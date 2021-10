Näin psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Kiviniemi neuvoo narsistin uhreja – on olemassa erityisesti 6 keinoa, joilla toipuminen haavoittaneesta suhteesta voi helpottua

Herkkää ihmismieltä ei ole tarkoitettu kestämään narsistisessa suhteessa ilmenevää väkivaltaa, Jenni Kiviniemi sanoo. Oirehdinta syvästi haavoittaneen suhteen jälkeen voi olla hyvin monimuotoista.

Suhde on voinut rikkoa vakavalla tavalla esimerkiksi itsetuntoa ja -luottamusta sekä horjuttaa yleistä turvallisuuden tunnetta. Siitä seuraa hyvin monimuotoista oirehdintaa.

– On todellakin ihan ok olla rikki ja väsynyt.

Näin psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, seksuaalineuvoja ja kirjailija Jenni Kiviniemi kirjoittaa Instagram-postauksessaan, joka puhuttelee erityisesti narsistisessa lähisuhteessa haavoittuneita ihmisiä.

Psykiatrian professori Jyrki Korkeila kertoi aiemmassa narsismia käsittelevässä jutussa, että kaksi kolmasosaa narsisteista on miehiä. Korkeilan mukaan narsistinen persoonallisuushäiriö on eri tutkimusten mukaan arviolta alle prosentilla väestöstä. Se on siis harvinainen, mutta koskettaa silti suoraan tai välillisesti Suomessakin kymmeniätuhansia ihmisiä.

Lue myös: Psykiatrian professori kertoo kahdesta erilaisesta narsistisesta persoonallisuustyypistä: ”Hyökkää helposti takaisin”

Jenni Kiviniemi on perehtynyt urallaan erityisesti narsismin ja lähisuhdeväkivallan uhrien auttamiseen. Aihe tuntui Kiviniemestä niin tärkeältä, että siitä riitti kirjaksi asti. Viime vuonna häneltä julkaistiin teos Hyvästit narsistille - Tervetuloa oma elämä (Kirjapaja).

Kiviniemi korostaa, että armollisuus ennen kaikkea itseä kohtaan on avainasemassa, kun lähisuhdeväkivallasta kärsinyt tai lähisuhteessaan narsismin uhriksi joutunut toipuu kokemuksistaan esimerkiksi eron jälkeen.

Oireilua monin eri tavoin ja pitkäkestoisesti

Asiakastyössään Kiviniemi on huomannut, että lähisuhteessaan narsismin uhriksi joutuneet oirehtivat hyvin yksilöllisesti.

Se, kuinka syvät jäljet suhde narsistin kanssa jättää, riippuu Kiviniemen mukaan paljon myös siitä, kuinka vakavista narsistisista piirteistä on ollut kyse. Mitä raskaampaa väkivaltaa ja mitä pidempään narsistinen suhde on jatkunut, sitä vakavampia ja pitkäkestoisimpia jälkiä se voi jättää.

Kiviniemi huomauttaa, että suhde on voinut rikkoa vakavalla tavalla esimerkiksi itsetuntoa ja -luottamusta. Se on voinut horjuttaa yleistä turvallisuudentunnetta ja oirehdinta voi olla hyvin monimuotoista.

– Ahdistus, epävarmuus, stressi, erilaiset pelot, uniongelmat, väsymys ja uupumusoireet sekä myös erilaiset fyysiset oireet ja kiputilat ovat hyvin tavallisia, Kiviniemi luettelee.

” Ahdistus, epävarmuus, stressi, erilaiset pelot, uniongelmat, väsymys ja uupumusoireet sekä myös erilaiset fyysiset oireet ja kiputilat ovat hyvin tavallisia.

Kiviniemi huomauttaa, ettei herkkää ihmismieltä ole tarkoitettu kestämään narsistisessa suhteessa ilmenevää väkivaltaa. Uhrin usko omiin kokemuksiin voi horjua, ja hän voi alkaa epäillä omaa mielenterveyttään.

Häpeää ja syyllisyyttä

Hyvin yleistä Kiviniemen mukaan on se, ettei narsismia lähisuhteessa kokenut henkilö tule ymmärretyksi tai kuulluksi. Narsistisessa suhteessa koettu nöyryytys ja yksinäisyyden tunne voivatkin jatkua vielä suhteen päättymisen jälkeen.

– Tästä voi aiheutua vain lisää häpeää ja syyllisyydentunteita, joita narsistisessa suhteessa ollut kokee tavallisesti jo muutenkin, Kiviniemi lisää.

– Aloin uskoa häntä ja miettiä, että ehkä olin itse kuvitellut tilanteen rajuuden. Mukaan tuli heti myös häpeä. En voinut myöntää, että kyse olisi jostain muusta kuin tavallisesta parisuhteen riidasta, yksi kokemuksistaan kertonut kuvaili aihetta käsittelevässä jutussa.

Lue myös: Tällaista on elää narsistin puolisona – ”Suhde oli taivaan ja helvetin välissä”

– Minua esti lähtemästä pelko, häpeä ja väsymys. Lopulta lähdin turvakotiin. Sain apua kriisikeskukselta ja vertaistuesta, toinen kuvailee.

– Olin elänyt vain toista varten ja miettinyt, mikä miellyttäisi häntä. Suhteen jälkeen jouduin etsimään sitä, mitä minä itse olen, jutussa tarinansa jakanut kertoo.

6 ammattilaisen neuvoa toipuvalle narsistin uhrille

Kun lähisuhteessa on ilmennyt henkistä, fyysistä tai sosiaalista väkivaltaa, suhteen katkaisemisen jälkeen toipuminen ottaa aikansa.

Kiviniemen mukaan on olemassa erityisesti kuusi keinoa, joilla toipumisprosessi voi helpottua. Hän kuitenkin huomauttaa, että kuten jokainen ihminen, myös jokainen toipumisprosessi ja mennyt ihmissuhde ovat erilaisia.

1. Narsistinen suhde on voinut viedä kaiken energian, joten itsestä huolehtiminen on pääosassa suhteen katkeamisen jälkeen.

2. Itselle anteeksi antaminen on tärkeämpää kuin pyrkimys antaa anteeksi narsistille. Itselle on hyvä antaa anteeksi ainakin se, että jäi pitkäksikin aikaa suhteeseen, jossa tuli äärimmäisen huonosti kohdelluksi.

3. On tärkeää olla sellaisten ihmisten seurassa, joiden lähellä on hyvä olla ja joiden kanssa voi vapaasti olla oma itsensä.

4. Tiedon hankkiminen narsismista ja lähisuhdeväkivallasta on myös tärkeää. Tiedon myötä saa nimen sille, mitä on tapahtunut ja miksi, jolloin kokemukset alkavat jäsentyä.

5. Esimerkiksi eron jälkeen tulee pitää etäisyyttä ja mahdollisimman vähän yhteyttä narsistiseen ex-kumppaniin. Toiveet ystävyydestä kannattaa unohtaa, sillä tasavertainen ihmissuhde on harvoin mahdollinen.

6. Puhu sellaiselle ihmiselle, joka kykenee kuuntelemaan ilman vähättelyä – oli se sitten ystävä, läheinen tai ammattiauttaja. Yksikin ihminen, jonka tuntuu ymmärtävän, riittää.

Lue lisää: Mistä voi tietää, onko suhteessa narsistin kanssa? ”Etsi tiettyjä kaavoja”

Lue lisää: Tällaista on elää narsistin puolisona – ”Suhde oli taivaan ja helvetin välissä”

Lue lisää: Psykiatrian professori kertoo kahdesta erilaisesta narsistisesta persoonallisuustyypistä: ”Hyökkää helposti takaisin”

Lue lisää: Voiko narsistin tunnistaa jo ensitreffeillä? Psykoterapeutti listaa 5 merkkiä, joita kannattaa tarkkailla

,