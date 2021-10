Jade, 18, jäi koukkuun nenäsumutteisiin – ”Toivoisin, että pakkauksissa kerrottaisiin, miksi sumutteita ei saa käyttää yli kymmentä päivää”

Flunssaan tarkoitettuja avaavia nenäsumutteita ei saisi käyttää pitkäjaksoisesti. Jade on käyttänyt niitä jo parin vuoden ajan.

Tukkoinen nenä on tunne, jonka moni tietää. Moni myös tietää, kuinka ahdistavalta voi tuntua, kun nenän kautta ei kulje ilma. Jade Pellikka, 18, elää sen tunteen kanssa jatkuvasti. Sen vuoksi hän on koukussa nenäsumutteisiin.

Kaikki alkoi pari vuotta sitten sairastetusta influenssasta. Jade haki helpotusta oloonsa käyttämällä apteekista saatavia nenäsumutteita. Aluksi hän käytti niitä ohjeiden mukaisesti, mutta taudin jatkuessa hän jatkoi myös sumutteiden käyttöä suositusten vastaisesti yli kymmenen päivää.

Lopulta influenssa hävisi, mutta nenän tukkoisuus ei.

– Yritin lopettaa sumutteen käytön, mutta nenä ei vain koskaan ole pysynyt enää auki ilman sitä, Jade kertoo.

Nenäsumutekoukku ei ole vitsi

Nenäsumutekoukku saa ihmiset tirskahtelemaan. Jade toivoisi, ettei sitä pidettäisi vitsinä, vaikka ymmärtääkin sen kuulostavan koomiselta.

– Ihmiset eivät ymmärrä, ettei nenäsumutekoukku ole sama kuin jos olisi koukussa päihteeseen. Se on limakalvojen fyysinen oire.

Pahinta on tunne siitä, että ei pysty hengittämään. Ilman nenäsumutetta Jaden nenän limakalvot turpoavat umpeen, eikä ilma tunnu pääsevän läpi. Hän vertaa tunnetta siihen kuin kulkisi päivän ajan pyykkipojat nenässä.

Nenän tukkeutuessa Jade ahdistuu. Hän on yrittänyt kestää ahdistavaa tunnetta, mutta jossain kohtaa on vain pakko saada hengitettyä nenän kautta.

Limakalvojen turvotessa hän suihkauttaa jälleen nenäsumutetta nenäänsä, ja hengittäminen onnistuu taas.

Nenäsumutteiden pitkäaikainen käyttö altistaa ongelmille

Flunssan hoitoon tarkoitetut avaavat nenäsuihkeet ovat tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Ne supistavat nenän limakalvoja ja vähentävät eritteiden määrää, mikä helpottaa flunssaista ja tukkoista oloa. Lyhytaikaisessa käytössä ne ovatkin oiva apu.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Jan Valkilan mukaan ongelmat syntyvät, kun avaavia nenäsumutteita käytetään liian pitkään. Flunssassa niitä voi turvallisesti käyttää muutamasta päivästä viikkoon, mutta yli sen hän ei niiden käyttöä suosittele.

Nenäsumutteen teho ei lakkaa, vaikka sitä käyttäisi pitkään. Pikkuhiljaa nenän limakalvot tottuvat siihen ja syntyy niin sanottu lääkenuha.

– Kun suihkeen vaikutus lakkaa, nenän limakalvo turpoaakin enemmän kuin aiemmin. Sitten tuntuu, että tuotetta on pakko käyttää, koska ilman sitä ei kerta kaikkiaan kulje ilma nenässä, Valkila selittää.

Vastaanotolla käy säännöllisesti nenäsumutteiden pitkäaikaiskäyttäjiä

Valkilan vastaanotolla käy säännöllisesti ihmisiä, jotka ovat avaavien nenäsumutteiden pitkäaikaiskäyttäjiä. Hänen mukaansa kyseessä ei ole yleinen ongelma, mutta ei nenäsumutekoukku harvinaistakaan ole.

– Sumutteesta vieroittautuminen täytyy tehdä vähentämällä käytön määrää portaittain.

Valkila muistuttaa, ettei nenäsumutekoukusta irti pääseminen tapahdu hetkessä. Se on pitkäjänteinen projekti, joka helpottuu hiljalleen.

Lopettamista vaikeuttaa se, että aluksi nenän limakalvot turpoavat. Tukossa oleva nenä on inhottava vaiva, jota voi olla vaikea kestää. Pahinta monelle ovat yöt.

– On inhottava herätä yöllä siihen, että haukkoo henkeä, kun nenä on tukossa. Iltaisin suihkuttelu on yleensä viimeinen, joka jää ihmisillä pois.

Nenäsumutteisiin kuluu paljon rahaa

Myös Jade kertoo heräilevänsä välillä öisin tukkoisen nenän takia. Kuivunut suu ja tukkoinen nenä tuntuvat ahdistavilta, ja suihketta on pakko laittaa lisää. Sen jälkeen hän pystyy jälleen nukkumaan.

Nenäsumutepurkkeja Jadelta löytyy pelkästään tämän vuoden ajalta kymmeniä. Edellisen loppuessa hän suuntaa suoraan apteekin tutulle hyllylle hakemaan lisää.

Sen lisäksi, että nenäsumutteiden hakemiseen kuluu aikaa, siihen kuluu myös paljon rahaa. Yhden sumutepullon hinta on vajaa kymmenen euroa.

– Laskin yksi päivä, että tähän on kulunut useampia satasia parin vuoden aikana, Jade huokaa.

Nenäsumutekoukku harmittaa Jadea. Hän toivoisi vielä joskus pääsevänsä kierteestä pois.

– Lopettaminen on hankalaa, koska hengittäminen on aika perusoletus. Sen olen ainakin tässä huomannut, ettei hengittämistä voi pitää itsestäänselvyytenä.

Jade on monesti harkinnut hakevansa apua, mutta kynnys tuntuu vielä liian korkealta. Ehkä se jollain tavalla hävettää, että on koukussa nenäsumutteisiin. Häntä myös pelottaa, ettei sitä otettaisi tosissaan.

Toisaalta pelkoa luo myös se, jos nenä ei koskaan palaudu normaaliksi.

– Toivoisin, että pakkauksissa kerrottaisiin, miksi sumutteita ei saa käyttää yli kymmentä päivää. Monet eivät tajua, että nenä välttämättä ei enää aukea, jos niitä käyttää pidemmän aikaa.

Toivoa nenäsumutekoukusta irti pääsemiseen luovat tarinat, joita Jade on kuullut muilta saman kokeneilta. Moni on päässyt koukusta irti vielä vuosienkin jälkeen.