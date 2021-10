Jopa 100 000 suomalaista sairastaa salakavalaa silmätautia tietämättään – silmälääkäri kertoo, mitkä oireet jokaisen olisi hyvä tunnistaa ajoissa

Salakavalaa glaukoomaa eli silmänpainetautia voi arvioiden mukaan sairastaa jopa 100 000 suomalaista tietämättään.

– Glaukoomahoitoa saavia on noin 100 000, ja länsimaisten tutkimusten mukaan puolet tautitapauksista on piilossa, koska henkilöt ovat oireettomia, kertoo Mehiläisen silmälääkäri, dosentti Marko Määttä.

Glaukooman, kuten muidenkin silmäsairauksien, riski kasvaa iän myötä, mutta kyse ei ole vain ikääntyneiden vaivoista. Esimerkiksi lasiaisen irtauma, jota moni saattaa säikähtää, on tavallinen muutos silmässä jo nelikymppisillä.

Moniin silmäsairauksiin on mahdollista saada apua, joten oireisiin on hyvä havahtua varhaisessa vaiheessa.

Silmälääkäri Marko Määttäkertoo, minkälaiset silmäsairauden oireet jokaisen olisi hyvä tunnistaa:

1. Glaukooma

Glaukooma on näköhermoa vaurioittava ja näkökykyä heikentävä sairaus, joka etenee usein hitaasti ja salakavalasti. Se on lapsilla ja nuorilla harvinainen, mutta lisääntyy väestössä voimakkaasti ikääntyessä.

Glaukoomasta myös käytettävä nimitys silmänpainetauti saattaa Määtän mukaan johtaa monia harhaan.

– Ihan viikoittain törmään potilaiden väärään käsitykseen, että jos silmänpaine on hyvällä tasolla, kaikki on ok.

Sairautta ei kuitenkaan voi havaita vain painetta mittaamalla, vaan tarvitaan monipuolisempi lääkärin tutkimus.

– Glaukooma on näköhermosairaus, jossa näköviestiä silmästä aivoihin vievät viestikaapelit vaurioituvat ja lopulta kuolevat. Silmänpaine on vain yksi riskitekijä: puolella sairastuneista se on normaali.

Näin oireilee: Alkuvaiheessa glaukooma on oireeton ja tekee piilevästi muutoksia näköhermoon. Taudin edetessä ja vaurioiden kasvaessa se alkaa aiheuttaa näkökenttäpuutoksia. Puutokset alkavat ensin reunoilta ja yhdistyvät laajemmiksi alueiksi. Keskeinen näkö säilyy usein pitkään hyvänä, minkä vuoksi sairaus voi jäädä huomaamatta. Siinä vaiheessa kun itse havaitsee näkökenttäpuutoksia, hermovaurio on edennyt jo pitkälle.

2. Harmaakaihi

Myös silmän linssi eli mykiö ikääntyy, ja jossakin vaiheessa jokainen saa niin kutsutun ikäkaihin. Kaikki eivät kuitenkaan kärsi oireista.

Harmaakaihi voi tulla myös nuorelle, mutta tämä on harvinaisempaa. Yleensä syynä ovat ikääntymisen aiheuttamat aineenvaihduntamuutokset, jotka johtavat silmän linssin samentumiseen.

Kaihi todetaan silmälääkärin tarkastuksessa ja hoidetaan leikkauksella, jossa samentuneen mykiön tilalle asennetaan muovinen kirkas tekomykiö.

– Kaihileikkaus voi olla myös elämää helpottava taittovirheleikkaus, jossa vahvasti liki- tai kaukotaitteinen voi päästä eroon paksuista laseistaan, Määttä kertoo.

Hän kumoaa väärän käsityksen kaihin ”kypsyttämisestä”.

– Nykyään leikkaus voidaan tehdä missä vaiheessa tahansa, mutta liian varhain siihen ei kannata ryhtyä, koska leikkaukseen liittyy aina myös riskejä.

Näin oireilee: Näön tarkkuus heikkenee tai samenee, ja sen vuoksi voi tarvita vahvemmat silmälasit joka vuosi. Moni huomaa erityisesti hämärä- ja kontrastinäön heikentymisen: pimeällä kävely tai autolla ajaminen vaikeutuvat. Myös auringossa häikäistyminen lisääntyy.

3. Lasiaisen irtauma

Lasiaisen irtauma on ikääntymisilmiö, joka ei yleensä uhkaa näköä – mutta moni pelästyy pahoin sen oireita.

– Tästä vaivasta olisi hyvä olla tietoinen, sillä osa menee jopa paniikkiin, jos oireet alkavat äkisti voimakkaina.

Lasiainen on kirkas, hyytelömäinen aine, joka täyttää silmän sisuksen. Lapsuudessa lasiainen on kiinteä, mutta iän myötä sen rakenne löystyy ja se voi myös kutistua.

Irtaumassa lasiaisen takakalvo pääsee irti silmänpohjan verkkokalvosta. Tämä tapahtuu 40–70 vuoden iässä jonkinasteisesti kaikille, ja oireet vaihtelevat huomaamattomista hyvin voimakkaisiin.

Näin oireilee: Oireena saattaa olla pilkkuja, samentumia tai salamointia näkökentässä. Mitä likitaitteisempi silmä on, sitä varhaisemmin vaiva tulee. Oireet kestävät muutamia päiviä tai viikkoja, ja silmä toipuu vähitellen. Lieviin tapauksiin riittää usein kotiseuranta, mutta jos salamointi on voimakasta tai näkökentässä on mustia pisteitä, silmälääkärin on syytä arvioida tilanne nopeasti. Riskinä on, että irtoava lasiainen voi aiheuttaa reiän verkkokalvoon, mistä voi seurata näölle vaarallinen verkkokalvon irtauma, joka vaatii aina hoitoa.

4. Silmänpohjan ikärappeuma

Ikärappeuma on sairaus, jossa silmän makulan eli tarkan näön alueen solujen rakenne muuttuu. Sairaus on hyvin harvinainen alle 50-vuotiailla mutta alkaa yleistyä 60-vuotiailla.

– Ikärappeuma voi merkittävästi huonontaa lukunäköä, mutta se ei sokeuta kokonaan. Silmän reunaosien näkö säilyy muuttumattomana, mutta autolla ajo ja tv:n katselu eivät välttämättä enää onnistu, Määttä sanoo.

Taudista tunnetaan kaksi muotoa, kuiva ja kostea rappeuma. Harvinaisemman ja hankalamman kostean rappeuman oireiden ilmaantuessa lääkäriin on kiire – sairaus voidaan saada kuriin pistoshoidolla, jotta näköä ei menetetä.

Näin oireilee: Valtaosalla sairastuneista on kuiva rappeuma, jossa muutokset tarkan näön soluihin ilmaantuvat vähitellen vuosien aikana. Kostea rappeuma alkaa yleensä nopeasti, sen oireet ilmaantuvat jopa päivissä: yleensä keskinäköön tulee sameutta, viivat käyristyvät, ja kirjaimet katoavat tekstistä.

5. Kuivat silmät

Kuivasilmäisyys on niin yleinen vaiva, että sen oireita on jopa yli puolella jossakin elämänvaiheessa. Ongelma yleistyy iän myötä ja on naisilla tavallisempi. Sille altistavat esimerkiksi päätetyö ja lukeminen.

Vaivan syynä on kyynelten lisääntynyt haihtuminen tai joskus niiden liian vähäinen tuotanto.

– Parantavaa hoitoa ei ole, vaan hoito on silmän oman kostutuksen korvaaminen.

Määtän mukaan lievät oireet voi tunnistaa itse ja hoitaa omatoimisesti reseptivapailla tipoilla.

– Myös siitä voi olla apua, että ruokavaliossa käyttää riittävästi kasviöljyjä, syö kalaa ja juo tarpeeksi vettä.

Jos oireet ovat voimakkaita, kannattaa tarkistuttaa lääkärillä, onko kyseessä esimerkiksi silmäluomen reunan tulehdus.

Näin oireilee: Tuntuu siltä, kuin silmässä olisi hiekkaa tai roska. Silmät voivat punoittaa, vuotaa ja tuntua väsyneiltä. Näön tarkkuus vaihtelee, ja silmiä on tarve räpyttää.

Maailman näköpäivää vietetään joka vuosi lokakuun toisena torstaina, tänä vuonna 14.10. Päivän tarkoituksena on nostaa esille silmäterveyttä. Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 17.3.2021.