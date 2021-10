Huonosti nukkuvilla on enemmän rytmihäiriöitä

Brittitutkimuksen mukaan hyvin nukkuvilla on vähemmän sydämen rytmihäiriöitä.

Hyvälaatuinen uni saattaa brittitutkimuksen mukaan liittyä pienempään vaaraan sairastua eteisvärinä- ja bradyarytmia-rytmihäiriöihin. Uniongelmat on aiemmin yhdistetty myös muihin sydänoireisiin.

Tutkimus perustuu yli 400 000 aikuisen terveystietoihin, ja niiden mukaan hyvin nukkuvat sairastuvat eteisvärinään 30 prosenttia ja bradyarytmiaan eli harvalyöntiseen rytmihäiriöön 35 prosenttia epätodennäköisemmin kuin uniongelmaiset. Yhteydet näkyivät senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin potilaiden elämäntavat, mahdolliset sydänsairaudet, geneettinen rytmihäiriöriski ja monia muita taustamuuttujia, jotka olisivat voineet vaikuttaa tuloksiin.

Osallistujien unenlaatua arvioitiin kysymällä vuorokausirytmistä, unen määrästä, unettomuudesta, kuorsaamisesta ja päiväväsymyksestä.

Tulokset viittaavat unen ja sen laadun vaikuttavan rytmihäiriöiden riskiin, mutta on myös mahdollista, että huonosti nukkuvat hakeutuvat herkemmin lääkäriin, minkä vuoksi heidän rytmihäiriönsä todetaan todennäköisemmin. Huonolaatuinen uni ja rytmihäiriöt saattavat myös kummatkin kuvastaa potilaan muista syistä heikentynyttä terveydentilaa eivätkä välttämättä ole suoraan liitoksissa toisiinsa.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.