustekalojen pyyntiruukusta (tako tsubo), jota sydämen vasen kammio muistuttaa ainakin sairauden alkuvaiheessa.

Sydänliiton ylilääkärin, kardiologi Anna-Mari Hekkalan mukaan takotsubo-kohtauksen oireet muistuttavat hyvin pitkälti perinteisen sydäninfarktin oireita.

– Ylärintakehälle tuleva pakahduttava, ahdistava tuntemus. Voi olla kipua tai pelkkää ahdistavaa tunnetta, joka on ihan erilaista kuin mitä koskaan aikaisemmin on kokenut, Hekkala kuvailee.

Takotsubo-kohtaukset ovat kuitenkin harvinaisia. Siinä missä sydäninfarkteja diagnosoidaan Suomessa vuosittain noin 14 000, takotsubo-kohtauksia esiintyy vain noin 250 vuodessa.

Kohtauksista suurimman osan laukaisee järkyttävä uutinen, tilanne tai jännittävä asia. Kohtauksen voi aiheuttaa myös iloinen uutinen tai voimakas fyysinen rasitus.

Duodecimin mukaan kohtaus vaatii aina välitöntä sairaalahoitoa.

Hekkala kertoo törmänneensä urallaan erilaisiin kohtauksen aiheuttaneisiin tekijöihin. Yhdessä tapauksessa kohtauksen saaneen naisen mies oli kiidätetty rintakivun vuoksi sairaalaan, ja hän kuoli matkalla. Vaimo tuli taksilla perässä ja kuuli suru-uutisen.

– Ennen kuin rouva ehti lähteä päivystyksestä, hän sai voimakkaan rintakipukohtauksen, tyypillisen takotsubo-kohtauksen. Hän päätyi sitten itse sairaalahoitoon, Hekkala muistelee.

Toisessa tapauksessa iäkäs nainen sai puhelun, että hänen poikansa on joutunut vakavaan liikenneonnettomuuteen. Puhelun aikana hän sai voimakkaan kohtauksen.

Aina kohtauksen syntyyn ei liity dramatiikkaa. Hekkala kertoo iäkkäästä miehestä, joka oli lähtenyt kotonaan yöllä vessaan ja kompastui pimeässä.

– Hän pelästyi tilannetta, ja se aiheutti hänelle kohtauksen. Nämä voivat olla hyvinkin arkisia, pieniäkin juttuja.

Hekkalan mieleen on jäänyt myös tapaus, jossa keski-ikäinen nainen sai takotsubo-kohtauksen pelattuaan taistelupeliä työpaikkansa virkistystapahtumassa. Oireet olivat virkistäytymispäivän aikana lieviä, mutta seuraavana päivänä hän sai aivoverenkiertohäiriön, jonka vuoksi joutui sairaalaan.

– Kun sydän tutkittiin, todettiin, että potilaalla olikin ollut takotsubo-kohtaus ja sydämen sisällä oli verihyytymä, joka oli aiheuttanut aivoverenkiertohäiriön.

Hekkalan kohdalle positiivisesta uutisesta lauennutta kohtausta ei ole osunut, mutta hän on kuullut sellaista tapahtuneen.

– Kirjallisuudesta on jäänyt mieleen tapaus, jossa lotossa voittanut sai takotsubo-kohtauksen, Hekkala kertoo.

Aina kohtaukselle ei löydy mitään erityistä laukaisevaa tekijää.

– Vaikka kuinka yritetään sairaalassa kysellä, että eikö tule mieleen mitään epämiellyttävää uutista tai epämiellyttävää puhelua tai mitään, mistä olisi mielensä pahoittanut. Kaikissa tapauksissa ei välttämättä ole mitään selvää laukaisevaa asiaa, joka olisi tapahtunut juuri ennen kohtausta.

Valtaosa takotsubo-potilaista on 60–80-vuotiaita naisia.

Tuoreen tutkimuksen mukaan oireyhtymä on viime vuosikymmeninä yleistynyt ja erityisesti tämä koskee yli 50-vuotiaita naisia. Tutkimus perustuu tietoihin 135 000 tapauksesta, jotka sattuivat vuosina 2006–2017, kertoo Duodecim.

Aineiston perusteella oireyhtymä on yleistynyt sekä miehillä että naisilla, mutta naisilla ja etenkin yli 50-vuotiailla naisilla muutos on ollut huomattavasti suurempi. Verrattuna muihin tapaukset ovat yleistyneet jopa 6–10 kertaa enemmän 50–74-vuotiaiden naisten ikäryhmässä.

Hekkalan mukaan on epäselvää, mitkä tekijät altistavat takotsubo-kohtaukselle. Koska se on yleisintä vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, uskotaan alttiuden liittyvän jollain tavalla hormonitoiminnan muutoksiin.

Myös takotsubon ja masennuksen välillä on ilmennyt viitteitä.

Särkyneen sydämen oireyhtymän aiheuttama kuolleisuus on Hekkalan mukaan noin parin prosentin luokkaa. Hän ei ole urallaan kohdannut potilaita, jotka olisivat kuolleet kohtaukseen.

Kohtauksesta ei aiheudu pysyvää haittaa, vaan sydän toipuu muutamassa viikossa. Uusiutumisen riski on hyvin pieni, mutta mahdollisuus on olemassa.